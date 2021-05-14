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За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

Стадион «Новый Уэмбли» (Wembley Stadium, New Wembley) был открыт в 2007 году на месте Старого Имперского Уэмбли и на сегодняшний день вмещает 90 тысяч зрителей. Вместе со своим предшественником, он считается одним из самых знаменитых и легендарных в мире. Необычным фактом является наличие 2618 туалетов, что больше, чем на любом другом стадионе мира. Мне удалось попасть на эксклюзивную прогулку по закулисам, посидеть в королевской ложе и сфотографироваться с (бывшим) футбольным судьей Пьерлуиджи Коллиной.

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

За кулисами легендарного стадиона Уэмбли

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