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Одесские катакомбы – самая большая система в мире

Самая большая в мире система катакомб, как ни странно, находится в украинской Одессе. Если бы общую протяженность подземных туннелей вытянуть в одну линию, то ее длина позволила бы достичь Парижа.

Одесские катакомбы – самая большая система в мире

То есть, официально подтвержденная общая длина всех катакомб Одессы равна примерно 2500 километрам. Нет никаких точных данных, когда именно началось строительство катакомб. Известно лишь, что их активное развитие началось в XVIII-м столетии, когда здесь начали строить морской порт и сам город начал расстраиваться. Для построек использовался добытый здесь же известняк. Это и стало первой закладкой легендарных катакомб. Так продолжалось вплоть до 1917 года и катакомбы стали прибежищем спекулянтов с контрабандистами. Во Вторую мировую войну здесь располагались партизаны. Сегодня, большая часть катакомб недоступна, а функционирующая часть – для туристов, в том числе и в виде музея партизанской славы.

Одесские катакомбы – самая большая система в мире

Одесские катакомбы – самая большая система в мире

Одесские катакомбы – самая большая система в мире

Одесские катакомбы – самая большая система в мире

Одесские катакомбы – самая большая система в мире

Одесские катакомбы – самая большая система в мире

Одесские катакомбы – самая большая система в мире

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