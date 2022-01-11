7 продуктов, которым всецело противопоказано повторное разогревание

Существуют такие продукты питания, которые лучше всего употреблять в пищу исключительно свежими или остывшими. При этом подобные блюда настоятельно не рекомендуется повторно разогревать.

Вот сегодня речь и пойдет как раз о таких продуктах, каждый из которых беспощадно разогревают на сковороде и в микроволновой печи абсолютное большинство хозяев и хозяек. Хуже всего то, что после «повторной готовки» некоторые из них становятся еще и откровенно вредными.

1. Курица

Курица теряет свои качества.

В современном рационе человека именно куриное мясо является одним из важнейших источников белка. Мало кто знает, однако повторное (и тем более многократное) разогревание курицы, меняют структуру того самого белка, что делает продукт плохо усваиваемым и тяжелым для организма. Такая птичка существенно повышает риск развития гастрита. Так что лучше всего готовить курицы столько, чтобы она была съедена за раз.

2. Чеснок

Никакой пользы.

Мало кто ест чеснок отдельно от основного блюда и уж тем более никто его отдельно не готовит. Тем не менее, он то и дело встречается в качестве добавки. Чеснок обладает огромным количеством полезных свойств. К сожалению, большинство из них напрочь теряется при попытке разогреть блюдо еще раз.

3. Грибы

Справедливости ради стоит подчеркнуть, что многие свойства чеснока теряются и при обычной горячей готовке.

Не любят огонь.

Как и курица, грибы очень ценный и важный источник белка. Как несложно догадаться, данная особенность делает их крайне «тяжелыми» для организма в плане усвоения. Кроме того, в грибах достаточно много протеина. К сожалению, почти все полезные качества грибов теряются при горячей готовке и последующих попытка разогреть остывшее блюдо. Лучше всего использовать маринованные грибы для холодных блюд и салатов.

4. Яйца

Греть не надо.

Яйца – это очень калорийный и в тоже время полезный продукт. Однако, многократное разогревание блюда из яиц приводит к тому, что оно теряет абсолютно все свои полезные качества. Происходит это по причине того, что термальная обработка меняет структуру белка, жиров и углеводов. Кроме того, не стоит греть омлет и яичницу, так как в этом случае не только теряются витамины, но еще и образуются потенциально опасные токсины.

5. Листовые овощи и свекла

Не дружат с огнем.

Овощи содержат огромное количество витаминов. Однако, почти все они исчезают в процессе термальной обработки продукта. Если хочется получать от овощей пользу, нужно стараться употреблять их в пищу сырыми. Свеклу же вообще лучше не греть, так как в этом случае в ней начинают образовываться в большом количестве канцерогены.

6. Рис

Вкусно и не полезно.

Очень богатый на витамины и минералы злак. К сожалению, все это делает его еще и идеальной средой для размножения многочисленных бактерий. Поэтому блюда из риса лучше употреблять в пищу всем коллективом за один раз так, чтобы ничего не оставалось. Повторное разогревание пользы также не добавляет, лишая рис всех оставшихся полезных веществ.

7. Картофель

Теряет все немногочисленные положительные свойства.

Повторное разогревание картофеля приводит к тому, что крахмал в его структуре окончательно теряет свои положительные свойства и начинает формировать исключительно негативные. Кроме того, разогретая картошка имеет не самый приятный вкус и запах, а ее пищевая ценность снижается в несколько раз, по сравнению с только что приготовленным блюдом.

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