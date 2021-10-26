Размножение яблони без прививок

У каждого садовода наверняка найдется старая любимая яблоня, которая уже долгие годы радует своих хозяев ароматными и вкусными плодами. И не всегда даже помнится сорт этого плодового дерева. А так хочется сохранить эту яблоню для своих детей и внуков.

Можно, конечно, воспользоваться прививанием черенка на подвой, но дело это очень хлопотное и не всем оно удается.

Решить эту проблему можно старым проверенным способом, который почему-то не пользуется большой популярностью в наши дни. Этот способ размножения яблонь простой и доступный всем садоводам. Можно получить свой собственный саженец, используя воздушные отводки.







Что такое воздушные отводки?

Как выбрать и подготовить ветку

Укоренение воздушного отводка

Посадка молодого саженца яблони

Каждый дачник знает, как размножаются отводками кустарники крыжовника, смородины или калины. Веточка пригибается и пришпиливается к земле и засыпается грунтом. В таком состоянии она до следующего сезона укоренится и будет готова к самостоятельному развитию. Принцип выращивания саженца яблони почти такой же. Только ветку дерева трудно наклонить к земле для укоренения, поэтому к ветке нужно «приподнять» землю.Необходимо только выбрать плодоносящую ветку и часть ее окружить влажным грунтом. Ветка, находящаяся во влажной среде в почве, всего за 2-3 месяца сможет сформировать свою корневую систему.Такой саженец готов для посадки и сможет приносить плоды уже через три года.От правильного выбора ветки зависит качество будущего саженца, поэтому подойти к этому вопросу нужно серьезно. Ветку нужно выбирать ровную здоровую и плодоносящую. Она должна находиться на хорошо освещенной стороне дерева. Лучше подбирать для размножения ветку двухлетнего или трехлетнего возраста толщиной примерно в один — полтора сантиметра с молодым приростом.Ранней весной, как только растает снег, на выбранную часть ветки нужно надеть рукав из плотной полиэтиленовой светопроницаемой пленки длиной примерно сорок сантиметров. При помощи изоленты края рукава нужно плотно примотать к ветке. Рукав остается на ветке до конца мая – начала июня, пока не наступит устойчивая теплая погода. Все это время ветка будет находиться в парниковых условиях и ее кора должна немного размягчиться.Следующий шаг – это надрезы на ветке. Нужно снять пленку и найти границу между взрослой веткой и молодым приростом. От этой точки нужно отступить примерно десять сантиметров (в сторону ствола дерева) и сделать первый надрез (кольцевой) шириной около одного сантиметра. Затем, отступая влево и вправо, сделать еще по два надреза в каждой стороне. Эти надрезы будут способствовать быстрому образованию корней. Обязательно удалите все имеющиеся выше надреза плодовые почки. В таком виде ветка может быть воздушным отводком.Для укоренения отводка необходима емкость с почвой. Можно воспользоваться обычной полуторалитровой пластиковой бутылкой, предварительно обрезав у нее дно.Сначала нужно надеть на ветку рукав из пленки и примотать его нижний край к ветке при помощи изоленты. Затем на ветку надевают обрезанную бутылку из пластика (вниз горлышком) так, чтобы место кольцевания ветки находилось почти в самом низу бутылки, а молодой ствол – примерно посередине. Верх рукава тоже плотно приматывается изолентой. Вся конструкция должна находиться в вертикальном положении. Для этого можно притянуть ее к стволу дерева или специальной опоре.В пластиковую емкость нужно залить раствор для стимуляции роста корней и оставить на двое или трое суток. Потом, проколов небольшие отверстия, дать жидкости стечь, а емкость наполнить двумя стаканами подготовленного грунта. В его составе: прелые древесные опилки и листья, мох, садовая земля и компост. Почвенная смесь должна находиться во влажном состоянии.Конструкция из пленочного рукава и пластиковой бутылки с грунтом должна находиться в притененных условиях. Их можно создать при помощи обычных старых газет. Несколько газетных слоев легко создадут такие условия. Правда, их придется иногда убирать, чтобы проверять влажность почвы.Поливы нужно проводить один раз в неделю, а в засушливые дни – через день.В основном плодовые деревья и кустарники укореняются очень быстро, но у яблонь бывают исключения. Настоящие корешки могут не появиться даже до конца летнего сезона. Но даже если вместо корней на отводках появились зачатки, то этого достаточно, чтобы высаживать растение на постоянный участок.Примерно в середине или в конце августа отводок необходимо укоротить на пятьдесят процентов, а еще через неделю – отрезать его с нижней стороны рукава при помощи садового секатора. Вся конструкция для проращивания корней саженца снимается только перед самой посадкой. Яму для посадки саженца необходимо заранее подготовить и обильно пролить.Садоводы могут сами выбирать время для посадки саженца из воздушных отводков, учитывая климатические условия места проживания. Деревце можно оставить до следующей весны (прикопать) или высадить его в этом году.В теплом южном климате молодые яблоньки и осенью хорошо приживутся на новом месте. Весенняя посадка рекомендуется тем, кто проживает в холодных регионах. В таком климате саженец желательно поместить в большую емкость в специальную почвенную смесь. Она должна состоять из одинаковых частей торфа, песка и садовой земли. В зимнее время деревце в емкости должно находиться в прохладных и влажных условиях (например, в погребе или подвале). Полив растения проводится не обильный, но регулярный. С приходом весны саженец можно высаживать на постоянное место обычным способом.Саженцы, выращенные из воздушных отводков, рекомендуется высаживать под небольшим наклоном. Корневая шейка у таких отводков отсутствует, поэтому для наращивания хорошей корневой системы растению потребуется много пространства. Посадка под наклоном поможет в короткий срок вырастить плодоносящие яблони.