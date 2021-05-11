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5 вкусных бюджетных блюд по цене вермишели быстрого приготовления


5 вкусных бюджетных блюд по цене вермишели быстрого приготовления

Устали думать о том, как разнообразить своё питание при ограниченном бюджете и не питаться на постоянной основе лапшой быстрого приготовления? Тогда эти простые, но достаточно вкусные рецепты помогут разнообразить рацион и сэкономить не только бюджет, а и время на приготовление блюд.

1. Овсянка


Овсянка с сыром. \ Фото: pt.dreamstime.com.

Овсянка с сыром. \ Фото: pt.dreamstime.com.

 

Овсянка может быть не так скучна, как про неё думают и говорят. Тем более, такая каша отлично подходит для завтрака. А вариантов её приготовления достаточно много: от классической с маслом до сырной и сладкой. Выбирайте свой, что вам больше нравится, готовьте и ешьте с удовольствием.

Ингредиенты:

• Овсянка - 4 ст.л;
• Сыр твёрдый - 15 г;
• Соль - по вкусу.
Быстрый и лёгкий завтрак. \ Фото: ogorod.ru.

Быстрый и лёгкий завтрак. \ Фото: ogorod.ru.

 

Способ приготовления:

• Овсянку промыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Затем переложить в миску и залить на палец тёплой водой;
• Посолить;
• Аккуратно перемешать и отправить в микроволновку на 2,5-3 минуты;
• Перед подачей готовую кашу посыпать тёртым сыром.

Рецепт № 2


Сладкая овсянка. \ Фото: fr.dreamstime.com.

Сладкая овсянка. \ Фото: fr.dreamstime.com.

 

Если вы не любите классическую овсянку, попробуйте приготовить сладкую. Просто добавьте перед подачей пару ложек любимого варенья.

Ингредиенты:

• Овсянка - 6 ст. л;
• Молоко - 0,5 стакана;
• Вода - 0,5 стакана;
• Варенье - по вкусу.
Овсянка с вареньем. \ Фото: swn.ru.

Овсянка с вареньем. \ Фото: swn.ru.

 

Способ приготовления:

• Овсянку тщательно промыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Молоко смешать с водой;
• И залить овсянку;
• Отправить в микроволновку на 3-4 минуты;
• Перед подачей добавить любое варенье по вкусу.

2. Яичница


Яичница. \ Фото: youtube.com.

Яичница. \ Фото: youtube.com.

 

Яичница – ещё одно бюджетное блюдо, которое не требует особых затрат.
Вы можете добавить немного сыра, зелени и специй, чтобы сделать вкус более ярким и насыщенным.

Ингредиенты:

• Яйца - 2 шт;
• Соль и перец - по вкусу;
• Зелень - по вкусу;
• Масло подсолнечное.
Быстро и вкусно. \ Фото: zira.uz.

Быстро и вкусно. \ Фото: zira.uz.

 

Способ приготовления:

• Зелень вымыть и просушить;
• Затем мелко порезать;
• Яйца обжарить на подсолнечном масле;
• Поперчить и посолить;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.

3. Слойки


Слойки с вареньем. \ Фото: photorecept.ru.

Слойки с вареньем. \ Фото: photorecept.ru.

 

Если вы располагаете свободным временем, то можете попробовать приготовить слойки с вареньем. Это простое лакомство однозначно поднимет настроение и отлично подойдёт под чашечку чая или кофе.

Ингредиенты:

• Тесто слоёное - 0,5 кг;
• Варенье - 1 не полный стакан.
Слойки. \ Фото: livejournal.com.

Слойки. \ Фото: livejournal.com.

 

Способ приготовления:

• Тесто слегка раскатать;
• Нарезать равномерными прямоугольниками или квадратами;
• В центр каждой пластинки выложить варенье;
• Сформировать конвертики;
• Переложить на противень, предварительно застелив пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут;

• Перед подачей при желании можно посыпать сахарной пудрой.

4. Картошка жареная


Жареная картошка. \ Фото: volshebnaya-eda.ru.

Жареная картошка. \ Фото: volshebnaya-eda.ru.

 

Стоит ли говорить о том, что жареная картошка также входит в список бюджетных блюд, которые не составит труда приготовить даже подростку?

Ингредиенты:

• Картошка крупная - 3 шт;
• Масло подсолнечное;
• Соль и перец - по вкусу;
• Свежая зелень - несколько веточек.
Жареная картошечка. \ Фото: ek-usadba.ru.

Жареная картошечка. \ Фото: ek-usadba.ru.

 

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать соломкой;
• И обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки со всех сторон;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.

5. Суп с сыркомhttp://funhere.ru/?p=17270


Сырный суп. \ Фото: vbordo.ru.

Сырный суп. \ Фото: vbordo.ru.

 

Супом с плавленым сырком уже никого не удивишь, зато им запросто можно хорошенько перекусить и накормить всю семью.

Ингредиенты:

• Вода - 1,5 литра;
• Морковка маленькая - 1 шт;
• Лук репчатый маленький - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 1 ч.л;
• Картошка крупная - 1 шт;
• Макароны - 2 ст.л;
• Сырок плавленый - 1 шт;
• Соль и перец - по вкусу;
• Зелень - по вкусу.
Суп с плавленым сырком. \ Фото: gourmandize.com.

Суп с плавленым сырком. \ Фото: gourmandize.com.

 

Способ приготовления:

• Лук и морковку очистить;
• Мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле примерно 5-7 минут;
• Картошку вымыть;
• Очистить и нарезать кубиком среднего размера;
• Отправить в кастрюлю с водой;
• Довести до кипения;
• Проварить минут десять;
• Затем добавить зажарку;
• Посолить и поперчить;
• Готовить ещё минут 10;
• После добавить макароны и натёртый плавленый сырок;
• Довести до кипения;
• Варить до готовности макарон;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.

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5 вкусных бюджетных блюд по цене вермишели быстрого приготовления

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5 вкусных бюджетных блюд по цене вермишели быстрого приготовленияПодписаться на мой Instagram
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