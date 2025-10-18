5 логических парадоксов, которые буквально «ломают» мозг

Каждое убеждение нужно подвергать сомнению или перепроверять выводы

1. Парадокс брадобрея

Брадобрей оказывает услугу мужчинам, которые не умеют бриться самостоятельно, но должен ли он бриться сам / Фото: i.pinimg.com

2. Парадокс лжеца

В жизни ложь не всегда очевидна настолько, как в случае с Пиноккио / Фото: blog.comfy.ua

3. Парадокс Ахилла и черепахи

Древнегреческий воин никогда не обгонит медлительное животное, если в начале бега оно будет впереди / Фото: i.ytimg.com

4. Парадокс всемогущества

В монотеистических верованиях Бог изображается как неисчерпаемая сила, имеющая безграничные возможности / Фото: factymira.ru

5. Парадокс корабля Тесея

Так выглядела теорида - древний афинский корабль, на котором совершал подвиги Тесей / Фото: ds05.infourok.ru