Как употребление пива помогало людям в Средние века сохранять жизнь и здоровье

Люди уже много тысяч лет занимаются производством алкогольных напитков, а пиво является одним из самых древних. И употребляли его довольно много - например, в средневековом обществе его пили ещё с детства чуть ли не ежедневно. Вот только причина такой популярности пива крылась не в желании опьянеть, а в стремлении..
Неожиданное место пива в жизни средневекового общества. /Фото: planetabelarus.by
Историки давно отметили, что в Средневековье практически каждый человек на европейском континенте выпивал немалое количество пива за свою жизнь, причём начинали ещё с детских лет. И подобная практика была не просто популярной, а считалась полезной для здоровья - оттого и пивоварение именно в Средние века приобрело огромный размах, а занимались им даже монахи.
Средневековые монахи были самыми известными пивоварами своего времени. /Фото: wikipedia.org
Подобный спрос на пиво в Европе около тысячи лет назад объяснялся тем, что этот алкогольный напиток был доступным и не сильно пьянящим альтернативным вариантом... простой воды. Ведь в те давние времена как раз от употребления последней можно было заиметь кучу проблем со здоровьем и даже лишиться жизни. А корень всех проблем с самой распространённой жидкостью на планете лежал в её загрязнении.
Пить водичку тысячу лет назад было опасным занятием. /Фото: vinshkaf.medium.com
Это сегодня мы имеем возможность спокойно пить воду даже из-под крана, ведь её фильтруют и хлорируют. А в средневековом обществе никаких эффективных технологий по очистке воды от вредных примесей толком не существовало: так, по информации редакции novate.ru, разработанные античными учёными способы были утеряны, а новых ещё не придумали - более того, даже кипятить воду в качестве простейшей дезинфекции ещё повсеместно не научились.
Средневековое изображение пивнушки. /Фото: wikipedia.org
В итоге люди, пьющие в большей мере воду, регулярно страдали от различных болячек и расстройств желудочно-кишечного тракта. Чего нельзя было сказать о любителях пива - они как раз оказались менее подвержены всем этим неприятностям со здоровьем. Даже при том, что люди не понимали, как именно пенный напиток им помогает, было очевидно, что он действительно может спасти от кучи проблем, в том числе от смертельной тогда холеры, которой и заражались зачастую как раз через плохую воду.
Оказывается, люди не пьянствовали, а оздоровлялись. /Фото: pikabu.ru
Современному человеку уже не составляет труда раскрыть секрет чудодейственных свойств пива. Во-первых, при его изготовлении воду сильно нагревают, что убивает в ней множество болезнетворных бактерий и вирусов. Во-вторых, у пива в составе можно найти природные витамины и микроэлементы, что само по себе повышает иммунитет. А в-третьих, даже сравнительно небольшой алкоголь пива (а в те времена он достигал всего трёх градусов) немного пьянил, а потому на мир люди тёмного Средневековья смотрели чуть оптимистичнее, борясь с губительным для организма стрессом.
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