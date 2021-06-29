Как выжить в авиакатастрофе

Многие уверены, что авиакатастрофа — это приговор, между тем нередко их участникам удаётся выжить. Мы нашли полезные рекомендации, которые могут спасти жизнь.









1. Продумайте дорожный костюм

2. Выбирайте место в салоне при покупке билета

3. Взлёт и посадка

4. Правило 90 секунд

5. Не опаснее, чем на эскалаторе в метро