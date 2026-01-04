С нами не соску...
Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации

Что делать, если в стиральной машинке нет режима сушки белья, а на балконе мало места, чтобы разместить все вещи, которые необходимо высушить? В этом случае выручат современные сушилки для белья.
Какие существуют модели, и какой из них отдать предпочтение? Я подобрала 6 вариантов, которые облегчат жизнь владельцам малогабариток.


1. Сушилки на ванну

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации

Сушилки для белья на ванну – настоящие палочки-выручалочки. Они просты в использовании, лёгкие, мобильные и складывающиеся. Их удобно использовать для деликатных вещей, которые нельзя выжимать. Так вода будет стекать, непосредственно в ванну. Также есть модели, на которых можно раскладывать вещи, чтобы они не потеряли свою форму.

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации
Конструкция легко складывается

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации
Удобно использовать для деликатных вещей и мелочей

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации
Можно ставить сушилку прямо в ванну

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации
Они просты в использовании, лёгкие и мобильные

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации

Их удобно использовать для деликатных вещей, которые нельзя выжимать

2. Сушилки на батарее

Существует простая конструкция быстрой сушки белья, которая устанавливается на батарею. Она подходит для небольших вещей и полотенец на кухне или в ванной комнате.
Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации

Удобное приспособление для сушки вещей на батарее

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации

Идеальное приспособления для сушки кухонных полотенец
Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации

Простая конструкция быстрой сушки белья, которая устанавливается на батарею

3. Сушилки на полу

Идеальным для малогабаритки станет мобильное напольное приспособление, которое легко складывать и переносить или перекатывать (если выбрать модель на колёсиках).

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации

На нём отлично сушить любые вещи, вплоть до простыней и штор. Для экономии места, в небольшие квартиры лучше выбирать вертикальные конструкции в виде этажерок.
На них вместится большой объём вещей, но при этом они не займут много площади.

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации
Вертикальные напольные сушилки

4. Сушилки на стене

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации

Настенные варианты хорошо подходят для ванной комнаты или для балкона. В сложенном виде они практически незаметны. Главное, при выборе такой конструкции обращать внимание на прочность креплений. И, конечно же, следует соблюдать меру, не стоит развешивать слишком много вещей на ней, иначе она может деформироваться или выйти из строя.
Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации
Настенные варианты хорошо подходят для ванной комнаты или для балкона

5. Сушилки на потолке

Когда необходимо сэкономить пространство, стоит обратить внимание на потолочные конструкции.

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации

Они не займут много места. Лучше предпочесть модели, которые легко опускать и поднимать до необходимого уровня. Они тоже идеально подходят для ванной комнаты или балкона.

Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации

Такая конструкция позволяет регулировать высоту

6. Электросушилка

Чем так хороша сушилка с импульсивной подачей горячего воздуха? Производители уверяют, что такой вариант универсален. Благодаря такому механизм легко сушить деликатные ткани, а также обувь и детские мягкие игрушки. Есть варианты, оснащённые таймером с удобным программированием, позволяющим даже гладить вещи. И, что важно, такая сушилка способствует уничтожению бактерий, аллергенов и микробов. От влаги и капель все электродетали защищены.
Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации
Универсальная электросушилка
