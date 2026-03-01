10 нестандартных способов использования пищевой пленки

Bот это да! Пищевая пленка — вещь, без которой мы уже не представляем домашнего хозяйства. Но некоторые люди используют ее так, что сразу и не догадаешься. Итак, что можно делать с пленкой?



Если сильно дует из окон, подклейте в эти места пищевую пленку, чтобы быстро закрыть щели.Налейте в стакан белого вина или просто воды со средством для мытья посуды, накройте его пленкой и сделайте в ней несколько маленьких отверстий.Попав внутрь, мушки уже не смогут выбраться обратно.Оберните ножки бананов пленкой, и они не будут чернеть и сохнуть.Хотите реже мыть холодильник? Тогда используйте пленку для защиты стеклянных полок. Она почти не заметна, зато вместо того, чтоб отмывать полки, достаточно только снять старую пленку и заменить новой.Если боитесь, что малыш прольет на себя сок или любой другой напиток, накройте стакан пленкой и сделайте отверстие для трубочки.Чтобы валик не высыхал в перерывах между работой, обертывайте его пленкой. Так же можно поступить и с ведром с краской. Крышка откроется легче, если банку сперва обернуть пленкой.Не выкидывайте компактные румяна или тени только потому, что они рассыпались. Добавьте несколько капель спирта, а затем крепко оберните коробочку пленкой. Аккуратно прижмите пальцами или чистой ложкой. Готово — косметика, как новая.Все еще не умеете их готовить? Вам поможет пищевая пленка. Положите ее на края миски, смажьте растительным маслом, разбейте в нее яйцо, а затем сверните, крепко затянув концы. После этого просто бросьте яйцо в кипящую воду и подождите 4-5 минут.Смешайте теплую водой с какао порошком, добавьте ст л оливкового масла и нанесите на бедра и живот. Обернитесь пищевой пленкой и отдохните 30 минут, лежа под одеялом. Такая маска разглаживает кожу и делает ее мягкой.Может быть, вы не догадывались, но пленкой стоит накрывать сырое мясо, когда вы отбиваете его для жарки. Делать это нужно для того, чтобы не оттирать потом брызги с кухонной плитки и столешницы.Точно так же можно обернуть и миску с погружным блендером, чтобы брызги не попадали на ближайшие поверхности.