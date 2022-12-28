15 бывших миллиардеров, потерявших свое состояние

Что самое худшее с вами случалось в жизни? Кто-то оскорблял ваши чувства, вы теряли близких, теряли деньги? Что бы это ни было — вы сталкивались с определенными потерями. А так как мы тратим большую часть сил на то, чтобы зарабатывать деньги, денежные потери занимают в нашей жизни ощутимое место.
В мире менее двух тысяч миллиардеров — они владеют состоянием, которого не видать большей части жителей нашей планеты. Однако то, что они достигли такого успеха, не означает, что они защищены от провала. В этом списке вы найдете истории людей, владевших миллиардами, но потерявших их в кратчайшие сроки.
Марта Стюарт
Марта Стюарт — одна из немногих женщин в этом списке; она же одна из самых известных людей в нем. Бывшая модель, которая выстроила медиаимперию с нуля, Марта — настоящая акула бизнеса. Обычно бывшие миллиардеры отбывают тюремные сроки уже после потери состояния, однако Марта стала миллиардером именно за решеткой, когда ее акции поднялись в цене на 90%. В 2005 году она отбыла пятимесячный тюремный срок за незаконное использование инсайдерской информации. Свой статус миллиардера Марта потеряла в считаные недели, когда стоимость ее акций обвалилась на 40%. Сейчас Марта — успешный предприниматель, однако пика своего прежнего успеха она так и не достигла.
Роберт Джонсон
Роберт, или Боб, Джонсон когда-то был зарегистрирован как первый миллиардер-афроамериканец. Джонсон является основателем кабельного телеканала BET, и он сделал свое состояние, продав канал медиаконгломерату Viacom. Спустя несколько лет в результате развода он лишился половины своих 1,2 млрд долларов. Джонсон попытался вернуть свои деньги в 2007 году, однако обвал рынка, последствия развода и быстро меняющаяся предпринимательская среда оставили его миллионером. Его сложно назвать разоренным, и тем не менее он потерял намного больше денег, чем имеет сейчас.
Фрэнк Левинсон
Фрэнк Левинсон — инвестор, предприниматель, а также основатель группы компаний Small World Group. Фрэнк попал в этот список, потому что одно время он входил в список миллиардеров — благодаря компании, которую он основал вместе с Джерри Роулсом, под названием Finsar Corporation. Компания занималась нетворкингом и хранением данных и к 2000 году принесла Фрэнку 2 миллиарда долларов. Тем не менее вскоре стоимость компании всерьез просела. Кроме того, развод, через который прошел Фрэнк, также нанес удар его финансам. Хотя он до сих пор миллионер, он попадает и в категорию потерявших состояние миллиардеров. У Левинсона есть степень бакалавра по физике и защищенная диссертация по астрономии.
Бобби Рэй Джонсон-младший
Бобби Рэй Джонсон-младший — бывший программист IBM, американский предприниматель и основатель компании Centillion Networks, которую он продал Bay Networks в 1995 году за 140 миллионов долларов. В дальнейшем Nortel Networks Corp. купила Bay Networks вместе с продуктами и технологиями Centillion за 1 миллиард долларов. В 1999 году компания публично разместилась на бирже, когда Уолл-стрит была на пике роста, и ее акции поднялись на 525%, что сделало Бобби Рэя миллиардером, чье состояния оценивалось в 2,3 млрд долларов. Он занял второе место в списке самых богатых американцев в мире. Тем не менее почти сразу же акции упали почти на 90%, что лишило Бобби Рэя статуса миллиардера. Бобби Рэй Джонсон — миллионер, но все же он потерял состояние, которому мог бы позавидовать ВВП маленькой развивающейся страны.
Томас Фридман
Томас Фридман — знаменитый колумнист New York Times, который никогда не боялся выражать свое мнение по поводу рабочих мест, состояния экономики, войны в Ираке и других войн, а также торговли. В отличие от многих миллиардеров из этого списка, которые сами сколотили свое состояние или унаследовали его, Фридман приобрел его благодаря удачному браку. Его жена Энн Баксбаум — наследница General Growth Properties, инвестиционного фонда недвижимости, который стоил 3,6 млрд долларов, но после кризиса в сфере недвижимости стоимость его упала до менее чем 25 миллионов долларов. Хотя Томас Фридман имеет очень опосредованное отношение к статусу миллиардера, который он получил, видимо, он ощутил потерю, когда от этого статуса не осталось ничего, кроме воспоминаний.
Санджив Сидху
Санджив Сидху — американский предприниматель индийского происхождения, а также глава и основатель o9 Solutions, компании, занимающейся программным обеспечением по финансовому бизнес-планированию и принятию решений. Санджив сделал себе состояние в качестве основателя и главы i2 Technologies, которая разрабатывала программное обеспечение для управления производственно-сбытовым циклом. Он создал эту компанию в 1988 году, а к 2000 году ее биржевая стоимость возросла на 850%, и состояние Санджива увеличилось до 10 миллиардов долларов. Но к концу 2001 года акции упали в цене, и Санджив потерял 9 миллиардов. Он смог спасти часть своих средств, но миллиардером не остался.
