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Самобытная красота: 30 захватывающих портретов людей африканского континента


Самобытные портреты жителей Африки.

Самобытные портреты жителей Африки.

Африка – самобытный и чарующий континент, который является центром притяжения для людей со всего мира. Правда, в СМИ об Африке чаще говорят в связи с бедностью, войнами или болезнями, забывая о природе и красоте местных жителей. А ведь на самом деле жители «чёрного континента», которых более миллиарда человек, отличаются колоритной внешностью и особой красотой.

1. Глаза сомалийской девушки (Сомалиленд)


Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

 

2. Улыбка девушки Фулани из Гашута (штат Ибо, Нигерия)


Автор снимка – фотограф Ирэн Беккер (Irene Becker) из Нигерии.

Автор снимка – фотограф Ирэн Беккер (Irene Becker) из Нигерии.

 

3. Укрытие от дождя (Эфиопия)


Автор снимка – фотограф-путешественник Ронни Данкелман (Ronnie Dankelman).

Автор снимка – фотограф-путешественник Ронни Данкелман (Ronnie Dankelman).

 

4. Мисс Йемата из деревни Типи (Эфиопия)


Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

 

5. Девочка с косичками их Эритреи (Эфиопия)


Автор снимка неизвестен.

Автор снимка неизвестен.

 

6. Красавица из народа Туркана с большим ожерельем (Кения)


Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

 

7. Воин из племени Самбуру (Кения)


Автор снимка – германский фотограф-документалист Марио Герт (Mario Gerth).

Автор снимка – германский фотограф-документалист Марио Герт (Mario Gerth).

 

8. Африканская женщина из народа Хамар (Эфиопия)


 

 
Автор снимка – фотограф-путешественник Ронни Данкелман (Ronnie Dankelman).

Автор снимка – фотограф-путешественник Ронни Данкелман (Ronnie Dankelman).

 

9. Светлоглазая девочка из Ламу (Кения)


 

 
Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

 

10. Женский портрет (Сомалиленд)


 

 
Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

 

11. Священник у церкви на озере Тана (Эфиопия)


 

 
Автор снимка – фотограф Паскаль Боэгли (Pascal Boegli) из Швейцарии.

Автор снимка – фотограф Паскаль Боэгли (Pascal Boegli) из Швейцарии.

 

12. Африканская девушка из Вендоденета (Эфиопия)


 

 
Автор снимка – фотограф под псевдонимом Alan1954 из Великобритании.

Автор снимка – фотограф под псевдонимом Alan1954 из Великобритании.

 

13. Портрет смеющейся школьницы (Судан)


 

 
Автор снимка – бельгийский фотограф Энтони Асаэль (Anthony Asael).

Автор снимка – бельгийский фотограф Энтони Асаэль (Anthony Asael).

 

14. Женщина из народа Туркана (Эфиопия)


 

 
Автор снимка – фотограф Владимир Нардин (Vladimir Nardin).

Автор снимка – фотограф Владимир Нардин (Vladimir Nardin).

 

15. Мисс Мима в озере Киву (Руанда)


 

 
Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

 

16. Девушка Забармава из Кебби (Нигерия)


 

 
Автор снимка – фотограф Ирэн Беккер (Irene Becker) из Нигерии.

Автор снимка – фотограф Ирэн Беккер (Irene Becker) из Нигерии.

 

17. Смеющиеся девочки


 

 
Автор снимка – фотограф Амир Абдель Шафи (Amir Abdel Shafy) из Египта.

Автор снимка – фотограф Амир Абдель Шафи (Amir Abdel Shafy) из Египта.

 

18. Монохромный портрет девушки Хамар (Эфиопия)


 

 
Автор снимка – фотограф-путешественник Ронни Данкелман (Ronnie Dankelman).

Автор снимка – фотограф-путешественник Ронни Данкелман (Ronnie Dankelman).

 

19. Юный ученик в Ливингстоне (Замбия)


 

 
Автор снимка – фотограф Дитмар Темпс (Dietmar Temps) из Германии.

Автор снимка – фотограф Дитмар Темпс (Dietmar Temps) из Германии.

 

20. Хранитель (Демократическая Республика Конго)


 

 
Автор снимка – французский фотограф Кристоф Страмба-Бадиали (Christophe Stramba-Badiali).

Автор снимка – французский фотограф Кристоф Страмба-Бадиали (Christophe Stramba-Badiali).

 

21. Девочка с традиционной прической (Эфиопия)


 

 
Автор снимка – американский фотограф Энни Шранк (Annie Schrank).

Автор снимка – американский фотограф Энни Шранк (Annie Schrank).

 

22. Женщина из племени Ндебеле (Южная Африка)


 

 
Автор снимка - фотограф Нил Палмер (Neil Palmer).

Автор снимка - фотограф Нил Палмер (Neil Palmer).

 

23. Африканская женщина средних лет (Мали)


 

 
Автор фотографии неизвестен.

Автор фотографии неизвестен.

 

24. Девушка из племени Покот с огромным ожерельем (Кения)


 

 
Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

Автор снимка – французский фотограф Эрик Лаффорг (Eric Lafforgue).

 

25. Красавица в ярком головном уборе


 

 
Снимок из фотоархива на Фликере.

Снимок из фотоархива на Фликере.

 

26. Улыбка женщины


 

 
Автор снимка – фотограф Лоран Раппа (Laurent Rappa).

Автор снимка – фотограф Лоран Раппа (Laurent Rappa).

 

27. Девочка из Гети (Демократическая Республика Конго)


 

 
Автор снимка – французский фотограф Кристоф Страмба-Бадиали (Christophe Stramba-Badiali).

Автор снимка – французский фотограф Кристоф Страмба-Бадиали (Christophe Stramba-Badiali).

 

28. Мужчина из народа Тауреги (Мали)


 

 
Снимок из фотоархива на Фликере.

Снимок из фотоархива на Фликере.

 

29. Белозубая улыбка (Нигерия)


 

 
Автор фотографии неизвестен.

Автор фотографии неизвестен.

 

30. Переселенец в Гети (Демократическая Республика Конго)


 

 
Автор снимка – французский фотограф Кристоф Страмба-Бадиали (Christophe Stramba-Badiali).

Автор снимка – французский фотограф Кристоф Страмба-Бадиали (Christophe Stramba-Badiali).

 

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Самобытная красота: 30 захватывающих портретов людей африканского континента

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Самобытная красота: 30 захватывающих портретов людей африканского континентаПодписаться на мой Instagram
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