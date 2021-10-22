Самобытная красота: 30 захватывающих портретов людей африканского континента

Самобытные портреты жителей Африки.
Африка – самобытный и чарующий континент, который является центром притяжения для людей со всего мира. Правда, в СМИ об Африке чаще говорят в связи с бедностью, войнами или болезнями, забывая о природе и красоте местных жителей. А ведь на самом деле жители «чёрного континента», которых более миллиарда человек, отличаются колоритной внешностью и особой красотой.
1. Глаза сомалийской девушки (Сомалиленд)
Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).
2. Улыбка девушки Фулани из Гашута (штат Ибо, Нигерия)
Автор снимка – фотограф Ирэн Беккер (Irene Becker) из Нигерии.
3. Укрытие от дождя (Эфиопия)
Автор снимка – фотограф-путешественник Ронни Данкелман (Ronnie Dankelman).
4. Мисс Йемата из деревни Типи (Эфиопия)
Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).
5. Девочка с косичками их Эритреи (Эфиопия)
Автор снимка неизвестен.
6. Красавица из народа Туркана с большим ожерельем (Кения)
Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).
7. Воин из племени Самбуру (Кения)
Автор снимка – германский фотограф-документалист Марио Герт (Mario Gerth).
8. Африканская женщина из народа Хамар (Эфиопия)
Автор снимка – фотограф-путешественник Ронни Данкелман (Ronnie Dankelman).
9. Светлоглазая девочка из Ламу (Кения)
Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).
10. Женский портрет (Сомалиленд)
Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).
11. Священник у церкви на озере Тана (Эфиопия)
Автор снимка – фотограф Паскаль Боэгли (Pascal Boegli) из Швейцарии.
12. Африканская девушка из Вендоденета (Эфиопия)
Автор снимка – фотограф под псевдонимом Alan1954 из Великобритании.
13. Портрет смеющейся школьницы (Судан)
Автор снимка – бельгийский фотограф Энтони Асаэль (Anthony Asael).
14. Женщина из народа Туркана (Эфиопия)
Автор снимка – фотограф Владимир Нардин (Vladimir Nardin).
15. Мисс Мима в озере Киву (Руанда)
Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).
16. Девушка Забармава из Кебби (Нигерия)
Автор снимка – фотограф Ирэн Беккер (Irene Becker) из Нигерии.
17. Смеющиеся девочки
Автор снимка – фотограф Амир Абдель Шафи (Amir Abdel Shafy) из Египта.
18. Монохромный портрет девушки Хамар (Эфиопия)
Автор снимка – фотограф-путешественник Ронни Данкелман (Ronnie Dankelman).
19. Юный ученик в Ливингстоне (Замбия)
Автор снимка – фотограф Дитмар Темпс (Dietmar Temps) из Германии.
20. Хранитель (Демократическая Республика Конго)
Автор снимка – французский фотограф Кристоф Страмба-Бадиали (Christophe Stramba-Badiali).
21. Девочка с традиционной прической (Эфиопия)
Автор снимка – американский фотограф Энни Шранк (Annie Schrank).
22. Женщина из племени Ндебеле (Южная Африка)
Автор снимка - фотограф Нил Палмер (Neil Palmer).
23. Африканская женщина средних лет (Мали)
Автор фотографии неизвестен.
24. Девушка из племени Покот с огромным ожерельем (Кения)
Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).
25. Красавица в ярком головном уборе
Снимок из фотоархива на Фликере.
26. Улыбка женщины
Автор снимка – фотограф Лоран Раппа (Laurent Rappa).
27. Девочка из Гети (Демократическая Республика Конго)
Автор снимка – французский фотограф Кристоф Страмба-Бадиали (Christophe Stramba-Badiali).
28. Мужчина из народа Тауреги (Мали)
Снимок из фотоархива на Фликере.
29. Белозубая улыбка (Нигерия)
Автор фотографии неизвестен.
30. Переселенец в Гети (Демократическая Республика Конго)
Автор снимка – французский фотограф Кристоф Страмба-Бадиали (Christophe Stramba-Badiali).
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