Как выжить в авиакатастрофе

Многие уверены, что авиакатастрофа — это приговор, между тем нередко их участникам удаётся выжить. Мы нашли полезные рекомендации, которые могут спасти жизнь.
1. Продумайте дорожный костюм
Отправляясь в путешествие, выбирайте одежду так, чтобы в ней вам было максимально удобно в случае возникновения экстренной ситуации.
«Представьте, что выбегаете из горящего самолёта, — советует Синтия Корбетт, сотрудник Федерального Управления Гражданской Авиации (FAA). — Например, не стоит надевать туфли на высоком каблуке или лёгкие шлёпанцы — в них неудобно бегать».
Длинные рукава и штаны могут защитить от осколков и ожогов: по данным экспертов Национального совета по транспортной безопасности (NTSB) 68% жертв приходится на пожары, возникающие после аварий.
«Важно, чтобы во время внештатных ситуаций обувь не сваливалась с ваших ног, а открытые поверхности тела были защищены плотной тканью, наподобие джинсовой», — добавила Корбетт.
2. Выбирайте место в салоне при покупке билета
Проанализировав авиакатастрофы с летальным исходом, произошедшие за последние 40 лет, специалисты приводят такую статистику: в среднем, у сидящих в задней части салона на 40% больше шансов выжить. Также старайтесь расположиться недалеко от аварийного выхода и поближе к проходу между рядами.
Профессор Эд Галеа, специалист по противопожарной безопасности, выяснил, что выжившие пассажиры обычно сидят в пределах пяти рядов от аварийных выходов: по его словам, во время экстренной ситуации лучше сидеть ближе к проходу, чем у иллюминатора или посередине.
3. Взлёт и посадка
Эксперты утверждают, что самое опасное время — первые три минуты после взлёта и восемь минут перед посадкой: форс-мажор чаще возникает именно на этих этапах полёта — поэтому не снимайте обувь и не теряйте из виду два ближайших аварийных выхода на этот срок.
Ручную кладь расположите под сиденьем сидящего впереди пассажира — она поможет избежать травм, так как не позволит вам соскользнуть под кресло спереди, ведь переломы ног среди жертв авиакатастроф достаточно распространены.
Ведите себя спокойно, не поддавайтесь панике. Примите так называемую «позу выживания»: скрестив ладони, положите их на спинку сидения спереди, затем прижмите лоб к ладоням — так больше шансов уцелеть при аварии, если же сиденья спереди нет, наклонитесь вперёд и обнимите руками колени.
Также выньте из карманов все острые и угловатые предметы вроде авторучек и ключей: в экстренных условиях даже обычная расчёска может причинить вред.
4. Правило 90 секунд
Помните, если после падения самолёта вы сможете покинуть салон в течение 90 секунд, шансы спастись значительно увеличиваются: некоторые пассажиры в состоянии паники не способны даже расстегнуть ремень безопасности — их тела потом так и находят, сидящими в креслах.
Синтия Корбетт: «Бывает такое, что люди просто сидят и ждут, когда им скажут, что делать, а ситуация тем временем усугубляется. Кстати, не пытайтесь разыскать и собрать свой багаж, на это может уйти драгоценное время».
5. Не опаснее, чем на эскалаторе в метро
Согласно статистике, лишь один из 1,2 млн коммерческих рейсов попадает в аварию: экипажи воздушных судов тщательно отрабатывают меры по предотвращению различных экстренных ситуаций, создаются новые безопасные нетоксичные материалы, улучшаются противопожарные системы.
Шанс погибнуть в авиакатастрофе составляет 1 к 11 000 000, тогда как, например, в автокатастрофе — 1 к 5000, поэтому сейчас для человека гораздо безопаснее летать, чем водить машину.
«Находясь на борту авиалайнера, вы рискуете не больше, чем спускаясь в метро на эскалаторе», — заявил «ABC News» Джон Хэнсман.
Напоминаем: во время полёта мы должны следовать технике безопасности и правилах поведения на борту. Не бойтесь летать, просто чётко следуйте инструкции.
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