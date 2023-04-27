В Калифорнийской пустыне появился уникальный особняк «Invisible House». Простому путешественнику, который даже не подозревает о его существовании, сложно отличить огромную резиденцию от бескрайнего пустынного пейзажа, ведь все стены роскошного сооружения полностью зеркальные. Столь необычный дом стал прекрасным отельным номером для любителей неординарного, но при этом тихого и уединенного отдыха.
«Дом-невидимка», который полностью сливается с экзотическим ландшафтом (Joshua Tree, Калифорния). | Фото: referredbyruby.com.
Расположенный в Калифорнийской пустыне невидимый дом сливается с фантастическим лунным ландшафтом благодаря зеркальным фасадам. Столь оригинальный проект разработали архитектор Томас Осински и владелец дома-невидимки Крис Хэнли, который известен как продюсер фильмов American Psycho и The Virgin Suicides. Несмотря на то, что зеркальный особняк под названием «Invisible House» («Дом-невидимка») имеет всего лишь 1 этаж, его площадь составляет 500 кв. м, а окружают его лишь скалы, экзотические растения, привыкшие к суровой жизни в пустыне, валуны и песок (36 га).
«Invisible House» возвели на сваях над валунами, чтобы достичь парящего эффекта (Joshua Tree, Калифорния). | Фото: hiconsumption.com/ dezeen.com.
Чтобы максимально замаскировать строение, авторы проекта установили его на надежных сваях, которые спрятались между валунами. Поэтому сразу и не определишь, что среди этого лунного пейзажа спрятан роскошный особняк, внутри которого создан настоящий рай в пустыне. Даже несмотря на то, что дом имеет обычную прямоугольную форму без каких-либо арок, башен, колонн и прочего вычурного убранства, он производит ошеломительное впечатление.
Природная красота отражается на зеркальных поверхностях «Invisible House» (Joshua Tree, Калифорния). | Фото: hiconsumption.com/ dezeen.com.
Зеркальные поверхности, отражающие окружающую природу в светлое время суток стали лучшим украшением, не требующим вмешательства человека. А вот ночью, когда включается неоновая подсветка огромного бассейна или обитатели решили с помощью проектора посмотреть фильм на всей торцевой стене с западной стороны сооружения, тогда «Дом-невидимка» действительно приобретает фантастические очертания.
Огромные зеркальные панели сделаны из низкоэмиссионного стекла, чтобы уменьшить тепловую нагрузку («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: hiconsumption.com.
По сведениям редакции Novate.ru, все жилое пространство сосредоточено вокруг бассейна, длина которого составляет 30 м. Именно он помогает создавать комфортную среду обитания для гостей этого неординарного дома. Несмотря на то, что все стены зеркальные, они созданы из низкоэмиссионного стекла, которое предохраняет помещение от перегрева, но при этом не дает прохладе, идущей от бассейна и сплит-системы, покидать его пределы.
Голубой бассейн 30 м в длину стал прекрасным местом отдыха с видом на пустынный ландшафт («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: referredbyruby.com/ newatlas.com.
Учитывая значительную удаленность от городов, ведь дом находится на территории Национального парка Joshua Tree, его сделали полностью энергонезависимым и экологически безопасным для обитателей пустыни. Резиденция укомплектована не только невидимыми солнечными термальными панелями, но и системами рекуперации воздуха, воды и отходов жизнедеятельности, также при строительстве применялись надежные термо- и звукоизоляционные материалы. Владелец фантастической виллы утверждает, что нанотехнологии и правильное планирование позволили избежать негативного влияния на существование огромной популяции птиц, диких зверей и представителей фауны.
Бассейн – главное украшение всего интерьера, вокруг которого расположены все остальные зоны («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: newatlas.com/ referredbyruby.com.
Быт постояльцев или тех, кто будет арендовать эти зеркальные апартаменты, обустроен по высшему разряду. Помимо бассейна, оборудованы индивидуальные комнаты и общие зоны отдыха. Чего только стоят 4 комфортабельные спальни, каждая из которых имеет раздвижную стену с прямым выходом сразу на природу и собственную ванную комнату со стеклянным душем.
Возле общей лаунж-зоны расположена кухня-столовая, которая поможет организовать веселую вечеринку или романтический ужин при свечах.
Белые глянцевые поверхности кухни-столовой излучают особенный шарм («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: referredbyruby.com/ newatlas.com.
Лаунж-зона станет прекрасным местом для проведения мероприятий или романтического вечера («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: referredbyruby.com.
Лаконичная кухня, в которой не найдете ничего лишнего из украшения, оборудована современными варочными панелями, духовым шкафом с функцией подогрева готовых блюд, холодильником, морозильной камерой, кухонными принадлежностями и столовыми приборами. В столовой и лаунж-зоне есть вся необходимая мебель от Piero Lissoni + Pierre Pailin, так что всем, кто решит провести выходные или особенное мероприятие, можно будет отдыхать и расслабляться в уюте и в окружении стильной красоты.
Лаконичный интерьер спальных комнат компенсируется невероятным видом из окна («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: referredbyruby.com.
Каждая спальня оборудована стеклянной ванной, стеклянной душевой кабиной и раздвижной стеной («Invisible House», Joshua Tree). | Фото: referredbyruby.com.
Интересно: «Invisible House» – идеальное место для уединения, медитации, занятий йогой, проведения различных мероприятий, съемок и фотосессий. Для любителей активного отдыха и натуралистов проложены прогулочные маршруты по заповедной части Национального парка. Приблизительно за 1750 дол. в час все это будет доступно для любого желающего окунуться в необычный мир пустыни и роскоши.
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