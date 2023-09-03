Избавьтесь от большого скопления муравьев и, как следствие, тли экологичным и простым способом, без вреда для растений! Способ достаточно простой, но рабочий, проверенный не одним десятилетием.
Прежде всего, нужно создать препятствие муравьям. Для этого ствол дерева нужно обернуть скотчем в несколько слоёв либо поролоном, который также зафиксировать скотчем.
А также приготовить простой рабочий раствор. На 1 л воды возьмите 50 гр. золы. Настаивайте несколько часов, затем процедите.
Полученным раствором хорошенько обработайте все деревья и другие растения в саду, в том числе пролейте землю. Древесная зола также отлично работает. Дело в том, что тля пьёт сок только из нежных молодых листьев. Зола же делает листья жёсткими, а значит, тля не может их прокусить. Процедуру можно повторить через 2 недели для усиления эффекта. Однако достаточно такой обработки в дальнейшем раз в 2 года.
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Как избавиться от муравьёв и тли без труда
Избавьтесь от большого скопления муравьев и, как следствие, тли экологичным и простым способом, без вреда для растений! Способ достаточно простой, но рабочий, проверенный не одним десятилетием.
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