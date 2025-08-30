Зачем в СССР настаивали чай в банке и пили кофе со сливочным маслом

Способ 1: Правильный завтрак

Вместо манной каши лучше готовить овсяную

Способ 2: Рыбий жир

Сейчас рыбий жир можно найти в капсулах. / Изображение: дзен-канал technotion

Способ 3: Измельченная пища

Измельченная пища легче и быстрее переваривается. / Изображение: дзен-канал technotion

Способ 4: Морская капуста

В СССР была популярна морская капуста в виде консервов

Способ 5: Батончик-мюсли

Такие батончики можно делать дома, своими руками. / Фото: arena-swim.ru

Способ 6: Смеси для детского питания

Спортивное питание отлично заменяют детские смеси. / Изображение: дзен-канал technotion

Способ 7: Чайный гриб

Чайный гриб настаивали в банке несколько дней

Способ 8: Кофе + сливочное масло

Сливочное масло делает напиток очень питательным. / Фото: about-tea.ru