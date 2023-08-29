С нами не соскучишься!

8 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • olga_fenina2003 Фенина
    Автор, вы - дура! Да и ещё националистка в придачу. Какое ваше собачье дело до еврейских предков Ленина? Заняться нечем?Еврейские корни м...
  • Игорь Василевский
    Тварюка, ты где еще не отметился, что бы не обострать свою страну? Не нравится - собирай вшивнички и вали отсюда куда...Молоко в «треугол...
  • Ингерман Ланская
    и это не единственное дерьмо, которое камуноидные "спецылисты" приволокли из-за бугра, которые потом много лет втюхив...Молоко в «треугол...

Когда пересаживать лилии

Каждые 4-5 лет лилии требуют пересадки, чтобы и дальше нормально расти, развиваться и радовать вас прекрасным цветением. Не забудьте сделать это осенью, если уже давно не пересаживали свои лилии!

Когда пересаживать лилии

Лилии выкапываем, стараемся не повредить корни. Разделяем луковицы.

Когда пересаживать лилии

И выкручиваем стебль. Основные корни не трогаем.

Когда пересаживать лилии

Луковицы сортируем по размеру. Именно так и будем высаживать: крупные и более мелкие — отдельно.

Когда пересаживать лилии

Берём любое средство для обработки от заболеваний (например, «Максим» или просто раствор марганцовки).
Когда пересаживать лилии

Разводим препарат по инструкции и замачиваем в нём луковицы на полчаса (или как указано на упаковке).

Когда пересаживать лилии

Тем временем подготавливаем новое место для лилий. Выкапываем лунку, засыпаем около 50 гр. фосфорно-калийного удобрения на погонный метр.

Когда пересаживать лилии

Поверх присыпаем песком и высаживаем луковицы. Присыпаем землей и оставляем. Поливать не нужно — в луковицах достаточно влаги, чтобы укорениться до заморозков.

Когда пересаживать лилии
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
цветокЛилии

Картина дня

наверх