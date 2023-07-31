«Детская деревня» - мини-комплекс, построенный для комфортного и безопасного проживания малышей

«Детская деревня» - мини-комплекс в Джибути.
Джибути – это одна из африканских стран, страдающая от засухи и нехватки воды. Учитывая этот фактор, в одном из поселений была построена особая «детская» деревня. Все дома в ней расположены так, чтобы малыши могли играть на воздухе, не опасаясь палящих солнечных лучей.
Проект архитектора Urko Sanchez фирмы SOS Kinderdorf.
Архитектор Urko Sanchez совместно с фирмой SOS Kinderdorf завершил работу над проектированием и строительством «детской деревни» в африканской стране Джибути. Комплекс включает в себя 15 индивидуальных домов.
Дома построены очень близко, чтобы в тени от стен детям было комфортно играть на улице.
Приступая к работе над проектом, архитекторская группа учитывала три основных фактора. Во-первых, безопасность детей. Именно по этой причине на территории комплекса запрещено движение машин. Во-вторых, было решено не строить широких проходов между зданиями, чтобы на игровом пространстве было как можно больше тени, отбрасываемой от стен.
«Детская деревня». Жилое помещение.
Посаженные деревья призваны приучать детей заботиться об окружающей среде.
И наконец, на территорию «детской» деревни высажены зеленые растения. Таким образом, дети будут учиться заботиться о собственных растениях. Естественная вентиляция также играет немаловажную роль в комплексе.
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