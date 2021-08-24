8 советов, которые позволят не переживать о досадных мелочах на отдыхе

1. Самодельный рукомойник

Нехитрый набор средств превращается в полезную штуку. /Фото: i.ytimg.com

2. Защита для смартфона

/Фото: ocdn.eu Чтобы сердце не вздрагивало от переживаний за сохранность телефона, есть простое решение./Фото: ocdn.eu

3. Тайное место

Укромное местечко для любых купюр, и никто не догадается. /Фото: i1.wp.com

4. Удобное место для обуви

Пляжные сланцы всегда будут под рукой, и защищены от песка, если закрепить их на сумке. /Фото: it-markt.ch

5. Первая помощь при ожогах

Отличное средство от ожогов. /Фото: i2.wp.com

6. Роскошь в бассейне

Когда матрасы надоели, можно сделать себе удобное кресло. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

7. Надежная сумка

Стильный аксессуар для пляжа или отдыха на природе. /Фото: svitppt.com.ua

8. Вкусный десерт для отдыха

Аппетитно, а главное полезно! /Фото: portaldoholanda.com.br