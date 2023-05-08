Обычные элементы ландшафта разных городов мира, которые выглядят как кадры из фантастического фильма

1. Парковочные реалии Сан-Франциско, США

Так и живут коренные жители Сан-Франциско. / Фото: reddit.com

Реальность.

2. Дом-монстр в Гонг-Конге, Китай

Здесь живут 10 000 небогатых китайцев. / Фото: reddit.com

Ничего необычного, просто самолет летит над нашим двориком... / Фото: reddit.com

3. Кубические квартире, стоящие ребром на крышах магазинов, в Голландии

Ничего необычного глазами голландца. / Фото: insider.com

4. Летучий корабль в небе над Сан-Франциско, США

Как не упасть в обморок от увиденного? / Фото: reddit.com

Башня Сютро. / Фото: wikipedia.org

5. Плоский дом в Буэнос-Айросе, Аргентина

Плоский дом??? / Фото: reddit.com

Многоугольник. / Фото: google.maps.com

6. Здание с кривыми этажами в Мельбурне, Австралия

Они что, вниз катятся по полу там? / Фото: fraza.com

7. Портал в небеса в Эдинбурге, Шотландия

Как вам такой портал в небеса? / Фото: reddit.com

8. Кофе, издающий пар прямо из асфальта

Я, кажется, сошел с ума... / Фото: wpten.ru