8 советов, которые позволят не переживать о досадных мелочах на отдыхе

Наступила пора активного отдыха на природе или курортах. В такое время как никогда хочется расслабиться и не переживать о всяких досадных мелочах. Предотвратить неловкие и неприятные ситуации, а также сделать любой отдых более беззаботным и приятным помогут несколько несложных советов. Используя подручные средства? можно не только уберечь себя от кражи и порчи ценных вещей, но и повысить уровень комфортности в любой обстановке.
1. Самодельный рукомойник
Нехитрый набор средств превращается в полезную штуку. /Фото: i.ytimg.com
Комфорта хочется даже на природе. А регулярная гигиена — одно из важных условий беззаботного отдыха, где так часто могут пачкаться руки. Именно поэтому перед поездкой на долгий пикник на свежем воздухе лучше подготовиться заранее. Можно потратить 5 минут, но мыть руки на природе станет гораздо удобнее. Понадобится пластиковая бутылка, шприц и клей. У шприца срезаем верхнюю часть, где крепится иголка, в крышечке бутылки вырезаем отверстие под шприц и соединяем две эти части клеем. Бутылку набираем водой, закручиваем крышечку, нажимаем на поршень и получаем нужную порцию воды.
2. Защита для смартфона
Чтобы сердце не вздрагивало от переживаний за сохранность телефона, есть простое решение. /Фото: ocdn.eu
Современные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они прочно укрепили свои позиции не только в повседневной рутине, но и на отдыхе. В продажу поступают все более «навороченные» и дорогостоящие модели, потерять которые или испортить равнозначно заработанному сердечному приступу. Чтобы сохранить свои нервы, да и ценную покупку в неизменном виде, понадобится всего лишь пакетик с zip-лентой. Кладем в него телефон, плотно закрываем, и даже пляжный песок перестанет быть угрозой.
3. Тайное место
Укромное местечко для любых купюр, и никто не догадается. /Фото: i1.wp.com
Еще одно извечное переживание на курорте — чтобы деньги не украли. Обеспечить себе спокойствие помогут хитрые секретные тайнички. Сделать их можно практически из любых предметов. Например, из бутылки с напитком, из баночки со спреем для загара или из пластмассового футляра для гигиенической помады. Последнее вместилище крайне удобно, да и сделать его очень просто. Помаду убираем, на ее место помещаем свернутые в трубочку деньги, теперь их можно задвигать и выдвигать подобно бальзаму. А внешне и не отличишь от обычного гигиенического средства.
4. Удобное место для обуви
Пляжные сланцы всегда будут под рукой, и защищены от песка, если закрепить их на сумке. /Фото: it-markt.ch
Чтобы обувь не затерялась в песке или чтобы она не пачкалась, можно использовать один нехитрый прием. Берем обычный карабин, вешаем его на сумку и к нему крепим обувь. Теперь можно даже прогуляться босиком и не нести обувь в руках.
5. Первая помощь при ожогах
Отличное средство от ожогов. /Фото: i2.wp.com
Палящие лучи летнего солнца неумолимы. Именно поэтому важно подготовиться к неприятным последствиям загара заранее. Чтобы успокоить обгоревшую красную кожу и скрыть ее неприятный оттенок, на теле можно использовать обычную детскую присыпку. Сыпем обильно, легонько растираем по всей коже и радуемся более человеческому виду. Для лица есть средство даже получше — замороженные кубики из геля алоэ вера. Такое успокаивающее антисептическое средство можно купить в любой аптеке. Жидкую массу распределяем в отсеки коробочки для льда и замораживаем. Когда лицо будет гореть от солнца — охлаждающие кубики подарят истинное наслаждение.
6. Роскошь в бассейне
Когда матрасы надоели, можно сделать себе удобное кресло. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Современные изобретения не стоят на месте. Плавательным матрасом уже никого не удивишь. А вот удобное кресло, которое позволяет сидеть в водичке и наслаждаться прохладой без лишних усилий — истинное удовольствие для заядлых туристов. Однако покупать такое не обязательно. Его можно сделать и самостоятельно. Достаточно взять крепкую сетчатую ткань или разрезать тряпичную сумку для покупок и добавить к ним кусочек эластичной изоляции для труб. Трон готов, можно плавать.
7. Надежная сумка
Стильный аксессуар для пляжа или отдыха на природе. /Фото: svitppt.com.ua
Такой сумке не страшны ни влага, ни песок, ничего. Она прочная и надежная. А сделать ее совсем несложно. Надо просто отрезать несколько частей пластиковых бутылок и соединить их между собой прочными нитками или веревками. Из них же можно сделать и ручки. Отличное изобретение для пляжа, в котором можно хранить все, что угодно.
8. Вкусный десерт для отдыха
Аппетитно, а главное полезно! /Фото: portaldoholanda.com.br
Чтобы отдых удался на славу, на нем обязательно должно быть вкусное угощение. И не важно, отдых это на пляже или пикник на природе. Для тех, кто чтит принципы правильно питания или придерживается диеты, есть отличное решение — замороженный йогурт своими руками. Все что нужно — поместить в баночки с йогуртом палочки для мороженого и отправить в морозильную камеру на пару часов. Теперь можно наслаждаться десертом в любое время. Аналогичным образом можно сделать и замороженный сок.
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