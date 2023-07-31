«Детская деревня» - мини-комплекс, построенный для комфортного и безопасного проживания малышей

«Детская деревня» - мини-комплекс в Джибути.

Проект архитектора Urko Sanchez фирмы SOS Kinderdorf.

Дома построены очень близко, чтобы в тени от стен детям было комфортно играть на улице.

«Детская деревня». Жилое помещение.

Посаженные деревья призваны приучать детей заботиться об окружающей среде.