Топ-5 самых популярных пластических операций отечественных знаменитостей

Знаменитости не очень любят рассказывать о своих пластических операциях. Но шила в мешке не утаишь, а новую грудь от папарацци не спрячешь. Какие же пластические операции сегодня наиболее популярны у звезд отечественного шоу-бизнеса?
Ринопластика
Ринопластика — самая популярная пластическая операция у звезд отечественного шоу-бизнеса. Кети Топурия, Лера Кудрявцева, Виктория Лопырева, Анастасия Решетова, Алена Шишкова… Список «недовольных» данным от природы носом можно продолжать бесконечно! Спасибо пластической хирургии, сегодня все желающие могут стать счастливыми обладательницами аккуратных «кукольных» носиков.
Маммопластика
Маммопластика — пластическая операция № 1 в мире и вторая по популярности среди наших знаменитостей. Ирина Дубцова, Анастасия Волочкова, Дана Борисова и Эрика Герцег не скрывают, что новая грудь сделала их более уверенными в себе. А если посмотреть на участниц «Дома-2», создается стойкое ощущение, что путь к успеху на проекте лежит через увеличение груди.
Блефаропластика
Блефаропластика занимает почетное третье место среди звездных операций. А как иначе, ведь глаза — это зеркало души! Что делать, если взгляд потух, а душу не видно за нависшими «шторами» верхних век или пыльными мешками под глазами? Из отечественных знаменитостей «открыли глаза» с помощью блефаропластики Роза Сябитова, Виктория Боня, Елена Яковлева, Лолита и другие.
Корректировка формы скул
Выразительные скулы — один из главных бьюти-трендов современности. Изменить форму скул можно несколькими способами. Самый простой — удалить комки Биша. Если хочется сделать скулы еще более «острыми» — специальные импланты тебе в помощь. Среди отечественных «it-girls» сложно найти девушку, чьи скулы не подвергались хирургическому вмешательству. Мария Погребняк, Анастасия Решетова, Алена Шишкова, Евгения Феофилактова… Ну и что, что не свое?! Зато красиво!
Контурная пластика губ
Последнюю процедуру нельзя назвать полноценной пластической операцией, но без нее этот список был бы неполным. Контурная пластика губ пользуется у звезд отечественного шоу-бизнеса особой популярностью! И вопреки моде на естественность и натуральность, наши знаменитые соотечественницы продолжают «надувать» губы и складывать их «уточкой». Среди обладательниц самых выдающихся губ — певица Алекса, Маша Распутина, Виктория Лопырева и Светлана Лобода.
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