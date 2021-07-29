Редкие фотографии знаменитостей, которые позволят взглянуть на них с другой стороны.
Знаменитости всегда под прицелом папарацци и пристальным вниманием поклонников. А в век высоких технологий наблюдать за жизнью любимых музыкантов и актёров стало гораздо проще – достаточно всего-то зайти в интернет. Но в Сети, как правило, можно увидеть однотипные скучные фотографии. В этом обзоре редкие снимки знаменитостей, которые вряд ли увидишь в глянцевых журналах.
1. «Как правильно использовать банан»
Джиллиан Андерсон - американская актриса кино и телевидения.
2. Лучшие друзья
Тоби Магуайер и Лео ДиКаприо.
3. Мерлин Монро
Занятия спортом.
4. Брюс Ли
Гонконгский и американский киноактёр.
5. Фотосессия с чемпионом
Американская актриса Дрю Бэрримор в объятьях сумоиста.
6. Фотография из семейного архива
Маленький Барак Обама с дедом.
7. Дэвид Духовны
Известный американский актёр и продюсер.
8. Николь Кидман
Австралийская актриса и продюсер.
9. Десятилетний Дэниел Рэдклифф
Необычная форма наказания.
10. Американский киноактёр и композитор
Клинт Иствуд катается на скейте по Риму.
11. Будущие актрисы
Скарлетт Йоханссон и Джессика Бил.
12. Влюблённая пара
Кэйт Мосс и Джонни Депп.
13. Эксклюзивное фото
Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг.
14. Робин Уильямс
Портретный снимок молодого Робина Уильямса.
15. Подарок для принцессы
Семилетняя Дрю Бэрримор дарит игрушку принцессе Диане.
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