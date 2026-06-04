Как быстро устранить засор в домашних условиях без химии

По закону подлости слив засоряется тогда, когда заканчиваются специальные средства для очистки или у сантехников выходной. А что, если надо срочно приготовить поесть или помыть посуду, не бежать же в магазин?



Сегодня я хочу рассказать, как устранить засор в домашних условиях с помощью подручных средств без раскрутки сифона.

КАК УСТРАНИТЬ ЗАСОР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Провод

Стяжка

Профилактика от засоров

Ведь не всегда можно добраться до него и прочистить, если раковина зашита декоративной стенкой или спрятана в шкафчик, а в ванной так еще сложнее.Если у тебя есть небольшой кусок многожильного провода, примерно 20–30 см, то этот способ для тебя. Сними изоляцию с одного конца провода на 1–2 см. Затем загни все проводки вверх, получится шапка гриба из проволоки. Это приспособление введи в сливное отверстие и прокрути провод в разные стороны. Затем сделай пару возвратно-поступательных движений. Всё, теперь вытаскивай провод.Включи горячую воду и промой слив. На проводе останутся частички еды и волос, которые забивали слив. Теперь не надо звонить никакому сантехнику. Честно говоря, есть такое приспособление специальное, которое и называется сантехническим тросом. Теперь у тебя есть самодельный сантехнический трос, который в любой момент станет спасителем от неизбежных засоров.Прекрасный инструмент для удаления волос из слива. Особенно хорошо работает при чистке слива в раковине и в ванной, где постоянно скапливаются волосы. Возьми стяжку, чем длиннее, тем лучше. Ножницами сделай зазубрины на одной или двух сторонах стяжки, слегка прокрути ее.Теперь засунь стяжку в слив и пошевели ей туда-сюда. Вынимай.Годовой запас волос из слива извлечен. Поздравляю. Если ты стал замечать, что вода еле сходит, проделывай время от времени эту простую манипуляцию. В продаже есть специальные заглушки с цепочкой, которые вставляются в слив. Эта цепочка так же, как и стяжка, собирает на себя все вещи, которые со временем забивают слив. Так что можно приобрести такую штуку и время от времени ее чистить. Но если ты брезглив, то одноразовый вариант со стяжкой лучше.Чтобы не сталкиваться с неприятной процедурой очистки слива, возьми за привычку пускать на минуту горячую воду из-под крана или, если трубы металлические, заливать их кипятком. Прежде чем мыть посуду, максимально убирай с нее остатки еды и выбрасывай в мусор. Чтобы этого не делать, есть прекрасная штука для кухонь, которая называется диспоузер.Это приспособление, которое вставляется в раковину и измельчает пищевые отходы, очень популярно в Америке, а у нас не все коммуникации предназначены для них. Тем не менее, если есть возможность и желание установить измельчитель, тебе не придется выносить органический мусор и иметь дело с засорами. А как ты решаешь эту проблему?