Несколько хитростей для ведения домашнего хозяйства

Раньше бытовые хитрости передавались из поколения в поколение. Бабушки даровали свои знания внукам. Все это бережно хранилось в специальных тетрадках, где секреты ведения домашнего хозяйство были записаны вручную.







Сегодня мало кто сумел сохранить эту добрую традицию. К счастью, всегда есть наши заметки, где мы делимся с вами бытовыми хитростями.

1. Нестандартный взгляд на уборку

2. Быстро гасим спираль от комаров

3. Самодельные стельки для обуви

4. Чистим молодой картофель

5. Гладим книгу утюгом

А вы можете записать их и сохранить для будущих поколений своей семьи.Капрон соберет а себя всю пыль.В каждом доме есть труднодоступные для уборки места. Чаще всего это пространство между стеной и мебелью. Оно обычно слишком узкое. Это сильно затрудняет возможность уборки в этом месте. Однако пыль скапливается там так же, как и везде. И убираться все же придется.Но не переживайте, вам не придется двигать тяжелую мебель ради этого. Достаточно лишь взглянуть на проблему под другим углом. И воспользоваться нашим советом. Итак, нам понадобится обычная вешалка и капроновый чулок. Именно его нужно надеть на вешалку. После чего с ее помощью собрать всю пыль за мебелью. Дело в том, что капрон отлично собирает пыль, волосы и шерсть животных. Так что вы можете не переживать, что какой-то участок вашей квартиры остался неприбранным.Больше никаких проблем со спиралью.Наш следующий совет точно стоит записать. Он пригодится вам в отпуске в теплые страны или следующим летом. Речь идет о том, как быстро и легко погасить спираль от комаров.Все мы ими пользуемся на природе. Дело в том, что поджечь ее очень легко, а вот погасить бывает крайне сложно.Оставлять ее без присмотра и вовсе нельзя. В этом случае отлично помогает самая обычная скрепка. Ее необходимо разместить на спирали. Как только огонь дойдет до нее, он сам потухнет.лайм заменит дорогу стельку.Все мы знаем, как ужасно, когда любимая пара обуви натирает. Для того чтобы этого избежать, человечество придумало гелевые стельки, которые можно подкладывать под пятку. Таким образом обувь перестает скользить по ноге. Но стоят они неоправданно дорого. К счастью, мы точно знаем, чем их можно заменить.Наверняка в вашем доме есть куча ненужных слаймов. Если у вас есть дети, то это точно так. Ведь малыши их просто обожают. Но забывают о них спустя пару дней, и они валяются по всему дому. Именно слаймы нам и помогут решить проблему с натирающей обувью. Достаточно поместить слайм в зип-пакет и придать ему нужную форму. После чего поместить в обувь вместо гелевой стельки. И обувь перестанет вам натирать.Быстро чистим молодой картофель.Молодой картофель вкусный и полезный. Из него получаются отличные блюда. Однако чистить большое количество картофеля не всегда есть время. В этом случае на помощь приходят наши бытовые секреты.Для того чтобы быстро почистить много молодого картофеля, необходимо поместить его в пакет и засыпать солью. После чего завязываем пакет и как следует его встряхиваем. Далее трем каждую картофелину таким образом, чтобы кристаллики соли соскребли с нее кожуру. После чего вам останется лишь промыть картофель и отправить его готовиться. Это займет гораздо меньше времени, чем обычая чистка.Простой способ избавиться от следов маркера.Книги вновь становятся настоящим раритетов в современном мире. Учитывая цены на новые издания, мы стараемся еще бережнее относиться к домашней библиотеке. Но что делать, если случайно запачкали страницу книги маркером? Главное – не паниковать. И последовать нашему совету.Все, что вам понадобиться – это самый обычный утюг. Разогрейте его на небольшой температуре и аккуратно прогладьте след от маркера. Вы удивитесь, но след останется на утюге и полностью исчезнет со страницы книги.