Интересные факты про реки, которые вы могли не знать

Что может быть интересного в обычной реке? Это ведь просто текущая вода, не так ли? На самом деле реки могут быть на удивление интересными. Они могут казаться ничем не примечательными, однако даже ответы на вопросы о том откуда реки берут начало, куда они впадают, где и как они протекают, могут подтолкнуть нас к поразительным выводам. Например, как можно измерить протяжённость реки? А если у неё есть один или несколько рукавов, как измерить её ширину? Более того, учёные обнаружили реки на луне Сатурна, Титане. Просто невероятно, не так ли? Однако даже на Земле реки играют гораздо более важную роль в жизни каждого человека, чем можно себе представить.



На самом деле реки формировали направление развития цивилизаций. Люди селились у берегов рек, переправляли по ним грузы, а также использовали их в качестве защитных барьеров. По сути, большинство древних цивилизаций возникало вдоль течения рек. Они расцветали и угасали в зависимости от течения рек. На сегодняшний день реки остаются важной частью транспортной системы, а также источником пищи. Мы представляем вашему вниманию двадцать пять интересных фактов о реках, которых вы могли не знать.







25. Изначально бриллианты не добывались, их просто находили на дне рек.

24. Существуют свидетельства о существовании подземной реки, которая находится на глубине примерно 4 километров под Амазонкой. По длине она аналогична Амазонке – её протяжённость составляет 6000 километров, однако она в несколько сотен раз шире. Эту реку назвали Хамза (Rio Hamza).23. Каждый год огненные шары поднимаются с поверхности реки Меконг (Mekong River), расположенной в Таиланде. Эти шары известны как Огненные шары Наг (Naga fireballs) и некоторые люди считают, что они являются результатом скоплений метана. Тем не менее эти шары стали источником вдохновения для огромного количества местных легенд.22. Самая старая река в США на самом деле носит название Новая Река (New River). Некоторые учёные считают, что эта единственная река, чей возраст превышает возраст африканской реки Нил.21. Шоколадная река в фильме Вилли Вонка был сделана из настоящего шоколада и воды, вследствие чего она испортилась и стала источником очень неприятного запаха.20. Ежегодно, каждый день в течение трёх недель полнолуние заставляет приливную волну нестись с огромной силой вверх по течению Амазонки. Из-за этого явления увеличиваются самые длинные волны в мире. Некоторые сёрфингисты проносились по ним на расстояние в 10 километров!19. Мартин Стрел (Martin Strel) из Словении проплыл вдоль всего течения таких рек как Миссисипи, Амазонка, Дунай и Янцзы.18. Монголы были настолько коварными и жестокими, что они изменяли русла целых рек, чтобы истребить население города, который они хотели разрушить.17. Первый мост через Амазонку был открыт в 2010 году.16. В мире существует 17 стран, в которых нет каких-либо реки. Саудовская Аравия является самой крупной из них.15. Река отделяет один из самых безопасных городов в Северной Америке (Эль-Пасо (El Paso), штат Техас ) от одного из самых опасных (Хуарес (Juarez), Мексика)14. Река Имджин (Imjin River) в Южной Корее получила прозвище «реки мертвецов» из-за огромного количества трупов северных корейцев, которых унесло течением вниз.13. Приблизительно в течение полугода и по 10 часов в сутки, устье реки Кататумбо в Венесуэле получает сотни ударов молнии в час. Эта «гроза из молний» проходит здесь каждый год уже в течение сотен лет.12. В реке Делавэр (Delaware River) находится более чем 26 000 надгробий. Когда местное кладбище превратили в автомобильную стоянку, надгробия были использованы в качестве фундамента при строительстве моста Бетси Росс (Betsy Ross Bridge).11. В 1720 году, когда закрылась компания «South Sea Company», британский парламент рассматривал вариант того, чтобы посадить банкиров в мешки, заполненные змеями, а затем сбросить их в Темзу.10. В Амазонке содержится больше воды, чем в 7 самых крупных реках после неё вместе взятых.9. Землетрясения в Нью-Мадрид (New Madrid Earthquakes) (одни из самых мощных в истории США) были настолько сильными, что они повернули вспять течение реки Миссисипи 8. Река Гудзон (Hudson) настолько загрязнена, что учёные изучают эволюционные процессы в её водах, где организмы учатся адаптироваться.7. Река Кайахога (Cuyahoga River) в штате Огайо является ещё одной чрезвычайно загрязнённой рекой. На самом деле река самовозгоралась уже 13 раз!6. На рубеже 20-го века инженеры повернули вспять течение реки Чикаго. Она по сей день течёт в противоположном направлении.5. Самой дорогой фотографией в истории стала фотография реки Рейн (под названием Рейн II (Rhein II)). Она была продана на аукционе более чем за 4 миллиона долларов и была сильно обработана в фотошопе.4. В Германии существует водяной мост через реку Эльбу. Он позволяет судам пересекать реку.3. Под Манхэттеном протекает «призрачная» река. Она известна как Минетта Брук (Minetta Brook) и, согласно легенде, некоторые здания были построены с решетками в подвале, что позволяло реке беспрепятственно протекать свозь них.2. Под улицами Лондона протекает почти 20 скрытых рек.1. В Австралии есть река под названием Мерика (Merrica) . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)