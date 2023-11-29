Воздушные похороны, разделение дверей по половому признаку и другие традиции европейских буддистов

И друг степей калмык.
Ныне калмыки – единственный в Европе народ, сохранивший свою кочевую культуру. Как и столетия назад, они по-прежнему говорят на родственном монгольскому языке и исповедуют буддизм. Потомки западных монголов, появившись на исторической сцене в конце XVI века, завоевали себе место благодаря не только воинственности, но и способности приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям.
Чай с солью, разделение дверей по половому признаку и красные шелковые кисточки
Происхождение названия «калмыки» по-прежнему спорно. Наиболее вероятной признается версия, согласно которой словом калмак (или хальмг) монголы-ойраты называли часть своих племен, мигрировавшую из Центральной Азии к Волге и Каспийскому морю, и означает оно «остаток» или «отделившийся». Как бы там ни было, со временем оно закрепилось в языке, и сами калмыки (до того употреблявшие этноним ойраты) также стали его использовать.
Так выглядели калмыки./Фото: www.napoleon-series.org
Уклад жизни этого народа был традиционен для скотоводов-кочевников: отсутствие стационарных поселений (таковые стали появляться только в XIX веке), переносные жилища, сезонная миграция на большие расстояния, что позволяло переходить на новые пастбища для больших стад. Калмыки разводили овец, коней, коров, коз, иногда даже верблюдов. Это нашло отражение и в традиционной кухне: большинство калмыцких блюд – это жареная или отварная баранина и говядина; часто употреблялось молоко (его добавляли даже в чай, дополняя маслом и солью – так до сих пор делают в Тибете) и молочные напитки. Часто мясо запекали на открытом воздухе: одно из традиционных калмыцких блюд, кюр, представляет собой сдобренные солью и специями кусочки баранины, зашитые в бараний же желудок, и запекаемые в яме, в горячей золе.
Традиционное калмыцкое жилище представляло собой юрту монгольского типа, разборную, с деревянными решетками в качестве каркаса. Иногда ее ставили прямо на повозку, получая походную кибитку. Обычно калмыцкий поселок состоял из нескольких десятков таких юрт, поставленных по кругу; как правило, жили в них родственники со своими семьями. В центр такого круга на ночь загоняли скот. Любопытно, что калмыцкая юрта разделена на мужскую и женскую половины: мужчинам принадлежала левая сторона, а женщинам – правая, даже створки входной двери разделялись по тому же принципу!
Калмыки на фоне традиционного жилища. Фото 1907 года.
Калмыки славились как умелые ремесленники, особенно искусны они были в обработке металла: богатая чеканка и гравировка украшали детали конской сбруи, рукоятки и приклады оружия, даже курительные трубки; широко известны были массивные женские украшения. Кстати, у мужчин было принято носить амулеты-браслеты и серьгу – как правило, в левом ухе. Также было распространено тиснение по коже и резьба – резными узорами украшались почти все деревянные части жилищ и немногочисленная мебель в них.
Калмыцкая одежда украшалась вышивкой (причем женская – особенными многоцветными швами), а мужские головные уборы – шелковыми кистями красного цвета, которые носили название улан зала. Со временем эти кисти стали символом национального самоопределения народа и даже попали на герб Калмыкии. В наши дни улан-зала, предварительно освященные буддийскими монахами, используются как амулеты – их вешают в кабинах машин, украшают домашние алтари и даже носят как брелоки на женских сумках.
Калмыки в традиционной одежде. Фото 1872 года.
Как накормить огонь, и что такое воздушные похороны
Хотя большинство калмыков ныне исповедует буддизм, многие национальные традиции уходят корнями вглубь веков, являясь, по сути, пережитками язычества. Для шаманизма характерно многое из того, что практиковалось (а в некоторых случаях практикуется и по сей день) в Калмыкии: лечение болезней с помощью прижигания или окуривания дымом, обожествление огня, который считается универсальным средством против любого зла или порчи. По любому значимому поводу, будь то религиозный праздник, свадьба или похороны, огонь принято задабривать: его «кормят», бросая в костер мясо и кости, и «поят», брызгая в пламя алкоголем. Считается, что делать это должен обязательно мужчина, и только правой рукой.
Художник В. В. Верещагин. Калмыцкий лама.
Другой, шокирующий на первый взгляд древний калмыцкий обычай – это традиционные похороны, когда тело просто оставляли в степи где-нибудь в безлюдном месте. Такие похороны еще называют «воздушными». Схожие обряды существовали у многих народов, в частности, североамериканских индейцев. Подобным образом калмыки хоронили своих умерших вплоть до конца XIX века, когда, уступив давлению властей, начали либо закапывать тела, либо сжигать (так обычно поступали со знатными людьми и священниками-ламами).
Волга–Крым–Париж
Начиная с XVI века, калмыки часто и много конфликтовали с соседями (в том числе и с русскими и татарами-ногаями), а в XVII веке Калмыцкое ханство входит в состав Русского царства. Русские цари ценили калмыков за их боевые качества, и калмыцкая кавалерия прочно и надолго обосновывается в русской армии на правах нерегулярных частей. Калмыцкие отряды принимали участие в Полтавской битве, русско-турецких войнах, походах на Крым; три калмыцких полка сражались против наполеоновских войск в Отечественной войне 1812 года.
Студенты-калмыки. Новосибирск, фото 1956 года.
Любопытно, что в 1919-20 годах национальные калмыцкие части РСФСР имели нашивки, на которых красная звезда соседствовала с желтой свастикой. Тогда еще этот буддийский символ не приобрел зловещего значения и воспринимался положительно. Свастика позже появится в истории Калмыкии еще раз, сыграв поистине печальную роль: в 1943 году Калмыцкая АССР была упразднена, а ее население по обвинению в коллаборационизме депортировано в отдаленные районы Сибири, Алтая и Средней Азии.
Рассказывают, что в 1949 году, когда отмечался 150-летний юбилей Пушкина, во время публичного чтения по радио стихотворения «Памятник» были опущены последние строки – чтобы избежать произнесения слов «…и друг степей калмык». Лишь в 1956 году калмыки были официально реабилитированы и получили право вернуться на родину. 28 декабря стало днем памяти жертв депортации.
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