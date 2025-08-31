Сакральное искусство: 7 впечатляющих храмов, которые впору назвать шедеврами архитектуры

Сакральные сооружения создавались во все времена. И зачастую строительство зданий такого типа проводится по строго установленным канонам. Впрочем, эти правила совершенно не мешают архитекторам создавать такие религиозные сооружения, которые совершенно справедливо считаются произведениями искусства., которые впору назвать шедеврами архитектуры.
1. Хатльгримскиркья (Исландия)
Поразительный лютеранский храм. /Фото: staticflickr.com
В небольшом исландском городке Рейкьявике можно найти невероятно красивое религиозное здание, которое называется Лютеранской церковью. Её основоположником был Гудйоун Самуэльссон, им же в 1937 году был заложен первый храмовый камень, а вот срок строительства занял аж 38 лет. Но эти годы ожидания не прошли напрасно: в результате получилось настоящее архитектурное творение, которое сегодня ещё и носит статус четвёртого по высоте сооружения на территории Исландии. Любят Лютеранскую церковь и местные, ведь она не просто популярная достопримечательность, но и обзорная вышка, с которой открывается вид на любой уголок Рейкьявика.
2. Собор Лас-Лахас (Колумбия)
Так сразу и не опознаешь в этом величественном здании храм. /Фото: vsviti.com.ua
Собор Лас-Лахас можно без преувеличений назвать самым выдающимся религиозным архитектурным творением Колумбии, а построено оно бло в речном каньоне Гуаитары ещё в 1764 году. Почти двести лет спустя, в 1948 году, к нему пристроили арочный тридцатиметровый мост, соединяющий обе стороны ущелья, который идеально вписался в ансамбль, как будто с самого начала там был.только своим завораживающим внешним видом, сходным со средневековым замком, но и религиозной реликвией - наскальной иконой, на которой изображена Дева Мария с ребёнком на руках, которое было нарисовано давно, а яркости красок не теряет даже при отсутствии реставрационных работ
3. Храм Лотоса (Индия)
Удивительное религиозное сооружение из Индии. /Фото: stroy.ru
Храм Лотоса по праву считается одним из самых величественных и грандиозных религиозных сооружений, причём оно было создано ещё в позапрошлом веке. Здание считается мировой достопримечательностью, а расположено на территории Индии в городе Дели. Интерес также представляет тот факт, что храм Лотоса является исключением из эстетики религиозных храмов Бахаи. Кроме того, посетителями необычного сооружения может быть любой человек, вне зависимости от верований.
4. Собор Дуомо (Италия)
Шедевр готической архитектуры в виде храма. /Фото: planetofhotels.com
Дуомо является миланским кафедральным собором, который строили целых 600 лет, а заложен он был ещё в 1386 году, что позволило ему сохранить общий стиль средневековой готики. Столь долгий срок возведения является, в частности, смерть первого архитектора, после чего собор стоял недостроенным целых полтора столетия. Впрочем, на Дуомо это отразилось исключительно хорошо: в архитектуре сохранились остроконечные мраморные башни, множество скульптур и шпилей, которые были детищами ряда лучших итальянских скульпторов.
5. Храм Кайласанатха (Индия)
Ещё одна религиозная жемчужина в Индии. /Фото: bigpicture.ru
Кайласанатха – ещё один индийский храм, который фактически является уникальным. Мало того, что основан он был ещё в 760 году, а главной его архитектурной жемчужиной является тот факт, что сооружение буквально вырублено в скале. На это пришлось потратить целых 150 лет, ведь в те времена мастера вручную, без профессиональных инструментов, работали над созданием идеальных архитектурных шедевров. И их усилия оказались не напрасными - более чем за тысячу лет храм прекрасно сохранился, а его статуи божеств, галереи, колонны, входы, туннели и трехметровые фигуры экзотических животных, над созданием которых работали около семи тысяч человек, можно увидеть и сегодня.
6. Кёльнский собор (Германия)
Самый известный готический храм Европы. /Фото: topvoyager.com
Трудно представить более знаменитый религиозный объект Европы, чем Кёльнский собор. Грандиозное сооружение строили больше полутысячи лет: начало строительства пришлось на далёкий 1248 год, а завершили только в 1880 году. Но экстерьер собора остался средневековым - он был полностью выполнен в готическом стиле. Среди достопримечательностей, которые можно найти в самом здании, можно выделить золотой ларец с мощами трёх волхвов, скульптуру Миланской Мадонны, также дубовое двухметровое распятие, которому больше тысячи лет. В какой-то степени Кёльнский собор можно считать музеем: там хранятся редкие объекты церковной утвари, религиозного искусства, а также священные реликвии.
7. Церковь Святого Георгия (Эфиопия)
Уникальный храм в африканских лесах. /Фото: pikabu.ru
Эфиопская Церковь Святого Георгия также как и индийский храм, была высечена в скале Лалибэлы примерно в XIII столетии. Несмотря на то, что данный район отличается наличием ряда монолитных религиозных сооружений, однако этот храм уникален ещё и тем, что он практически полностью был вырезан под землёй - лишь крыша оказалась на одном уровне с земной поверхностью. Более того, древние архитекторы сумели вырезать церковь в форме креста, причём идеально ровного. А вот внутреннее убранство довольно аскетичное, но также имеет множество орнаментов в виде креста.
