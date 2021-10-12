Топ-5 самых популярных пластических операций отечественных знаменитостей

Знаменитости не очень любят рассказывать о своих пластических операциях. Но шила в мешке не утаишь, а новую грудь от папарацци не спрячешь. Какие же пластические операции сегодня наиболее популярны у звезд отечественного шоу-бизнеса?









Ринопластика

Маммопластика

Блефаропластика

Корректировка формы скул

Контурная пластика губ