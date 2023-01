Как сложились судьбы 10 детей, которых называли самыми красивыми в мире

Брук Шилдс

Брук Шилдс в детстве.

Брук Шилдс.

Кристина Пименова

Кристина Пименова.

Иден Вуд

Иден Вуд в детстве.

Иден Вуд.

Зоя Кукушкина

Зоя Кукушкина.

Зоя Кукушкина.

Айра Браун

Айра Браун.

Анастасия Безрукова

Анастасия Безрукова.

Ланея Грейс

Ланея Грейс.

Анастасия Князева

Анастасия Князева.

Тилан Блондо

Тилан Блондо.

Алана Томпсон

Алана Томпсон.

Алана Томпсон.

Герои нашего сегодняшнего обзора познали вкус славы в весьма нежном возрасте . Глянцевые журналы постоянно приглашали их на фотосессии, они участвовали в модных показах и давали интервью для различных телепрограмм. Иногда дети-модели были гораздо популярнее своих более взрослых коллег. Сегодня маленькие красавицы выросли, а их внешность естественным образом изменилась. Как живут самые красивые девочки сегодня, и не жалеют ли они о своём модельном прошлом?Несмотря на славу и популярность, сопровождавшие Брук Шилдс с самого раннего возраста, она сама не считает своё детство счастливым. По признанию актрисы, она жила под постоянным прицелом фотокамер и чувствовала себя куклой в витрине универмага , на которую глазеют все прохожие. Ровесники откровенно завидовали ей, а сама юная актриса, впервые снявшаяся в кино в 11 месяцев, мечтала лишь о том, чтобы жить, как все дети, не прятаться от журналистов и иметь возможность просто играть в куклы. Вместо этого она проводила время на изнурительных репетициях, занятиях балетом, музыкой, актёрским мастерством и верховой ездой.Амбициозная мама заставляла Брук сниматься в откровенных фотосессиях, когда девочке было всего 10, в 12 она сыграла в кино представительницу древнейшей профессии, в 15 снялась в фильме «Голубая лагуна » , в 16 стала самой высокооплачиваемой моделью США, избавилась от навязчивой опеки матери после поступления в университет и в 32 года вышла замуж, раз и навсегда определив свою главную роль в жизни: она Брук Шилдс решила стать женой и матерью. Правда, эту мечту она реализовала лишь во втором браке. Она иногда снимается в кино и сериалах, но лучше всего чувствует себя в кругу семьи.Дочь футболиста Руслана Пименова и его супруги Гликерии пришла в модельный возраст в четырёхлетнем возрасте благодаря маме, а уже в девять лет была признана, по утверждению некоторых изданий, самой красивой девочкой в мире. Спустя год она с семьёй переехала в США и начала сотрудничество с модельным агентством LA Models. Сейчас Кристине уже почти 16, она по- прежнему участвует в показах и фотосессиях и, кажется, намерена связать свою судьбу именно с модельным бизнесом. Правда, в последние годы у модели появился опыт работы в кино, так что в будущем это может сказаться на её выборе профессии.Почти до двух лет эта малышка росла, как самый обычный ребёнок, но затем её мама Микки обратила внимание на необычную красоту дочери, вызывающей умиление у всех без исключения. И вскоре маленькая Иден уже побывала на своём первом кастинге, потом вышла на подиум и стала принимать участие едва ли не во всех существующих в США конкурсах красоты. До шести лет она выиграла их более 300. Это приносило маленькой Иден (а точнее, её матери) очень выгодные контракты. А вот сама девочка росла, не имея представления о том, что такое детство.Вместо школьных стихов она учила приветственные речи, вместо заботливо сваренного компота получала в качестве напитков энергетики и кофе. Она бесконечно уставала, не высыпалась и часто была голодна. У неё болел желудок и зубы, но она работала едва ли не круглосуточно. Авторитарная мама заставляла дочь сидеть на диетах, чтобы та избавилась от детской пухлости. Если же малышка капризничала, то в ход шел ремень. Остепенилась Микки только после того, когда органы опеки предупредили: если она не прекратит издевательство над дочерью, то лишится родительских прав. Сегодня Иден Вуд уже 16 лет, она по-прежнему участвует в фотосессиях, но выглядит при этом гораздо старше своих лет, а глаза её полны необъяснимой печали.Судьба этой очаровательной маленькой модели складывалась непросто. Она появилась на свет в 2011 году в Сибири, а её мама умерла во время родов. Забравшая Зою бабушка не смогла заниматься её воспитанием, и вскоре девочка оказалась в детском доме. У неё было слабое здоровье и целый ряд серьёзных диагнозов, которые делали удочерение малышки почти невозможным. Однако нашлось сразу две семьи, пожелавших подарить девочке настоящий дом.