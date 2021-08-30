Пусть говорят, что мужчины с Марса, а женщины — с Венеры, мы все равно не оставим попыток понять друг друга.
Сегодня пришло время серьезных разговоров — о брутальности, суровости, решительности и прочих мужских качествах.
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Фильмы могут стать отличным способом узнать что-то новое и даже вдохновить нас на принятие важного р
Пусть говорят, что мужчины с Марса, а женщины — с Венеры, мы все равно не оставим попыток понять друг друга.
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