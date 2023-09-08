20 продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике

Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике.

1. Картофель

Лучше всего картофель хранить при средней температуре. В бумажном пакете. мешочке или коробке.

2. Лук

Хранить лук нужно в бумажном пакете с отверстиями в кладовой или на балконе.

3. Помидоры

Помидоры лучше всего хранить при комнатной температуре в просторном ящике или лотке .

4. Кофе







Кофейные зерна нужно хранить в герметичной упаковке в тёмном месте.

5. Орехи

Орехи лучше всего хранить в герметичной упаковке при комнатной температуре. Так они не потеряют свой вкус.

6. Шоколад

Шоколад стоит хранить в тёмном прохладном месте для того, чтобы сохранить его вкусовые качества. Лучше всего для этого подойдёт шкаф.

7. Салями

Такая колбаса лучше всего храниться при комнатной температуре.

8. Разносолы

Разносолы в банках лучше всего хранить в кладовке или шкафу.

9. Подсолнечное масло

Подсолнечное масло нужно хранить в прохладном тёмном месте (лучше всего в шкафу).

10. Соус

Уксус и консерванты, содержащиеся в магазинном соусе, не дают ему испортиться в кладовке.

11. Мёд

Мёд стоит хранить при комнатной температуре, иначе он кристаллизуется.

12. Хлеб

Правильнее всего хранить хлеб при комнатной температуре (в хлебнице или бумажном пакете).

13. Базилик

Базилик нужно хранить в тени, а стебли погрузить в наполненный водой стакан.

14. Бананы

Бананы стоит хранить при комнатной температуре, так они равномерно созреют и сохранят свои полезные свойства .

15. Чеснок

Положите чеснок в контейнер и храните при комнатной температуре.

16. Яйца

Как бы подозрительно это не звучало. но яйца лучше всего хранить вне холодильника. Так они гораздо лучше сохраняют свои вкусовые качества.

17. Консервы

Любые консервы (в том числе рыбные и мясные) стоит хранить в шкафу.

18. Цитрусовые

Храните цитрусовые при комнатной температуре. Так они сохранят все полезные свойства и пролежат долгое время.

19. Специи

Специи отлично сохраняются и при комнатной температуре .

20. Бобовые

Любые бобовые ( сушёные /консервированные) должны храниться при комнатной температуре.

Фрукты, овощи, зелень, салаты, колбасы, хлеб, шоколад и даже кофейные зёрна вместе с бутылкой растительного масла отправляются на полки наших холодильников практически на автомате. Ведь каждый раз, возвращаясь из магазина, мы попросту машинально отправляем приобретенное добро туда, где оно будет якобы в целости и сохранности, при этом, даже не задумываясь над тем, а можно ли их вообще там хранить.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: