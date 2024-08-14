20 колоритных портретов иранских женщин 1920-1950-х годов

Восток, в лице его прекрасных женщин.
Париза Дамандно – иранский фотограф и историк искусства. В своё время она получила степень в магистра в Тегеранском университете. Она является автором проекта «Портреты из Исфахана: Лица женщин переходного периода». На протяжении десятилетия Париза собирала фотографические портреты иранских женщин, сделанные в 1920-1050-х годах, а потом издала фотоальбом. Стоит отметить, что собрать такую коллекцию было нелегко, поскольку большая часть женских фотографий после исламской революции 1979 года была уничтожена.
1. Откровенная фотосессия
2. Праздничный наряд
3. Скромное одеяние иранской женщины
4. Салонная фотосъемка
5. Женщины Ирана с одинаковыми прическами
6. Спортсменка
7. Семейная фотосессия
8. Само откровение
9. Сила женственности
10. Длинноволосая красавица
11. Задумчивый взгляд
12. Женщина с младенцем
13. Иранка в черном пальто
14. Мода в дореволюционном Иране
15. В ожидании...
16. Самовыражение в изменении своего имиджа
17. Жизнь женщины в мусульманском мире
18. Исламская мода 20-х годов
19. Самоуверенная иранская женщина
20. Глаза, светящиеся от счастья
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии