С нами не соскучишься!

8 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ришат Шарапов
    У соседки Веры кровать скрипела 9 секунд... Так ей и надо ...;)Чего мы не знали ...
  • Владимир Петров
    Гермафродитизм был всегда - ещё до homo sapiens.Не мужчина и не ж...
  • ММ
    "Средняя продолжительность женского оргазма около 20 секунд "- а ничего, что женщины способны на мультиоргазм? Или эт...Чего мы не знали ...

Натуральная защита от насекомых

Это натуральное средство отпугнёт комаров и мух. И насекомых больше не будет у вас дома! Оно довольно простое, но не менее эффективное.

Натуральная защита от насекомых

Размешайте 1 ч. л. молотой корицы в 1 л тёплой воды. Оставьте на 10 минут. Затем процедите и перелейте в пульверизатор.

Натуральная защита от насекомых

Разбрызгайте раствор по створкам дверей, оконным рамам. Яркий аромат корицы будет отпугивать насекомых естественным путём!

Натуральная защита от насекомых

Ссылка на первоисточник
средствоНасекомые

Картина дня

наверх