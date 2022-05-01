Chanel №5: как появились духи, ставшие визитной карточкой Коко Шанель

Chanel №5: история создания легендарных духов.
Аромат Chanel №5 был придуман почти столетие назад, но до сих пор не утратил своей популярности. По статистике, в мире каждую минуту покупается флакон этих духов. Сегодня обыватели связывают название легендарного парфюма с именем кутюрье Коко Шанель, однако не все помнят о том, что изобретение аромата принадлежит французскому парфюмеру, родившемуся в Москве, - Эрнесту Бо.
Упаковка Chanel №5 не меняется уже почти 100 лет. Фото: lostlegends.ru
Эрнест Бо не случайно связал свою жизнь с парфюмерией: его отец был известным парфюмером, и старший брат тоже был увлечен созданием ароматов. Брат работал в крупнейшей российской компании «А.Ралле и Ко», которая была официальным поставщиком Императорского Дворца. Эрнест был одарен прекрасным чутьем от природы, но, чтобы постичь в совершенстве все тонкости работы с запахами, отправился во Францию. Там он несколько лет стажировался в компании Chiris, которая располагалась в городе Грасс.
Эрнест Бо - создатель духов Chanel №5. Фото: ParfumClub.org
Эрнест Бо прожил в России до Первой мировой войны, пока не был мобилизован на фронт. Возвратиться к себе на фабрику в послевоенные годы он уже не мог - производство было национализировано. Эрнест вернулся во Францию, продолжил дело всей своей жизни - создание ароматов. В это время он знакомится с кутюрье Коко Шанель. По ее просьбе берется за изготовление аромата, который должен стать ее визитной карточкой.
Духи парфюмерной компании А. Ралле и Ко. Фото: Statehistory.ru
Долгий путь поиска увенчался успехом: Эрнест предложил Коко на выбор пять ароматов. Несложно догадаться, что сердце Коко Шанель покорил пятый. Так и появилось название духов Chanel №5, которые завоевали мировую известность. Для презентации нового аромата Шанель выбрала тоже необычный способ: она предложила Эрнесту изготовить 100 флаконов новых духов и разослала их самым именитым представительницам высшего света накануне Рождества. Результат превзошел все ожидания: о Chanel №5 говорили все, и когда пришло время торжественной презентации аромата, фурор был обеспечен!
Коко Шанель в 1928 году. Фото: arzamas.academy
Формула успеха Chanel №5 заключалась в том, что Бо смешал более 80 ингредиентов, получив поистине уникальный аромат. Коко Шанель понимала, насколько важно правильно позиционировать духи, поэтому в оформлении флакона она отказалась от привычной вычурности: вместо хрустального пузырька она отдала предпочтение строгому прямоугольному флакону, который, казалось, больше подходил для мужского одеколона, чем для женских духов (по одной из версий, форма для флакона позаимствована у водочного штофа). Однако выбор оказался правильным: фирменный стиль оформления Chanel №5 не меняется уже почти столетие.
Реклама Chanel №5.
Реклама Chanel №5.
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