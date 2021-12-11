Тайные бункеры Гитлера

Бункеры Второй мировой войны долгое время были сверхсекретными объектами, о существовании которых знали единицы. Но и они подписывали документы о неразглашении. Сегодня завеса тайны над военными бункерами приоткрыта.
«Волчье логово»
Вольфсшанце (нем. Wolfsschanze, русс. Волчье логово) был главным бункером и штаб-квартирой Гитлера, здесь находилась лавная ставка фюрера и командный комплекс Верховного командования ВС Германии.
Немецкий лидер провёл здесь больше 800 дней. Из этого места осуществлялось руководство нападением на Советский Союз и военными действиями на Восточном фронте.
Бункер «Волчье логово» был расположен в лесу Герлож в 8 км от Кентшина. Его строительство началось весной 1940 года и шло в три этапа до зимы 1944 года. В строительстве принимали участие 2-3 тысячи рабочих. Работы вела «Организация Тодта».
«Волчье логово» было не локальным бункером, а целой системой скрытых объектов, по своему размеру больше напоминающих небольшой секретный город площадью 250 гектаров. Территория имела несколько уровней доступа, её окружали вышки с колючей проволокой, минные поля, пулеметные и зенитные позиции. Для того, чтобы пройти в «Волчье логово» необходимо было пройти три поста охраны.
Разминирование «Волчьего логова» армией ПНР продолжалось почти до 1956 года, всего саперами было обнаружено около 54 тысяч мин и 200 тысяч боеприпасов.
Для маскировки объекта с воздуха немцы применяли маскировочные сетки и макеты деревьев, которые периодически обновлялись в соответствии с изменением ландшафта. Для контроля за маскировкой режимный объект фотографировали с воздуха. «Волчье логово» в 1944 году обслуживало 2000 человек, от фельдмаршалов до стенографистов и механиков.
В книге «Падение Берлина» британский писатель Энтони Бивор утверждает, что фюрер покинул «Волчье логово» 10 ноября 1944 года. Гитлер уехал в Берлин для операции на горле, а 10 декабря перебрался в «Адлерхорст» («Орлиное гнездо»), другую засекреченную ставку. В июле того же года на Гитлера в «Орлином гнезде» было совершено неудачное покушение.
Эвакуация немецкого командования из «Волчьего логова» была осуществлена в последний момент, за три дня до прихода Красной армии. 24 января 1945 года Кейтель приказал разрушить ставку. Впрочем, сказать легче, чем сделать. Развалины бункера до сих пор существуют.
Интересно, что хотя о месторасположении «Волчьего логова» американской разведке было известно ещё в октябре 1942 года за все время его существования не было осуществлено ни одной попытки атаки ставки Гитлера с воздуха.
«Вервольф»
«Вервольф» (ещё одно название «Айхенхайн» ( «дубовая роща»)), бункер, расположенный в восьми километрах Винницы, был ещё одной ставкой верховного командования Третьего рейха. Гитлер перенес сюда генеральный штаб и свою ставку из «Волчьего логова» 16 июля 1942 года.
«Вервольф» начали строить ещё осенью 1941 года. Строительство курировала всё та же «Организация Тодта», но строили бункер в основном советские военнопленные, которых впоследствии расстреляли. По данным краеведа, исследователя истории ставки Ярослава Бранько, немцы задействовали при строительстве 4086 пленных. На мемориале погибшим при строительстве «Вервольфа», установленном у шоссе Винница-Житомир значится 14000 погибших.
Бункер действовал с весны 1942 года до весны 1944 года, когда немцы в ходе отступления взорвали входы в «Вервольф». Бункер представлял собой комплекс в несколько этажей, один из которых находился на поверхности.
На его территории было больше 80 наземных объектов и несколько глубоких бетонных бункеров.
Промышленность Винницы обеспечивала жизнедеятельность ставки. Специально для Гитлера в районе «Вервольфа» было устроено огородное хозяйство.
Здесь была электростанция, водонапорная вышка, неподалеку размещался небольшой аэродром. Обороняли «Вервольф» множество пулеметных и артиллерийских расчетов, воздух прикрывали зетнитные орудия и истребители, базирующиеся на Калиновском аэродроме.
«Фюрербункер»
ADN-ZB/Archiv
Фюрербункером назывался комплекс подземных сооружений, расположенных под рейхсканцелярией в Берлине. Это было последнее пристанище немецкого фюрера. Здесь он и несколько других лидеров нацистов покончили с собой. Построен он был в два этапа, в 1936 и 1943 годах.
Общая площадь бункера была 250 квадратных метров. Здесь располагалось 30 комнат различного назначения, от зала для конференций до личного туалета Гитлера. Впервые Гитлер посетил эта ставку 25 ноября 1944 года. После 15 марта 1945 года он бункер не покидал, только однажды выбрался на поверхность — 20 апреля — для награждения членов Гитлерюгенда за подбитые советские танки.
Тогда же была произведена его последняя прижизненная киносъемка.
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