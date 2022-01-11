10 древних пещер, которые и сегодня хранят множество загадок

Загадки древних пещер.
Пещеры на протяжении всей истории служили для людей жилищем, укрытием, а также местом проведения религиозных обрядов. Но будучи малодоступными и, в связи с этим, малоизученными, они хранят еще множество тайн и до сих пор представляют большой интерес для археологов.
1. Алтарь Каменного питона
Алтарь Каменного питона.
В 1990-х годах в Ботсване была найдена пещера, внутри которой находится камень, напоминающий голову и часть туловища гигантского питона, покрытый царапинами, подобными его чешуйкам. У представителей племени сан, проживающих в этих местах, питон считается одним из самых почитаемых животных и, возможно, в этой пещере представители древнего африканского племени проводили ритуал поклонения богу-питону. Таким образом, уже 77 тысяч лет назад была создана религия, на сегодняшний день самая древняя из всех известных.
2. Находки в пещере Лианг-Буа
Пещера «хоббитов».
В 2003 году на индонезийском острове Флорес в пещере Лианг-Буа были обнаружены останки древних людей необычно малого роста (около метра), названных флоресскими, именуемых также «хоббитами». Жаркие споры о видовой принадлежности этих людей ведутся по сей день. Большинство ученых считают "хоббитов" отдельным, до этого неизвестным, видом гоминид, обмельчавшим в условиях островного проживания, а их оппоненты относят их к виду сапиенс и объясняют необычную анатомию «хоббитов» врожденными болезнями.
Однако уникальные особенности строения скелета, черепа, форма костей запястья "хоббитов" свидетельствуют в пользу их самостоятельного видового статуса, наряду с кроманьонцами, неандертальцами и денисовцами. В 2014 году поблизости от этой же пещеры антропологи обнаружили фрагмент нижней челюсти, кусок черепа и несколько зубов, обладатели которых также были карликами. Изучение структуры найденных зубов и сравнение их с зубами других древних людей также свидетельствует в пользу уникальности флоресских людей. По современной теории, человек флоресский – последний потомок более примитивных гоминид. Вымерли «хоббиты» 12 тыс. лет назад из-за извержения вулкана.
3. Древний винный завод
Пещеры Армении.
В одной из горных пещер Армении археологи обнаружили остатки оборудования для крупномасштабного производства алкоголя, используемого примерно 6000 лет назад. Установка состояла из мелкого глиняного бассейна, где виноград топтали ногами, после чего сок по желобам собирался в чан, в котором его оставляли для брожения. Готовое вино хранили во флягах в этой же пещере, условия температуры и влажности которой превращали ее в прекрасный погреб. Такие масштабы виноделия означают, что виноград в те времена уже был одомашнен. Поскольку вся эта установка находилась в окружении захоронений, возможно, вино использовали в качестве церемониального напитка на похоронах.
4. «Проклятый» остров
Шабаш «на» и «в» Бло Юнгфрун.
Зловещими тайнами окутан остров Бло Юнгфрун. Здесь, согласно легенде, перед Пасхой собирались ведьмы на свой ежегодный шабаш для поклонения дьяволу. И однажды во время очередного шабаша произошла жестокая расправа над слетевшимися ведьмами. В древности в этих пещерах, около 9 тысяч лет назад, проводились и жертвенные ритуалы. В двух пещерах острова археологи обнаружили сооружение, похожее на алтарь, место для огня и кости тюленей.
5. Древнее казино
Пещера для азартных игр.
В одной из пещер на территории штата Юта было найдено множество артефактов, связанных с азартными играми, свидетельствующих о том, что там находилось древнее казино, используемое более 800 лет назад. Игровые кости были вырезаны из тростника, маленькие обручи для метания дротиков - из коры можжевельника. Возможно, люди приходили сюда не только с целью развлечения, здесь могли также решаться возникающие споры между племенами. В качестве ставок в играх вместо денег могли использоваться ценные предметы.
6. Эллинистический город Петра
Изящный реализм Маленькой Петры.
В Иордании, поблизости от знаменитого города Петры, есть комплекс пещер, известный как Маленькая Петра, в котором исследователей ждала потрясающая находка в виде настенной живописи 2000-летнего эллинистического стиля, до этого считавшегося утраченным. На восстановление рисунков ушло три года. Качество и редкость этих рисунков уникальны. Их изящный реализм позволил идентифицировать растения, птиц и насекомых. Дети играют на флейтах, собирают фрукты, порхают птицы. Игра цветов становится более роскошной путем добавления сусального золота и глазури.
7. Пещера Луперкаль
Белый орел, морские раковины, мозаика и цветной мрамор.
Луперкаль, наиболее священное место города, является частью запутанного прошлого Рима, где переплетаются легенды и история. Согласно легенде, именно здесь, в пещере, были вскормлены и воспитаны волчицей основатели Рима, младенцы Ромулус и Ремус. Впоследствии пещера была превращена в подземный храм. В 2007 итальянские археологи определила местонахождение знаменитого святилища, которое расположено под землей на глубине 16 метров. Оно представляет собой помещение 8 м высотой и 7.5 м в диаметре. На потолке изображен символ Рима – белый орел, а стены украшают морские раковины, мозаика и цветной мрамор.
8. Неандертальские строители
Пещера Брюникель.
При исследовании пещеры Брюникель во Франции археологи обнаружили в ней два загадочных круга, построенных 177 тысяч лет назад из четырехсот фрагментов сталагмитов. Общий периметр кругов более 112 м, и назначение их пока неизвестно. На всех фрагментах видны следы нагрева пламенем. В то время эту территорию населяли только неандертальцы. Поскольку строительство подобных сооружений невозможно без достаточно продвинутого уровня коммуникации и социальной организации, находки способны существенным образом изменить современные представления об уровне развития неандертальцев и позволяют поставить их на более высокую ступень.
9. Жизнь Будды
Пещера 55 фресок.
В 2007 году в Непале местный пастух привел команду археологов к одной из пещер, внутри которой они обнаружили 55 фресок, созданных до 13 века н. э. На фресках изображены различные эпизоды из жизни Будды. Видно, что картины были написаны под сильным влиянием индийской культуры, а не тибетской. Точное местонахождение этих картин пока держится в секрете, чтобы уберечь их от грабителей.
10. Флот Древнего Египта
Фрагменты древних египетских кораблей.
В 2004 году археологи в нескольких пещерах Египта обнаружили остатки древнего флота – канаты, мачты, обломки судов, сделанных из кедра, всего более 80 частей. Все части судов прекрасно сохранились и были переданы в музейные мастерские с целью реконструкции. Находки указывают на то, что древние египтяне достигли значительных успехов в кораблестроении и использовали свой флот для торговых связей с другими странами.
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