Зачем в СССР настаивали чай в банке и пили кофе со сливочным маслом

Наши мамы и бабушки любят повторять, что в Советском Союзе все было по-другому. Действительно, привычки, которые формировались в то время, очень далеки от современных. Взять, к примеру, правильное питание – в СССР не знали о смузи, суперфудах и прочих продуктах, которые помогают нам поддерживать себя в форме.
Способ 1: Правильный завтрак
Вместо манной каши лучше готовить овсяную
Какое блюдо считали самым полезным в СССР? Правильно, кашу. Поэтому неудивительно, что ее подавали во всех столовых, постоянно готовили на завтрак дома. Особенно популярной была молочная каша: вкусная, питательная, она отлично подходила для того, чтобы наполнить себя энергией утром.
Novate.ru считает, что начинать день с каши полезно и сейчас. Вот только нужно пересмотреть советские предпочтения относительно самих круп. Молочная рисовая или манная каша – не самое лучшее решение. Да, они питательные, но очень калорийные – пару месяцев с такими завтраками и вы, скорее, наберете несколько лишних килограммов, чем сбросите. Можно обратить внимание на модные крупы вроде киноа и булгура, но у них внушительная цена. Самый оптимальный вариант – гречка или овсянка. Они станут прекрасным началом дня и для фигуры, и для организма в целом.
Способ 2: Рыбий жир
Сейчас рыбий жир можно найти в капсулах. / Изображение: дзен-канал technotion
Пожалуй, самым большим страхом советских детей был рыбий жир. Иногда его давали родители, иногда – заставляли есть в детских садах и младших классах.что это отвратительно пахнущая субстанция, которая еще и на вкус была невыносимой, содержит огромное количество витаминов и полезных элементов, необходимых для нормального функционирования организма. Поэтому избежать обязательного профилактического приема не могли даже взрослые.
Сейчас рыбий жир выпускают в капсулах и зовут модным словом «омега-три». Наверное, именно поэтому им уже никого не напугаешь. Его можно пропивать самостоятельно, без назначений врача, чтобы восполнять нехватку в организме полезных жиров. Рыбий жир улучшает состояние кожи и волос, укрепляет иммунитет, повышает настроение и наполняет энергией…Список можно продолжать очень долго. Но самое главное, что желатиновая оболочка надежно защищает от специфического вкуса и запаха, поэтому пить современный рыбий жир можно абсолютно спокойно, не подавляя тошноту и не зажимая нос.
Способ 3: Измельченная пища
Измельченная пища легче и быстрее переваривается. / Изображение: дзен-канал technotion
В Советском Союзе считали, что полезная пища должна быть максимально измельченной. Практически все блюда, которые входили в «правильное» меню, доводили до пюреобразной консистенции. Например, многие хозяйки пропускали готовый суп через сито, а затем ставили на плиту второй раз. Мясо сначала отваривали до мягкости, а потом пропускали через мясорубку, чтобы на выходе получилось мясное пюре. Нечто похожее сейчас можно найти в баночках детского питания – вкус и консистенция практически идентичны.
Эти советские привычки можно смело брать на заметку, ведь чем мельче кусочки и тщательнее пережевывание, тем лучше работает ЖКТ и быстрее происходит процесс усвоения пищи. Если же блюда с пюреобразной консистенцией вам кажутся неаппетитными и малопривлекательными, просто нарезайте продукты на своей тарелке мелкими кусочками и старайтесь дольше и тщательнее их пережевывать. Так вероятность того, что вы будете набирать лишние килограммы, существенно снизится.
Способ 4: Морская капуста
В СССР была популярна морская капуста в виде консервов
В СССР многие продукты и вещи были в дефиците. Однако консервы с «морской» начинкой в этот список не входили. Прилавки буквально ломились от самых разных вариантов. Самыми популярными консервами среди советских красавиц, которые следили за своей фигурой, был салат «Дальневосточный».
Под этим мудреным названием скрывалась самая обычная морская капуста, которая сейчас считается суперфудом. Она отличается высоким содержанием йода и практически нулевой калорийностью, поэтому является идеальным вариантом для худеющих. Есть морскую капусту соло не очень приятно, а вот приготовить на ее основе какой-нибудь салат можно. Главное – не заправлять его майонезом: энергетическая ценность, конечно, повысится, но и калорийность тоже сразу взлетит до небес.
Способ 5: Батончик-мюсли
Такие батончики можно делать дома, своими руками. / Фото: arena-swim.ru
Вспоминая бутерброды с майонезом и докторской колбасой, которые так любили в Советском Союзе, сложно представить, что в рационе наших мам и бабушек были также здоровые перекусы. Но это правда. Более того, одним из самых популярных вариантов были самодельные батончики, которые по внешнему виду и вкусовым характеристикам очень напоминали современные.
Из чего же их готовили? Среди ингредиентов были геркулесовые зерна, орехи и сухофрукты. Все это тщательно перемалывали в мясорубке, разделяли на порции и отправляли для застывания в холодильник. Очень полезно и питательно.
Советуем последовать примеру наших мам и бабушек, и вместо того, чтобы покупать батончики с сомнительным составом на кассе в магазине, приготовить их самостоятельно. Вместо мясорубки можете использовать блендер – будет легче и быстрее, плюс его проще мыть. А если хотите добавить сладости перекусу, положите немного меда.
Способ 6: Смеси для детского питания
Спортивное питание отлично заменяют детские смеси. / Изображение: дзен-канал technotion
В то время, как девушки стараются всеми способами сбросить вес, чтобы стать обладательницами красивых и стройных фигур, представители сильного пола стремятся к противоположному – увеличить мышечную массу. Современные мужчины используют для этих целей специальные спортивные напитки и питание, а вот советские «бодибилдеры» были лишены такой роскоши – приходилось прибегать к «подручным» средствам. Ими стали смеси для детского питания. У них был потрясающий состав, насыщенный витаминами и белком – то, что нужно для укрепления мышц. Смесь разводили водой или молоком, и пили как современные спортивные коктейли. Берите на заметку!
Способ 7: Чайный гриб
Чайный гриб настаивали в банке несколько дней
О, эта огромная банка с плавающим внутри чайным грибом, которая всегда стояла у бабушки дома. Вы тоже ее помните? Нам сложно оценить вкус и полезность этого странного напитка, а вот среди советских хозяек он был очень популярным. Они заваривали крепкий сладкий чай, настаивали его 30-40 минут, а затем процеживали, переливали в большую банку и убирали в теплое место, где гриб постепенно рос. Через неделю напиток уже можно было пить. В СССР считали, что он отлично справляется с большинством заболеваний ЖКТ, а также укрепляет иммунитет.
Кстати, сейчас чайный гриб медленно, но уверенно возвращается в моду. Правда, у него появилось модное современное название – комбуча. Среди приверженцев здорового образа жизни напиток ценится не меньше кефира и морской капусты. Он помогает поддерживать в норме здоровье кишечника и становится прекрасной альтернативой вредной газировке.
Способ 8: Кофе + сливочное масло
Сливочное масло делает напиток очень питательным. / Фото: about-tea.ru
А эта хитрость была популярна среди советских манекенщиц, когда нужно было быстро восстановить силы, наполнить себя энергией, но при этом не боятся за лишний вес. Девушки просто добавляли в кофе сливочное масло, чтобы добавить напитку питательности, и он заменял им все полноценные приемы пищи. Конечно, злоупотреблять таким оригинальным напитком не стоит, но оценить вкус советского ноу-хау можно: такого кофе вы точно никогда в жизни не пробовали!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии