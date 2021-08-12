Обнаруженные аномалии на дне водоемов

С тех пор, как в прошлом веке люди начали активно осваивать неизведанные океанские глубины, появляется все больше и больше загадочных тайн, не на все их которых были найдены ответы до сих пор.
Гигантское каменное строение в Галилейском море
В 2003 году ученые обнаружили большое круглое каменное сооружение в Галилейском море на 9 метрах ниже уровня моря. Сооружение построено из базальтовых булыжников, сложенных в коническую структуру, которая в 2 раза больше Стоунхенджа. В ходе исследований, результаты которых недавно были оглашены, археологи установили, что это сооружение очень похоже на древнее место массовых захоронений, которые ранее были найдены в других частях планеты, но также оно может быть и церемониальным сооружением. Археологи ранее не сталкивались с сооружениями такого размера и с такими нюансами строения, поэтому о его возрасте, о том, как оно было построено и с какими точно целями – они могут только предполагать.
Аномальные круги на карте Google Earth
Аномальные круги были обнаружены под водой у берегов Флориды, штат Северная Каролина, и в Белизе, как археологами, так и просто интернет-энтузиастами. Несмотря на то, что их существование официально признано, их историческое назначение точно определить не могут, но многие предполагают, что это древние места захоронений. По форме они очень похожи на каменные сооружения, обнаруженные в Саудовской Аравии. Сооружения под водой сохраняются лучше, чем оставшиеся на поверхности, и ученые установили, что они были построены примерно в восьмом тысячелетии до нашей эры (а те что обнаружены в Саудовской Аравии – примерно в 7-ом тысячелетии).
Сооружение в озере Макдональд, Онтарио
Водолазы обнаружили доказательства древности Восточной Канады во время участия в уникальном исследовательском проекте в 2005 году. Это было странное каменное сооружение под водой на 12 метрах ниже уровня моря – огромный валун весом 453 килограмма стоит на 7 камнях размерами с бейсбольный мяч, которые в свою очередь стоят на гладкой плите на вершине выступа. Сначала предполагалось, что это структура естественного происхождения, но позже ученые и археологи поменяли свою точку зрения. Они пришли к выводу, что это «пирамида» рукотворна, потому что 7 маленьких камней, на которых стоит валун, не могли оказаться под ним в таком виде естественным путем.
Аномалия в Балтийском море
Это может быть НЛО, секретнее подводное оружие нацистов или просто огромный обломок скалы, оказавшейся под водой – тем не менее, обнаружение дискообразной аномалий в Балтийском море (и ее изучение в 2012 году) вызывает множество споров среди ученых. Шведским ученым удалось убедить всех, что это точно не НЛО, но все еще остается много вопросов. Во-первых, на поверхности этой глыбы не было обнаружено слоя ила, который всегда присутствует на объектах долго находящихся под водой. Во-вторых, эта скала шириной в 80 метров покрыта какой-то странной разметкой, и ее подпирает 8- метровый столб.
Загадка озера Байкал
Озеро Байкал в южной Сибири уникально по многим аспектам. Оно самое древнее, глубокое и большое пресноводное озеро на Земле. Наибольшая глубина озера составляет 1642 метра, а многие виды рыб, которые в нем обитают, нельзя больше встретить нигде на планете. Так как в июне лед с Байкала обычно полностью спадает, астронавты с Международной Космической Станции были удивлены, когда обнаружили большие кольца льда у южных берегов Байкала в апреле 2009 года. Происхождение этих колец остается загадкой, но есть предположение, что они возникают благодаря подъему глубинных вод и повышению температуры поверхностного слоя воды в центральной части кольцевой структур, но подобные явления ранее тут никогда не замечались.
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