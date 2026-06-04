Как быстро устранить засор в домашних условиях без химии

По закону подлости слив засоряется тогда, когда заканчиваются специальные средства для очистки или у сантехников выходной. А что, если надо срочно приготовить поесть или помыть посуду, не бежать же в магазин?
Сегодня я хочу рассказать, как устранить засор в домашних условиях с помощью подручных средств без раскрутки сифона.
КАК УСТРАНИТЬ ЗАСОР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ПроводЕсли у тебя есть небольшой кусок многожильного провода, примерно 20–30 см, то этот способ для тебя. Сними изоляцию с одного конца провода на 1–2 см. Затем загни все проводки вверх, получится шапка гриба из проволоки. Это приспособление введи в сливное отверстие и прокрути провод в разные стороны. Затем сделай пару возвратно-поступательных движений. Всё, теперь вытаскивай провод.
Включи горячую воду и промой слив. На проводе останутся частички еды и волос, которые забивали слив. Теперь не надо звонить никакому сантехнику. Честно говоря, есть такое приспособление специальное, которое и называется сантехническим тросом. Теперь у тебя есть самодельный сантехнический трос, который в любой момент станет спасителем от неизбежных засоров.
СтяжкаПрекрасный инструмент для удаления волос из слива. Особенно хорошо работает при чистке слива в раковине и в ванной, где постоянно скапливаются волосы. Возьми стяжку, чем длиннее, тем лучше. Ножницами сделай зазубрины на одной или двух сторонах стяжки, слегка прокрути ее.
Годовой запас волос из слива извлечен. Поздравляю. Если ты стал замечать, что вода еле сходит, проделывай время от времени эту простую манипуляцию. В продаже есть специальные заглушки с цепочкой, которые вставляются в слив. Эта цепочка так же, как и стяжка, собирает на себя все вещи, которые со временем забивают слив. Так что можно приобрести такую штуку и время от времени ее чистить. Но если ты брезглив, то одноразовый вариант со стяжкой лучше.
Профилактика от засоровЧтобы не сталкиваться с неприятной процедурой очистки слива, возьми за привычку пускать на минуту горячую воду из-под крана или, если трубы металлические, заливать их кипятком. Прежде чем мыть посуду, максимально убирай с нее остатки еды и выбрасывай в мусор. Чтобы этого не делать, есть прекрасная штука для кухонь, которая называется диспоузер.
Это приспособление, которое вставляется в раковину и измельчает пищевые отходы, очень популярно в Америке, а у нас не все коммуникации предназначены для них. Тем не менее, если есть возможность и желание установить измельчитель, тебе не придется выносить органический мусор и иметь дело с засорами. А как ты решаешь эту проблему?
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