Первые приёмные родители по каким-то причинам спустя время вернули Зою органам опеки, и тогда её забрали Татьяна и Денис Кукушкины из небольшого города Заинска в Татарстане. Непосредственная малышка всегда обращала на себя внимание окружающих и однажды её заметил легендарный модельный скаут Алексей Васильев, тот самый, благодаря которому мир узнал Ирину Шейк и Ольгу Куриленко. Сегодня Зоя Кукушкина – успешная модель и самый юный посол благотворительности и амбассадор фонда «Измени одну жизнь». С помощью мамы она принимает участие в акциях, после проведения которых деньги перечисляются в благотворительный фонд для создания видеоанкет детей, лишившихся родителей.Эта малышка прославилась в двухлетнем возрасте, когда её фотографии облетели всё интернет-пространство и вызвали множество споров. Айри, напоминавшая внешностью самую настоящую куклу, была очень востребовала, как юная модель, а мама старательно создавала её образ Барби. Малышке уже тогда красили волосы и делали сложный макияж для фотосессий. Сегодня ей уже 12 лет, её внешность претерпела значительные изменения, однако это не мешает Айри строить свою модельную карьеру.Однофамилица известного актёра Сергея Безрукова начала свой путь в модельном бизнесе в восьмилетнем возрасте, а в СМИ её сразу же стали называть «девочкой с лицом ангела». Она сотрудничала с самыми известными брендами, рекламируя одежду и аксессуары для детей, её фотографии появлялись на обложках модных журналов не только в России, но и в Европе. Кроме того, Анастасия снялась в пяти фильмах и, кажется, не собирается на этом останавливаться. Сегодня девушке 17 лет, она по-прежнему востребована в качестве модели и с удовольствием принимает предложения режиссёров о съёмках в кино и сериалах.Карьера юной модели началась ещё в трёхлетнем возрасте, когда, попав на свой первый кастинг благодаря маме, Ланея продемонстрировала умение позировать перед камерой без всякой подготовки. Уже тогда малышку стали называть «девочкой с удивительными глазами». Среди предков Ланеи значатся испанцы, американцы и филиппинцы, от которых модели досталась удивительная внешность. Благодаря своим талантам она и сегодня остаётся очень востребованной. 17-летняя модель ни на день не прерывала своей карьеры и не собирается этого делать в будущем, она сотрудничает с несколькими агентствами и известными брендами.Насте не было и трёх лет, когда она впервые снялась в рекламе детской одежды, уже в четыре она, благодаря маме, стала активной участницей фотосессий и рекламных компаний, а в шесть британское издание Daily Mail назвало Анастасию Князеву самой красивой девочкой в мире. Она сотрудничает с модельными агентствами, принимает участие в фотосессиях, является амбассадором сети детских магазинов, а ещё начала карьеру на телеканале СТС Kids. В 2020 году Настя стала обладательницей премии «ТЭФИ-Kids» как лучшая ведущая детской передачи, а в 2021 на канале СТС появилось сразу несколько новых проектов с участием 10-летней девочки.Сегодня 20-летняя модель сотрудничает с Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, а начинала свой путь она в 4 года, когда дебютировала на показе Жан-Поля Готье. Уже в 6 лет Тилан получила титул самого красивого ребенка в мире. За 16 лет одна из самых высокооплачиваемых детей-моделей в мире изменилась, однако не стала при этом менее привлекательной. На её счету множество фотосессий с модными журналами, модные показы в разных странах мира и съёмки в фильме Кристиана Дюгея «Белль и Себастьян: Приключение продолжается».Эта очаровательная девочка в своё время покорила весь мир обаянием и умением непринуждённо держаться перед камерой. Она стала победительницей конкурса красоты в 2011 году, когда Алане было шесть лет, а после этого начала свою карьеру на телевидении , где участвовала в популярном телешоу TLC «Малыши и диадемы», а потом стала основным действующим лицом в собственном реалити «А вот и Хани Бу Бу», где снималась вся её семья. Сегодня очаровательной непосредственной малышке уже 16, и в ней довольно трудно узнать победительницу детского конкурса красоты.Алана заметно поправилась, но ни от каких комплексов по этому поводу не страдает. В 2018 году она принимала участие в проекте «Танцы со звездами: Юниоры» на канале АВС, а в настоящее время постоянно снимается в реалити-шоу Mama June: From Not to Hot, документирующем процесс похудения её матери. Правда, мама Джун в настоящее время отбывает наказание в тюрьме за незаконное хранение наркотиков, а Алана находится под опекой своей сводной сестры.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: