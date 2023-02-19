Натуральная защита от насекомых

Это натуральное средство отпугнёт комаров и мух. И насекомых больше не будет у вас дома! Оно довольно простое, но не менее эффективное.







Размешайте 1 ч. л. молотой корицы в 1 л тёплой воды. Оставьте на 10 минут. Затем процедите и перелейте в пульверизатор.







Разбрызгайте раствор по створкам дверей, оконным рамам. Яркий аромат корицы будет отпугивать насекомых естественным путём!



