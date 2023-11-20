С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    ХЗ Может и правда«Детка, ты просто...
  • В В
    Видимо, страдал в СССР бедненький.Неприкрытая правд...
  • gamix Анатолий Глазырин
    Вот ведь правда, явно искал самые неприглядные моментыНеприкрытая правд...

Сорока стала домашним питомцем

В 2013 году семья Блум из Австралии обнаружила сороку у местной библиотеки. Та ползала по земле и не могла взлететь. Желая спасти птицу, Блум забрали ее домой и назвали Пингвин. С тех самых пор птица стала постоянным гостем в их доме. Пингвин оказалась очень умной сорокой. Она играет с детьми, сидит на плечах и любит поваляться с хозяевами в постели.



Прежде чем отправиться по своим делам, сорока провожает всех на работу и в школу. А вечером приветствует семью. «Она прямо как собака: сидит себе на дереве, а когда видит нас, хлопает крыльями и показывает, как она рада», — говорит отец семейства. Мы решили познакомить вас с таким необычным питомцем.

«Маленькая сорока появилась в нашей жизни после того, как она упала с дерева. Ей было всего около трех недель».




«Мы ухаживали за ней и заботились, и постепенно сорока выздоровела».



«Она смотрит телевизор, играет с детьми, валяется с нами в постели».



«Мы никогда не думали, что когда-нибудь сорока станет частью нашей семьи. Мы правда любим ее».





«Она летает, куда и когда захочет. Часто просто болтается с нами по утрам, а когда дети уходят в школу, летит по своим делам».



«Если мы начнем махать руками, она будет повторять и махать крыльями».





«Она проводит много времени в нашем доме, играя с детьми».



«Когда к детям приходят друзья, сорока играет с ними. Это очень весело».







«Несколько месяцев назад к нам залетел чужой птенец сороки. Пингвин долго играла с ним, а потом они вместе просто сидели в нашем доме».





«Так здорово проводить время вместе с ней!»




























 

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх