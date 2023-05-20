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Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Талантливый комик — это в первую очередь хороший драматический актёр. Поразительные перевоплощения из смешных образов в глубокие драматические не раз наблюдались в кино и театре. Лучшие примеры подобных метаморфоз в американском кинематографе – смотрите ниже.

Адам Сэндлер в роли Чарли Файнмана в фильме «Опустевший город» режиссёра Майка Байндера

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Джона Хилл в роли Питера Бренда в фильме «Человек, который изменил всё» режиссёра Беннетта Миллера

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Стив Кэрелл в роли Джона Дюпона в фильме «Охотник на лис» режиссёра Беннетта Миллера

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Уилл Смит в роли Мохаммеда Али в фильме «Али» режиссёра Майкла Манна

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Уилл Смит в роли Криса Гарднера в фильме «В погоне за счастьем» режиссёра Габриэле Муччино

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Бен Стиллер в роли Джерри Шталя в фильме «Вечная полночь» режиссёра Дэвида Велоса

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Бен Стиллер в роли Роджера Гринберга в фильме «Гринберг» режиссёра Ноа Баумбака

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Стив Мартин в роли Джимми Делла в фильме «Испанский узник» режиссёра Дэвида Мэмета

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Робин Уильямс в роли доктора Сэйера в фильме «Пробуждение» режиссёра Пенни Маршалла

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Робин Уильямс в роли Шона Мэгуайра в фильме «Умница Уилл Хантинг» режиссёра Гаса Ван Сента

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Билл Мюррей в роли Боба Харриса в фильме «Трудности перевода» режиссёра Софии Копполы

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Джим Керри в роли Трумана Бёрбанка в фильме «Шоу Трумана» режиссёра Питера Уира

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков

Джим Керри в роли Джоэла в фильме «Вечное сияние чистого разума» режиссёра Мишеля Гондри

Лучшие серьёзные роли признанных американских кинокомиков


 

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