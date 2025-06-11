Невесты из разных стран

В далекое прошлое унес XXI век сакральный смысл головного убора невесты, когда-то защищавшего девушку от взглядов недоброжелателей и сглаза завистников и соперниц. И тем не менее, когда приходит день свадьбы, многовековая память «включает» в проведение семейного праздника некоторые традиционные ритуалы, один из которых — покрыть голову невесты.
Норвегия: корона
Невеста в Норвегии вместо фаты часто надевает корону, основа которой изготовлена из серебра или меди и украшена цепочками и колокольчиками, нежно звенящими при ходьбе. Считается, что звук колокольчиков отгоняет от невесты злых духов и всякую нечисть, которая боится переливов колокольного звона. Отдать дань традициям нынче несложно, так как семья молодоженов может арендовать головной убор у местной церкви или богатой семьи, где они хранятся не одно десятилетие. Тем более корона, позаимствованная у церкви, символизирует девственность. Вариантов свадебной короны в Норвегии много — почти столько же, сколько и губерний (фюльке), и они могут отличаться размером, формой, дополнительными украшениями.
ЮАР: шляпа-трапеция
Зулусские невесты (ЮАР) в день свадьбы по традиции оголяют грудь. Из одежды остаются юбка, бусы и головной убор — исичоло, который за прошедший век пережил удивительное превращение. Когда-то зулусские женщины носили особую прическу: брили волосы, оставляя их только в центре головы — оставшийся клок покрывали жиром и охрой и придавали ему трапециевидную форму. Со временем зулусы стали делать шляпы подобной формы из человеческих волос, смешанных с высушенными травами и шерстяными нитями, на плотном каркасе из ткани.всегда для девушек, а тем более для невест, неизменным оставалось украшение шляпы — ее вышивали бисером. Зулусская вышивка «говорит»: различные бусинки несут символические значения — от признания в любви до предупреждения «не подходи».
Германия: венок
До конца XIX века голову невесты из Германии украшали короны зеленого цвета самых разных фасонов. А на костюмах и шляпах жениха, дружки и гостей красовались букетики из мирта. Со временем из мирта девушки стали плести венок, который постепенно вытеснил свадебную корону. Замкнутый миртовый венок на голове невесты подчеркивает ее невинность и чистоту. До сих пор на многих немецких землях эта традиция жива. Немцы верят в силу мирта: он олицетворяет целомудрие невесты, а хранение веточек дома обеспечит молодым спокойствие и любовь.
Казахстан: колпак
Самым красивым и нарядным в костюме казахских невест считается саукеле — национальный головной убор, достигавший порой 70 см в высоту. По высоте саукеле раньше судили о воспитании невесты, ее отношении к традициям. В старину счастливым знаком считалось, если перья на верхушке колпака коснутся очага юрты. В нынешнем веке (в Казахстане в последнее время заметно возрос интерес к национальной одежде) это косяк входных дверей в доме мужа. В прошлые века жесткую основу саукеле обтягивали бархатом, шелком, атласом. Убор непременно расшивали драгоценностями. К примеру, бирюза в украшении сулила невесте счастье, сердолик — здоровье. Подвески старались делать из серебра, реже из золота. Верх саукеле венчал укы — пушистый пучок перьев филина, а низ украшали дорогим мехом. В изготовлении убора раньше принимали участие наиболее искусные мастера, и на их работу уходило не менее года. Стоимость саукеле оценивалась всегда дорого: в не столь отдаленные времена — примерно как табун 100 хороших скакунов. Семьи менее обеспеченные и бедные шили убор из сукна или сатина, украшали стеклянными бусами, бисером. Но в любом случае саукеле в сознании казахов воспринимался как оберег девушки от черных сил и сглаза. Его надевали всего один раз и никогда не передавали другим, чтобы не отдать вместе с ним свое счастье.
Болгария: красная вуаль
Свадьба болгар-мусульман (этническая группа помаки), проживающих в западной части Родопских гор, славится удивительными церемониями. Играют свадьбы помаки исключительно зимой. Кульминация праздника наступает, когда перед местными жителями, а теперь и перед туристами, приезжающими на необычное представление, появляется тщательно наряженная невеста — гелина. Ее медленно выводят на смотрины, показывая людям как драгоценность: лицо девушки похоже на красочно расписанную маску. Оно покрыто плотным белым слоем глины, разрисовано яркими узорами, разукрашено блестками. На голове живописный венок из бумажных цветков, из-под которого свисают серебристые и разноцветные нити, а сверху красная вуаль — символ верности единственному мужчине. Гелина не откроет глаз до тех пор, пока мулла не благословит молодых.
Йемен: ободок с подвесками
У йеменской невесты серебра в виде украшений, отделки платья и головного убора столько, сколько она может выдержать, чтоб не упасть под его тяжестью и не согнуться. Потому как считается: чем больше на девушке серебра, тем более удачным будет ее брак. Общий вес металла может достигать нескольких килограммов. Естественно, основная часть серебра представлена ожерельями в несколько рядов, большими и маленькими кулонами разной формы, амулетами с текстом от сглаза, массивными браслетами из красных кораллов и янтаря. Головной убор состоит из накидки тадж и праздничного украшения гаргуш, что напоминает ободок с подвесками (подвески — оберег девушки). Накидка сделана из богатой ткани с посеребренными или позолоченными нитями. Гаргуш богато декорирован. К нему подвешивают старинные монеты, а повязка вышита жемчугом или бисером.
Туркменистан: шлем из теста
В наряде невесты из Туркменистана наиболее колоритный элемент — головной убор хасаба, достигающий в высоту 30 и более сантиметров. В далекие времена в подобном уборе проводились ритуалы, посвященные богине плодородия. Каркас делали из нескольких слоев ткани, склеенных между собой густым тестом. Верхнюю часть убора выкладывали кольцами из травы, скрученной в жгут. Далее хасабу непременно обматывали красным шелком. Красный цвет у туркменов был и остается символом животворящей силы природы, люди верили в его магические свойства оберегать человека. Поверх шелка нашивали полосы из плиса или бархата, которые украшали серебряными и золотыми изделиями, монетами и подвесками, спускающимися на лоб и виски (подвески у туркменов чаще всего не ассоциируются с украшениями, а играют роль оберегов и амулетов). Верхушку хасабов иногда украшал железный или серебряный наконечник. Ношение такой «фаты» было тяжелым испытанием для невесты. Ее нельзя было снимать как во время свадьбы, так и после, пока замужняя дочь не посетит родительский дом. В нынешний век хасаба по-прежнему остается важной частью свадебного наряда, но убор несколько видоизменили и сделали облегченным, чтоб в столь торжественный день от его ношения у невесты не разболелась голова.
Россия: фата
Фата — самый традиционный элемент наряда невесты во многих странах мира. Она символизирует чистоту и невинность девушки, защищает ее от сглаза и взглядов завистников и соперниц. Часто после свадьбы фата становилась оберегом молодой семьи: ею могли укрыть больного малыша, чтобы ускорить выздоровление. Раньше на Руси головному убору придавали сакральное значение и он передавался по наследству, становился семейной реликвией.
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