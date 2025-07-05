Как употребление пива помогало людям в Средние века сохранять жизнь и здоровье

Неожиданное место пива в жизни средневекового общества. /Фото: planetabelarus.by

Средневековые монахи были самыми известными пивоварами своего времени. /Фото: wikipedia.org

Пить водичку тысячу лет назад было опасным занятием. /Фото: vinshkaf.medium.com

Средневековое изображение пивнушки. /Фото: wikipedia.org

Оказывается, люди не пьянствовали, а оздоровлялись. /Фото: pikabu.ru