5 логических парадоксов, которые буквально «ломают» мозг

Сократ верно заметил, что каждое убеждение нужно подвергать сомнению или перепроверять выводы. Ведь, если внимательно присмотреться, даже в обыденных вещах можно обнаружить парадоксы. Novate.ru сделал подборку загадочных противоречий, в которых есть логика, но нет здравого смысла.
1. Парадокс брадобрея
Брадобрей оказывает услугу мужчинам, которые не умеют бриться самостоятельно, но должен ли он бриться сам / Фото: i.pinimg.com
Допустим, в деревне есть только один брадобрей. Он оказывает услугу мужчинам, которые не умеют бриться самостоятельно. Возникает резонный вопрос: а должен ли сам брадобрей бриться? Если он сбривает себе бороду, значит, относится к мужчинам, которые умеют это делать самостоятельно и не нуждаются в услугах специалиста. Но на деле брадобрей обращается к профессионалу, то есть к себе. Если же он не бреется, то его можно причислить к людям, которые не умеют сбривать бороду самостоятельно и в любом случае должны идти к специалисту. Получается, что оба заключения логичны, но вместе с тем невыполнимы.
2. Парадокс лжеца
В жизни ложь не всегда очевидна настолько, как в случае с Пиноккио / Фото: blog.comfy.ua
Древнегреческая головоломка прекрасно иллюстрирует противоречивость нашего мира. По легенде, греческий ученый Филит Косский даже умер от истощения в попытках разгадать истинный смысл. А дело вот в чем. Однажды критянин приплыл к берегам Греции и смело заявил: «Все критяне - лжецы».Выходит, что, как критянин, он не может говорить правду, но при этом утверждает, что не лжет. Как же распознать обман?
3. Парадокс Ахилла и черепахи
Древнегреческий воин никогда не обгонит медлительное животное, если в начале бега оно будет впереди / Фото: i.ytimg.com
Это парадоксальное размышление принадлежит древнегреческому философу Зенону. Суть: воин вызывает неторопливое животное состязаться в беге. Чувствуя превосходство, Ахилл дает черепахе фору в 1000 шагов. Соревнование начинается и быстроногий воин бежит со всей скорости. Однако за то время, пока Ахилл преодолеет 1000 шагов, черепаха сделает еще сотню. Ахилл пробежит 100 шагов, а черепаха проползет на 10 больше. Так может продолжаться до бесконечности, и древнегреческий воин никогда не обгонит медлительное животное, если в начале бега оно будет впереди.
4. Парадокс всемогущества
В монотеистических верованиях Бог изображается как неисчерпаемая сила, имеющая безграничные возможности / Фото: factymira.ru
В монотеистических верованиях (христианство, мусульманство, иудаизм) Бог изображается как неисчерпаемая сила, имеющая безграничные возможности. Но на самом ли деле Господь всемогущ? Например, предложим ему сотворить камень, который не сможет поднять даже Создатель. Получается два варианта. Если Богу удалось это сделать, видимо, всемогущество не бесконечно, раз он не может поднять сотворенный им же камень. С другой стороны, если создать подобную глыбу не получилось, значит, Господь не всесилен.
5. Парадокс корабля Тесея
Так выглядела теорида - древний афинский корабль, на котором совершал подвиги Тесей / Фото: ds05.infourok.ru
Герой греческой мифологии Тесей совершил много славных подвигов. По легенде, афиняне сохранили корабль, на котором он вернулся с Крита, и сделали его памятником героизма (до эпохи Деметрия Фалерского). Само собой, судно было построено из дерева, веревок, которые со временем сгнили, и железа, проржавевшего от старости. Постепенно греки заменяли элементы корабля, чтобы поддерживать его внешний вид. Однако возникает вопрос: по-прежнему ли это корабль Тесея? Если да, то получается, что оригинальное судно постепенно заменили на новое, но точно такое же. Если нет, то в какой момент корабль перестал быть тем самым? Когда заменили первую деталь или последнюю? Повод пораскинуть мозгами.
