«Дом-невидимка», который полностью сливается с экзотическим ландшафтом (Joshua Tree, Калифорния). | Фото: referredbyruby.com.

«Invisible House» возвели на сваях над валунами, чтобы достичь парящего эффекта (Joshua Tree, Калифорния). | Фото: hiconsumption.com/ dezeen.com.

Природная красота отражается на зеркальных поверхностях «Invisible House» (Joshua Tree, Калифорния). | Фото: hiconsumption.com/ dezeen.com.

Огромные зеркальные панели сделаны из низкоэмиссионного стекла, чтобы уменьшить тепловую нагрузку («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: hiconsumption.com.

Голубой бассейн 30 м в длину стал прекрасным местом отдыха с видом на пустынный ландшафт («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: referredbyruby.com/ newatlas.com.

Бассейн – главное украшение всего интерьера, вокруг которого расположены все остальные зоны («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: newatlas.com/ referredbyruby.com.

Белые глянцевые поверхности кухни-столовой излучают особенный шарм («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: referredbyruby.com/ newatlas.com.

Лаунж-зона станет прекрасным местом для проведения мероприятий или романтического вечера («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: referredbyruby.com.

Лаконичный интерьер спальных комнат компенсируется невероятным видом из окна («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: referredbyruby.com.

Каждая спальня оборудована стеклянной ванной, стеклянной душевой кабиной и раздвижной стеной («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: referredbyruby.com.