Зачем некоторые хозяйки специально сливают растительное масло в раковину

Растительное масло – вещь, без которой нельзя обойтись ни на одной кухне. В первую очередь оно используется при приготовлении еды. Однако, у растительного масла существуют и другие способы применения. В том числе непищевые. Например, некоторые опытные хозяева и хозяйки иногда льют масло в сливную раковину.
Масло не только для готовки. |Фото: ussoy.org.
Рано или поздно хозяева сталкиваются с тем, что из раковины начинает вонять. Другими словом описать характерный неприятный запах уж точно не получится. Мириться с канализационными ароматами практически невозможно. Вот только появляются они далеко не всегда из-за нарушений в работе сточной системы. Конечно, почистить колено под раковиной всегда полезно. Однако, неприятный запах может появиться даже тогда, когда критического засора нет.
Раковина воняет. |Фото: domosedy.com.
Чаще всего описываемая проблема дает о себе знать в двух случаях. Первый – кухонной раковиной долгое время не пользовались. В этом случае стенки сточных труб высыхают, а вместе с тем высыхает и слой грязи на них. В сухом виде именно он и становится источником «ароматов». Второй случай – летом стало так жарко, что трубы внутри стремительно высыхают даже тогда, когда ими активно пользуются.
Раковина пересыхает. |Фото: homedit.com.
Как уже можно было догадаться, проблема в обоих случаях решается сливанием в канализацию небольшого объема растительного масла. Примерно 100-200 грамм. Масло не позволит трубам высохнуть продолжительно время, из-за чего вонь из стока не будет давать о себе знать куда более продолжительное время. Само собой, способ с маслом актуален только для тех случаев, когда штатная прочистка труб под раковиной уже не помогает.
Воняет из-за засухи. ¦Фото: 417renovations.com.
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