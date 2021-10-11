Какие русские блюда полюбил французский писатель-гурман

Александр Дюма- отец
Известно, что «Талантливые люди талантливы во всем». Подтверждая это высказывание Лиона Фейхтвангера, многие знаменитые литераторы писали музыку, а музыканты – картины, а вот Александр Дюма выбрал себе более практичное хобби. Гениальный писатель был не менее талантливым поваром и знаменитым гурманом. Причем свои кулинарные экзерсисы он не ограничивал французской кухней, а путешествовал по всему миру в поисках оригинальных рецептов и экзотических ингредиентов.
«Он надел фартук, отправился в курятник, где лишил жизни пару цыплят; потом пошел в огород, набрал овощей; разжег огонь, достал масло, муку, нарвал петрушки, расставил горшки, насыпал соли, потряс, попробовал и отправил это все в печь». (Писатель, журналист и юморист Шарль Монселе о своем визите к Александру Дюма)
Карикатура «Дюма варит исторический суп»
Можно сказать, что кулинарный талант был у писателя «в крови». Известно, что его мать, Мария-Луиза Лабуре, прекрасно готовила, а дед был хозяином таверны в Вилле-Котре. По отцовской линии Александру Дюма досталась четверть африканской крови, дворянские корни и вольное отношение к финансам. Его дед, урожденный маркиз де ля Пайетри, бежал от кредиторов в колонии Нового Света. Считают, что именно эта же причина заставляла знаменитого внука долгие годы колесить по всему миру, изучая, одновременно, особенности приготовления национальных блюд.
“Друзья г-на Дюма уверяют, что когда он соглашается перейти из своего рабочего кабинета на кухню или в буфетную и расстается с пером ради ручки сковороды, во всей Франции не найдешь повара лучше, чем он”. (Публицист Октав Лакруа)
Карикатура «Дюма у печи»
Результатом этих путешествий стал последний труд великого писателя, изданный уже через три года после его смерти – «Большой кулинарный словарь». Книга написана в виде алфавитного справочника. Кроме трех тысяч рецептов конкретных блюд там можно найти информацию о гастрономических терминах и посуде, профессиях, связанных с кулинарией, биографии знаменитых шеф-поваров, заметки об истории кулинарии и множество других сведений. Причем написано все это не менее интересно, чем остальные произведения Александра Дюма. Международный размах данного труда восхищает: кроме классической французской кухни там можно найти много экзотических рецептов, как, например, блюда из «желудков молодой акулы» или «медвежьих лап».
«Я хотел бы, чтобы эту книгу читали все, а использовали на практике мастера этого искусства (…) Моя книга не поразит практиков, но, кто знает, может быть, заслужит внимание уважаемых людей.» (Александр Дюма о своей книге во введении к «Словарю»)
«Большой кулинарный словарь» Александра Дюма-отца
Особые отношения складывались у писателя с русской кухней. Дюма провел в России целый год (1858—1859), побывал не только в Петербурге и Москве, но и в Угличе, на Валааме, доехал до Карелии, а затем посетил Астрахань и Закавказье. Об этой поездке им была написана отдельная книга «Путевые впечатления. В России». Некоторые национальные кушанья пришлись знаменитому гурману по душе: «Русское блюдо ботвинья — одно из самых вкусных в мире. Отведав его, я буквально потерял голову». Кроме того, впечатлил писателя бараний шашлык: «За время своих путешествий я ничего вкуснее не едал». Еще ему понравилось варенье из роз, соленые огурцы и квашеная капуста, а вот водку, кумыс и стерляжью уху Дюма не одобрил. Особенно полюбились ему поездки на дачу в Ораниенбаум к писательнице Авдотье Панаевой, которая потчевала его курником. Авдотья Яковлевна затем отметила в своем дневнике по поводу аппетита знаменитого француза: «Я думаю, что желудок Дюма мог бы переварить мухоморы».
Из письма Александра Дюма: «Дорогой мой сын!.. Ты ведь знаешь, что я люблю селедку, и потому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею... Прибыв в Астрахань, я немного поохотился на берегах Каспия, где в таком же изобилии водятся дикие утки, гуси, пеликаны, как на Сене лягушки и каменки. Возвратясь, я нашел приглашение от князя Тюмена... отличнейший завтрак — лошадиная ляжка... Поверишь ли, что я ел сырую конину с зеленым луком у калмыков и нашел её необыкновенно вкусной...»
Александр Дюма в кавказском национальном костюме, 1859 год
Один из критиков написал о последнем творении Александра Дюма: «Эту книгу просто необходимо читать, перечитывать, а потом экспериментировать и пробовать. Ведь Дюма завещал своим дорогим читателям одну из самых больших радостей своей жизни».
Рецепт Курника от Авдотьи Панаевой
Сначала готовят сдобное тесто и делят его на две части (одну поменьше, другую побольше), затем делают начинку. Для этого отваривают парную курицу в небольшом количестве воды с кореньями и пряностями. Готовую курицу достают из кастрюли, обсушивают, удаляют все кости и разламывают на небольшие куски. Берут 1,25 стакана гречневой крупы, прокаливают её на сковородке и перетирают с одним яйцом. Доводят до кипения 1,5 стакана воды с 2 столовыми ложками сливочного масла, быстро засыпают крупу, перемешивают, чтобы не было комков, держат на окне 5 минут и слегка подсушивают в горячей духовке. Потом добавляют в кашу 4— 5 сваренных и мелко нарубленных яиц, нарезанную петрушку, укроп и солят. Раскатывают большую часть теста в круглую лепешку по размеру чуть больше сковороды, в которой будет выпекаться пирог. Кладут лепешку на сковороду и слоями располагают начинку: сначала слой из половины каши, затем — слой кусков курицы, потом вторую половину каши, которую сверху посыпают укропом. Вливают в начинку немного крепкого бульона. Затем раскатывают лепешку из меньшего куска теста и накрывают ею пирог, защипывают края, смазывают взбитым яйцом, делают по центру дырочку и ставят в горячую духовку для выпекания.
Текст: Анна Константинова
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