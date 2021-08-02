Одесские катакомбы – самая большая система в мире

Самая большая в мире система катакомб, как ни странно, находится в украинской Одессе. Если бы общую протяженность подземных туннелей вытянуть в одну линию, то ее длина позволила бы достичь Парижа.







То есть, официально подтвержденная общая длина всех катакомб Одессы равна примерно 2500 километрам. Нет никаких точных данных, когда именно началось строительство катакомб. Известно лишь, что их активное развитие началось в XVIII-м столетии, когда здесь начали строить морской порт и сам город начал расстраиваться. Для построек использовался добытый здесь же известняк. Это и стало первой закладкой легендарных катакомб. Так продолжалось вплоть до 1917 года и катакомбы стали прибежищем спекулянтов с контрабандистами. Во Вторую мировую войну здесь располагались партизаны. Сегодня, большая часть катакомб недоступна, а функционирующая часть – для туристов, в том числе и в виде музея партизанской славы.































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