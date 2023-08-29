Когда пересаживать лилии

Каждые 4-5 лет лилии требуют пересадки, чтобы и дальше нормально расти, развиваться и радовать вас прекрасным цветением. Не забудьте сделать это осенью, если уже давно не пересаживали свои лилии!







Лилии выкапываем, стараемся не повредить корни. Разделяем луковицы.







И выкручиваем стебль. Основные корни не трогаем.







Луковицы сортируем по размеру. Именно так и будем высаживать: крупные и более мелкие — отдельно.







Берём любое средство для обработки от заболеваний (например, «Максим» или просто раствор марганцовки).





Разводим препарат по инструкции и замачиваем в нём луковицы на полчаса (или как указано на упаковке).







Тем временем подготавливаем новое место для лилий. Выкапываем лунку, засыпаем около 50 гр. фосфорно-калийного удобрения на погонный метр.







Поверх присыпаем песком и высаживаем луковицы. Присыпаем землей и оставляем. Поливать не нужно — в луковицах достаточно влаги, чтобы укорениться до заморозков.





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