Невесты из разных стран

В далекое прошлое унес XXI век сакральный смысл головного убора невесты, когда-то защищавшего девушку от взглядов недоброжелателей и сглаза завистников и соперниц. И тем не менее, когда приходит день свадьбы, многовековая память «включает» в проведение семейного праздника некоторые традиционные ритуалы, один из которых — покрыть голову невесты.

Норвегия: корона

ЮАР: шляпа-трапеция

Германия: венок

Казахстан: колпак

Болгария: красная вуаль

Йемен: ободок с подвесками

Туркменистан: шлем из теста

Россия: фата