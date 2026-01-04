Как высушить бельё в малогабаритке: советы и рекомендации

Что делать, если в стиральной машинке нет режима сушки белья, а на балконе мало места, чтобы разместить все вещи, которые необходимо высушить? В этом случае выручат современные сушилки для белья.

Какие существуют модели, и какой из них отдать предпочтение? Я подобрала 6 вариантов, которые облегчат жизнь владельцам малогабариток.

1. Сушилки на ванну

2. Сушилки на батарее

3. Сушилки на полу

4. Сушилки на стене

5. Сушилки на потолке

6. Электросушилка

Сушилки для белья на ванну – настоящие палочки-выручалочки. Они просты в использовании, лёгкие, мобильные и складывающиеся. Их удобно использовать для деликатных вещей, которые нельзя выжимать. Так вода будет стекать, непосредственно в ванну. Также есть модели, на которых можно раскладывать вещи, чтобы они не потеряли свою форму.Конструкция легко складываетсяУдобно использовать для деликатных вещей и мелочейМожно ставить сушилку прямо в ваннуОни просты в использовании, лёгкие и мобильныеИх удобно использовать для деликатных вещей, которые нельзя выжиматьСуществует простая конструкция быстрой сушки белья, которая устанавливается на батарею. Она подходит для небольших вещей и полотенец на кухне или в ванной комнате.Удобное приспособление для сушки вещей на батарееИдеальное приспособления для сушки кухонных полотенецПростая конструкция быстрой сушки белья, которая устанавливается на батареюИдеальным для малогабаритки станет мобильное напольное приспособление, которое легко складывать и переносить или перекатывать (если выбрать модель на колёсиках).На нём отлично сушить любые вещи, вплоть до простыней и штор. Для экономии места, в небольшие квартиры лучше выбирать вертикальные конструкции в виде этажерок.На них вместится большой объём вещей, но при этом они не займут много площади.Вертикальные напольные сушилкиНастенные варианты хорошо подходят для ванной комнаты или для балкона. В сложенном виде они практически незаметны. Главное, при выборе такой конструкции обращать внимание на прочность креплений. И, конечно же, следует соблюдать меру, не стоит развешивать слишком много вещей на ней, иначе она может деформироваться или выйти из строя.Настенные варианты хорошо подходят для ванной комнаты или для балконаКогда необходимо сэкономить пространство, стоит обратить внимание на потолочные конструкции.Они не займут много места. Лучше предпочесть модели, которые легко опускать и поднимать до необходимого уровня. Они тоже идеально подходят для ванной комнаты или балкона.Такая конструкция позволяет регулировать высотуЧем так хороша сушилка с импульсивной подачей горячего воздуха? Производители уверяют, что такой вариант универсален. Благодаря такому механизм легко сушить деликатные ткани, а также обувь и детские мягкие игрушки. Есть варианты, оснащённые таймером с удобным программированием, позволяющим даже гладить вещи. И, что важно, такая сушилка способствует уничтожению бактерий, аллергенов и микробов. От влаги и капель все электродетали защищены.Универсальная электросушилка