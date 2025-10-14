5 вкусных блюд из свиного и говяжьего языка, которые не уступают ресторанным

Среди самых необычных ингредиентов для кулинарии выделяются субпродукты, в частности - говяжий или свиной язык. Многие знают о том, что он удивительно вкусный, если правильно его приготовить и выбрать нужное сочетание ингредиентов. В подборке собраны самые оригинальные рецепты, которые с лихвой раскроют этот субпродукт и удивят своим неповторимым вкусом.
1. Язык в сметане
Язык в сметане. \ Фото: omamaitse.delfi.ee.
Чтобы приготовить свиной или говяжий язык в соусе из сметаны, вам понадобится чуточку терпения и несколько часов вашего времени, которое в основном занимает варка. Но, поверьте, это блюдо того стоит, ведь его непревзойдённый вкус порадует вас с первого кусочка. К тому же, подавать такой язык можно как с картофелем, так и с рисом, и макаронными изделиями и даже овощами.
Ингредиенты:
• Язык говяжий или свиной - 0,5 кг;
• Лук белый репчатый крупный - 1 шт;
• Сметана - неполный на палец стакан;
• Сливочное масло - 1 ст.л;
• Бульон - 1 стакан;
• Мука - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Чеснок - 3 зубка;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Петрушка свежая - несколько веточек.
Язык в сметанном соусе. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Язык хорошенько вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде (говяжий варить два-три часа, свиной варить полтора-два часа);
• Отварной язык опустить в холодную воду минут на десять;
• Снять плёнку;
• Мякоть нарезать соломкой или равномерными кусочками средней величины;
• Лук очистить и нашинковать;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла примерно пять-шесть минут;
• Затем добавить нарезанный язык;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Готовить три-пять минут;
• Затем добавить пропущенный через пресс чеснок, муку и сливочное масло;
• Аккуратно перемешать;
• Протушить пару минут;
• Влить сметану и стакан бульона, в котором варился язык;
• Перемешать;
• При необходимости сдобрить специями;
• Готовить на среднем огне примерно пять-семь минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
2. Салат с красной фасолью
Салат Тбилиси. \ Фото: beszamel.se.pl.
Салат – блюдо, которое отлично подходит не только в качестве дополнения к гарниру, а и полноценного блюда, которым можно сполна насытиться всей семьёй. Тем более, когда речь идёт о салате с красной фасолью и говяжьим языком.
Ингредиенты:
• Говяжий язык - 300 г;
• Фасоль красная консервированная - 1 банка;
• Перец красный болгарский - 2 шт;
• Фиолетовый лук сладкий - 4 шт;
• Чеснок - 4-5 зубков;
• Грецкие ореха ядра - большая горсть;
• Масло подсолнечное - 80 мл;
• Уксус виноградный 6% - 2 ст.л;
• Петрушка свежая - несколько веточек;
• Кинза свежая - несколько веточек;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Салат с фасолью и языком. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Язык вымыть и отварить в слегка подсоленной воде;
• Остудить в холодной воде и очистить;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Лук очистить;
• Нарезать полукольцами средней толщины;
• Сложить в миску;
• Добавить фасоль, предварительно слив жидкость;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножки;
• Нарезать соломкой;
• Выложить в миску с языком и фасолью;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Смешать с подсолнечным маслом, уксусом и мелко нарезанной кинзой и петрушкой;
• Хорошенько перемешать;
• Добавить дроблённые ядра грецких орехов (средняя крошка);
• Приправить солью и перцем;
• Хорошенько перемешать;
• Получившейся смесью заправить салат;
• Перемешать;
• При необходимости досолить и дополнительно поперчить;
• Дать настояться в прохладном месте десять-пятнадцать минут;
• Подавать к столу.
3. Жареный говяжий язык
Жареный говяжий язык. \ Фото: abelandcole.co.uk.
Жареный говяжий язык отличается особенно ярким вкусом, насыщенным ароматом, невероятной сочностью и мягкостью. Подавайте это блюдо с ломтиками лимона, дольками свежих помидоров, острым перцем чили и румяным картофелем или белым отварным рисом.
Ингредиенты:
• Говяжий язык - 0,5 кг;
• Соль - по вкусу;
• Смесь перцев - по вкусу;
• Чеснок - 1 маленькая головка;
• Масло подсолнечное для жарки;
• Петрушка свежая - несколько веточек;
• Лимоны - для подачи и украшения.
Вкуснейший говяжий язык. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Язык тщательно вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде (примерно три часа);
• Готовый отварной язык переложить в очень холодную воду;
• Оставить минут на пятнадцать;
• Снять плёнку;
• Мякоть просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать ломтиками средней толщины или соломкой;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Смешать с солью, перцем и небольшим количеством подсолнечного масла;
• Хорошенько перемешать;
• В получившейся смеси обвалить ломтики языка или соломку;
• Обжарить на подсолнечном масле около десяти минут или до образования лёгкой золотистой корочки со всех сторон;
• Перед подачей посыпать свежей петрушкой;
• Подавать с ломтиками лимона.
4. Салат с помидорами и руколой
Салат с говяжьим языком и помидорами. \ Фото: southernliving.com.
Достаточно лёгкий, но при этом сытный салат с говяжьим или свиным языком с добавлением сочных томатов и пряной руколы сделают вкус блюда в разы ярче и насыщеннее.
Ингредиенты:
• Язык говяжий - 400 г;
• Помидоры коктейльные - 10-12 шт;
• Рукола - 1 маленький пучок;
• Уксус бальзамический - 1 ст.л;
• Масло оливковое - 2 ст.л;
• Мёд - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Лёгкий и невероятно вкусный салат с языком и овощами. \ Фото: healthyfitnessmeals.com.
Способ приготовления:
• Язык вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• После отправить в холодную воду минут на десять;
• Снять плёнку;
• Мякоть нарезать небольшой соломкой;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать дольками;
• Сложить в миску вместе с мясом;
• Руколу вымыть;
• Просушить;
• Нарвать руками или крупно нарезать;
• Переложить в миску к остальным ингредиентам;
• Смешать масло с уксусом, мёдом, солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать;
• И заправить салат;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут в прохладном месте.
5. Тушёный язык с картофелем
Тушёный язык с картофелем. \ Фото: interest.com.
И напоследок, ещё одно блюдо – тушёный картофель с языком, приправленный ароматными специями и пряными травами.
Ингредиенты:
• Язык свиной - 300 г;
• Картошка среднего размера - 2-3 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Лук белый репчатый среднего размера - 1 шт;
• Смесь сушёных трав - по вкусу;
• Хлопья перца чили - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка - для украшения.
• Подсолнечное масло для жарки.
Тушёная картошка с языком. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Язык вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде;
• Бульон перелить в банку или миску;
• Отварной язык переложить в кастрюлю с холодной водой;
• Оставить на пятнадцать минут;
• Затем снять плёнку;
• Мякоть нарезать равномерными кусочками примерно два-два с половиной сантиметра;
• Переложить в казан;
• Лук и чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить пять-семь минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Зажарку высыпать поверх мяса;
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Нарезать такими же кусками, как и язык;
• Отправить в казан;
• Приправить солью, хлопьями чили и смесью сушёных трав;
• Аккуратно перемешать;
• Залить бульоном так, чтобы картофель был покрыт на полтора-два сантиметра;
• Готовить на среднем огне под крышкой примерно сорок-сорок пять минут;
• Затем снять крышку;
• Посыпать свежей петрушкой и готовить ещё пять-семь минут;
• При необходимости добавить соль;
• Перед подачей дать настояться минут пять.