Барбара Дэвис
Барбара Дэвис — вдова Марвина Дэвиса, миллиардера и основателя Davis Petroleum, который одно время был владельцем 20th Century Fox. После того как Марвин Дэвис скончался в сентябре 2004 года в возрасте 79 лет, журнал «Форбс» оценил его состояние, оставшееся вдове и детям, в 5,8 миллиарда долларов. Тем не менее с 2005 года его бизнес начал переживать сложные времена, и через несколько лет компания обанкротилась. Кроме того, семью Барбары разрывают на части серьезные семейные неурядицы: говорят, что Грег Дэвис обобрал семью, продав дело за 150 миллионов долларов, в то время как его настоящая стоимость составляла по крайней мере миллиард. Барбара и ее дети потеряли несколько миллиардов долларов и, более того, рискуют потерять и друг друга.
Сэм Уайли
Сэм Уайли — американский бизнесмен из Далласа, который обеспечивал рабочими местами тысячи людей и сколотил миллиардное состояние благодаря тем, кто инвестировал в его ресторанный бизнес, розничную торговлю и компьютерные компании. Вместе со своим братом Чарльзом Сэм покупал фермерские хозяйства и особняки в Аспене, основывал офшорные фонды, которые выплачивали бы им миллионы всю оставшуюся жизнь, и даже жертвовал огромные суммы на благотворительные цели. На пике успеха «Форбс» оценил состояние Уайли в 1,1 млрд долларов — сумму, которой обладают менее 1% всех людей мира. Но сегодня Сэм Уайли — банкрот, поскольку Налоговое управление США преследует его из-за неуплаченных налогов. Он должен государству миллионы из-за офшорных компаний и счетов; также он должен выплачивать немалые суммы бывшей жене после развода.
Шон Куинн
Джон Игнатиус Куинн, более известный как Шон Куинн, был богатейшим человеком в Ирландии в 2008 году; его состояние оценивалось примерно в 6 миллиардов долларов. Этот состоятельный бизнесмен сделал неверный шаг, когда взял заём в Anglo Irish Bank в его худшие времена размером в четверть состояния его семьи. Результатом этих действий стало то, что Шон задолжал Англо-Ирландскому банку миллиарды долларов, и это стоило ему состояния. Если бы он внимательнее относился к состоянию экономики Ирландии, то мог бы вернуть свои миллиарды, но он потерял все и обанкротился в ноябре 2011 года.
Антон Шеклер
Антон Шеклер является (или являлся) известной персоной в Германии. Бывший владелец сети аптек Schlecker, до ее основания Антон был учеником мясника. Его сеть аптек достигала оборота в 10,3 млрд долларов, что сделало его одним из богатейших людей не только Германии, но и мира. К 2003 году он открыл около 13 000 аптек по всей Европе и обеспечивал работой более 52 000 человек, но его бизнес-империя не выдержала конкуренции и меняющегося бизнес-климата. В январе 2012 года Антон объявил себя банкротом.
Бьёрголфур Гудмундссон
Может быть, имя Бьёрголфура Гудмундссона сложно произнести, однако он очень известный в Исландии бизнесмен. На пике карьеры Гудмундссон был вторым по величине состояния исландским бизнесменом — у него было около 1,1 млрд долларов. Более того, этот бывший футболист, а также главный акционер Landsbanki, исландского банка, находился на 1014-м месте в списке богатейших людей мира «Форбс». Тем не менее Гудмундссон очень быстро потерял все из-за долгов; в 2008 году его состояние обнулилось, и к июлю 2009 года он объявил себя банкротом.
Адольф Меркле
Покойный Адольф Меркле занимал пятое место в списке самых богатых людей в Германии и был одним из богатейших людей мира. В 2008 году его состояние приближалось к 9,2 млрд долларов. Как и многие бывшие миллиардеры из этого списка, Меркле принимал рискованные бизнес-решения, которые привели его к банкротству. Когда его компания перешла к доверенным лицам в январе 2009 года, 74-летний Меркле покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд; скорее всего, он сделал это, потому что не смог вынести того, до чего дошли он и его семья.
Альберто Вилар
Альберто Вилар — бывший американский миллиардер, особенно известный в мире оперы, искусства и образования. Благодаря инвестиционной фирме Amerindo Investment Advisors, которую он основал в 1979 году со своим другом Гэри Танака, к 2001 году Альберто владел более чем 1 млрд долларов. Когда «пузырь» высоких технологий лопнул, он потерял все свое состояние и прекратил пожертвования в пользу оперных театров. Сейчас Альберто Вилар отбывает десятилетний тюремный срок за мошенничество и отмывание денег; он потерял состояние, свободу и доверие людей, которые на него полагались.
Роберт Аллен Стэнфорд
Роберт Аллен Стэнфорд когда-то был миллиардером, но сегодня его едва ли можно назвать состоятельным человеком. Стэнфорд — гражданин двух государств, США и Антигуа, и благодаря этому ему удавалось финансово поддерживать политиков в обеих странах. В 2012 году его состояние составляло 2 миллиарда долларов, однако он потерял все, когда обнаружилось, что он создал финансовую пирамиду. Тогда же Стэнфорд был осужден по статье «мошенничество и отмывание денег». Его тюремный срок составляет 110 лет.
Эйке Батиста
Эйке Батиста да Сильва — бразильский предприниматель, который был богатейшим человеком в Бразилии и занимал седьмое место в списке богатейших людей мира в 2012 году. Состояние, которое он сколотил на добыче полезных ископаемых, достигло фантастической отметки в 30 миллиардов долларов. Однако к 2013 году от его состояния осталось всего 200 миллионов, а к 2014 году оно ушло в минус. Хотя он все еще является председателем бразильского конгломерата EBX Group, его состояние отрицательно и составляет –1 млрд долларов.
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