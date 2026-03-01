С нами не соску...
10 нестандартных способов использования пищевой пленки

Bот это да! Пищевая пленка — вещь, без которой мы уже не представляем домашнего хозяйства. Но некоторые люди используют ее так, что сразу и не догадаешься. Итак, что можно делать с пленкой?10 нестандартных способов использования пищевой пленки

ЗАКЛЕИТЬ ОКНА

Если сильно дует из окон, подклейте в эти места пищевую пленку, чтобы быстро закрыть щели.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛОДОВОЙ МУШКИ

Налейте в стакан белого вина или просто воды со средством для мытья посуды, накройте его пленкой и сделайте в ней несколько маленьких отверстий.
Попав внутрь, мушки уже не смогут выбраться обратно.

СОХРАНИТЬ БАНАНЫ

10 нестандартных способов использования пищевой пленки
Оберните ножки бананов пленкой, и они не будут чернеть и сохнуть.

ЗАЩИТИТЬ ПОЛКИ ХОЛОДИЛЬНИКА

10 нестандартных способов использования пищевой пленки
Хотите реже мыть холодильник? Тогда используйте пленку для защиты стеклянных полок. Она почти не заметна, зато вместо того, чтоб отмывать полки, достаточно только снять старую пленку и заменить новой.

СДЕЛАТЬ ПОИЛЬНИК — НЕПРОЛИВАЙКУ

10 нестандартных способов использования пищевой пленкиЕсли боитесь, что малыш прольет на себя сок или любой другой напиток, накройте стакан пленкой и сделайте отверстие для трубочки.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА

10 нестандартных способов использования пищевой пленки
Чтобы валик не высыхал в перерывах между работой, обертывайте его пленкой. Так же можно поступить и с ведром с краской. Крышка откроется легче, если банку сперва обернуть пленкой.

ВОССТАНОВИТЬ РУМЯНА И ТЕНИ

10 нестандартных способов использования пищевой пленки
Не выкидывайте компактные румяна или тени только потому, что они рассыпались. Добавьте несколько капель спирта, а затем крепко оберните коробочку пленкой. Аккуратно прижмите пальцами или чистой ложкой. Готово — косметика, как новая.

СВАРИТЬ ЯИЦА ПАШОТ

10 нестандартных способов использования пищевой пленки
Все еще не умеете их готовить? Вам поможет пищевая пленка. Положите ее на края миски, смажьте растительным маслом, разбейте в нее яйцо, а затем сверните, крепко затянув концы. После этого просто бросьте яйцо в кипящую воду и подождите 4-5 минут.

СДЕЛАТЬ КОСМЕТИЧЕСКУЮ МАСКУ

10 нестандартных способов использования пищевой пленки
Смешайте теплую водой с какао порошком, добавьте ст л оливкового масла и нанесите на бедра и живот. Обернитесь пищевой пленкой и отдохните 30 минут, лежа под одеялом. Такая маска разглаживает кожу и делает ее мягкой.

ОТБИТЬ МЯСО

10 нестандартных способов использования пищевой пленки
Может быть, вы не догадывались, но пленкой стоит накрывать сырое мясо, когда вы отбиваете его для жарки. Делать это нужно для того, чтобы не оттирать потом брызги с кухонной плитки и столешницы.

ДЛЯ МИКСЕРА И БЛЕНДЕРА

10 нестандартных способов использования пищевой пленки

Точно так же можно обернуть и миску с погружным блендером, чтобы брызги не попадали на ближайшие поверхности.
