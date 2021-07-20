Как правильно посадить деревья в саду

Если высадить деревья слишком близко друг к другу или попытаться "сдружить" несовместимые культуры, сад не будет приносить достойного урожая. О том, как этого избежать, читайте в нашей статье.

Давайте поговорим о том, какие факторы стоит учитывать при расположении деревьев в саду.

Какие растения можно высаживать рядом?

Это, пожалуй, один из самых важных моментов, которые следует выяснить до посадки саженцев. Совместимость растений носит название аллелопатия. Она бывает как отрицательной, так и положительной.

Наилучшая совместимость плодовых деревьев будет достигнута, если рядом высаживать растения одного вида: яблони с яблонями, груши с грушами, вишни с вишнями. Но такой однотипный сад будет выглядеть довольно скучно. И поэтому в наших садах растут деревья разных видов, которые важно рассадить правильно. Например, груша будет отлично себя чувствовать по соседству с яблоней и красной рябиной, в то время как вишня или персик доставят ей много неудобств.

В случае положительной аллелопатии деревья в саду могут не только благополучно существовать по соседству, но и быть взаимно полезными. Поэтому перед планированием посадок в саду рекомендуется свериться с таблицей совместимости различных культур.

Хуже всего с "соседями" по саду уживается грецкий орех. Это дерево считается токсичным и может угнетать практически все плодовые культуры. Поэтому, если вы собираетесь завести в саду такое растение, найдите ему место на окраине участка, где оно никому не будет мешать.

Как составить план посадки деревьев?

Выбор участка для сада

Большинство деревьев предпочитает расти на солнце. Поэтому сад следует располагать так, чтобы светолюбивые культуры (абрикос, груша, персик, слива, черешня, яблоня) находились на южной или юго-западной стороне участка. Здесь они будут расти и плодоносить лучше всего.

Если площадь, отведенная под посадку деревьев, на вашем участке небольшая, растения нужно размещать ступенчато: невысокие – на южной стороне, высокорослые – ближе к северу.

Стили сада

Составляя план сада, первым делом следует решить, по какой схеме будут высажены деревья. Выделяют 2 основных стиля сада:

регулярный (геометрический), ландшафтный (естественный).

При планировании регулярного сада, культуры необходимо располагать так, чтобы они организовывали симметричные фигуры (квадраты или прямоугольники). Желательно "расставлять" деревья в ряд, чтобы между ними можно было проложить прямые тропинки. Допустимо размещать растения на участке и в шахматном порядке – так они будут получать больше солнечного света.

Если участок находится на холме, то ряды деревьев следует располагать поперек склона.

Ландшафтный стиль смотрится более естественно – деревья в природе растут хаотично. То есть, вы можете размещать культуры так, как вам захочется (учитывая совместимость растений и прочие факторы, влияющие на их благополучный рост). Этот способ посадки плодовых культур подходит для неровных участков, с впадинами и холмиками, поскольку такие "недочеты" рельефа позволят создать иллюзию естественной природной композиции.

Подбор видов и сортов плодовых деревьев

После того как вы определитесь с местом размещения деревьев и схемой посадки, стоит подумать о том, сколько и каких растений следует посадить. Для этого лучше всего нарисовать примерный план участка со всеми постройками и крупными объектами. Подбор видов и сортов садовых культур должен осуществляться с тем условием, чтобы они могли друг друга опылять.

Например, если вы высаживаете яблони, позаботьтесь о том, чтобы больше половины саженцев относилось к зимним сортам. Их плоды впоследствии будут храниться вплоть до весны или даже до начала лета.

Срок созревания урожая – также важный критерий. Желательно высаживать сорта с разными сроками созревания – это позволит продлить срок сбора урожая.

Расстояние между деревьями

Чтобы культурам хватало места для гармоничного развития, их необходимо высаживать на определенном расстоянии друг от друга, а также от построек. Так, вишни и сливы не следует располагать ближе, чем за 3 м от границ участка (а также от заборов и построек). Яблони и груши желательно сажать еще дальше от них.

Расстояние между рядами деревьев, привитых на высокорослые подвои, в среднем должно составлять около 5-6 м. В рядах между культурами нужно оставить промежуток шириной 4-5 м. Если высаживать плодовые культуры ближе, то они начнут вытягиваться раньше времени (будут тянуться к солнцу), их продуктивность будет снижаться, а качество урожая – ухудшаться.

Если вы планируете высаживать деревья с малогабаритной кроной, расстояние между ними можно уменьшить на 0,5-1 м. При смешанном размещении плодовых деревьев и ягодных кустарников расстояние между культурами в рядах следует увеличить на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.

Культура Расстояние между рядами (м) Расстояние между растениями в ряду (м) Абрикос 5-6 3-4 Айва 5-6 3-4 Вишня высокорослая 4-5 3-4 Вишня низкорослая 3-4 2,5-3 Груша на сильнорослом подвое 6-8 4-6 Груша на слаборослом подвое 4-5 1,5-2,5 Облепиха 2,5-3 2-2,5 Грецкий орех 6-8 4-5 Персик 5-6 3-4 Слива высокорослая 4-5 3-4 Слива низкорослая 3-4 2,5-3 Яблоня на сильнорослом подвое 6-8 4-6 Яблоня на слаборослом подвое 4-5 1,5-2,5

Когда высаживать деревья: осенью или весной?

Обычно деревья высаживают или пересаживают только тогда, когда они находятся в состоянии покоя: весной или осенью. Летом такая процедура небезопасна, поскольку у растений в самом разгаре вегетационный процесс. И если потревожить молодое деревце в это время, то после перенесенного стресса оно рискует заболеть или даже погибнуть. Как определить, в какой из сезонов правильно высаживать деревья? Выбор зависит от климатической зоны.

Регион Время посадки (пересадки) деревьев Южные регионы Деревья высаживают осенью. Высаженные весной саженцы рискуют не успеть прижиться до наступления жаркой погоды. Поэтому могут получить ожоги коры или погибнуть от недостатка влаги в почве. Центральные регионы Деревья можно высаживать как весной, так и осенью. Независимо от времени посадки результат будет примерно одинаковым: в умеренном климате саженцы плодовых культур благополучно приживутся. Северные регионы Деревья высаживают весной. Не слишком жаркие весна и лето позволят растениям адаптироваться и своевременно уйти на зимний покой. Посаженные осенью плодовые культуры, наоборот, не смогут вовремя акклиматизироваться и погибнут с наступлением первых морозов.

Сколько деревьев посадить в саду?

Обычно каждый садовод решает это индивидуально, исходя из размеров участка и своих потребностей. Но в среднем, чтобы обеспечить плодами семью из 3-4 человек, рекомендуется высадить:

3 яблони зимних сортов;

2 яблони осенних сортов;

2 яблони летних сортов;

2 груши;

4 вишни;

4 сливы (либо 2 сливы и 2 алычи).

Теперь, когда план посадки деревьев в саду составлен с учетом всех нюансов, самое время заняться закладкой плодового сада.

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