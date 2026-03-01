10 нестандартных способов использования пищевой пленки

Bот это да! Пищевая пленка — вещь, без которой мы уже не представляем домашнего хозяйства. Но некоторые люди используют ее так, что сразу и не догадаешься. Итак, что можно делать с пленкой?
ЗАКЛЕИТЬ ОКНАЕсли сильно дует из окон, подклейте в эти места пищевую пленку, чтобы быстро закрыть щели.
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛОДОВОЙ МУШКИНалейте в стакан белого вина или просто воды со средством для мытья посуды, накройте его пленкой и сделайте в ней несколько маленьких отверстий.
СОХРАНИТЬ БАНАНЫ
Оберните ножки бананов пленкой, и они не будут чернеть и сохнуть.
ЗАЩИТИТЬ ПОЛКИ ХОЛОДИЛЬНИКА
Хотите реже мыть холодильник? Тогда используйте пленку для защиты стеклянных полок. Она почти не заметна, зато вместо того, чтоб отмывать полки, достаточно только снять старую пленку и заменить новой.
СДЕЛАТЬ ПОИЛЬНИК — НЕПРОЛИВАЙКУЕсли боитесь, что малыш прольет на себя сок или любой другой напиток, накройте стакан пленкой и сделайте отверстие для трубочки.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
Чтобы валик не высыхал в перерывах между работой, обертывайте его пленкой. Так же можно поступить и с ведром с краской. Крышка откроется легче, если банку сперва обернуть пленкой.
ВОССТАНОВИТЬ РУМЯНА И ТЕНИ
Не выкидывайте компактные румяна или тени только потому, что они рассыпались. Добавьте несколько капель спирта, а затем крепко оберните коробочку пленкой. Аккуратно прижмите пальцами или чистой ложкой. Готово — косметика, как новая.
СВАРИТЬ ЯИЦА ПАШОТ
Все еще не умеете их готовить? Вам поможет пищевая пленка. Положите ее на края миски, смажьте растительным маслом, разбейте в нее яйцо, а затем сверните, крепко затянув концы. После этого просто бросьте яйцо в кипящую воду и подождите 4-5 минут.
СДЕЛАТЬ КОСМЕТИЧЕСКУЮ МАСКУ
Смешайте теплую водой с какао порошком, добавьте ст л оливкового масла и нанесите на бедра и живот. Обернитесь пищевой пленкой и отдохните 30 минут, лежа под одеялом. Такая маска разглаживает кожу и делает ее мягкой.
ОТБИТЬ МЯСО
Может быть, вы не догадывались, но пленкой стоит накрывать сырое мясо, когда вы отбиваете его для жарки. Делать это нужно для того, чтобы не оттирать потом брызги с кухонной плитки и столешницы.
ДЛЯ МИКСЕРА И БЛЕНДЕРА
Точно так же можно обернуть и миску с погружным блендером, чтобы брызги не попадали на ближайшие поверхности.
Свежие комментарии