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Как правильно обрезать гортензию

Гортензия — неприхотливое и невероятно красивое растение, любимое многими садоводами. Для того, чтобы кустики радовали своей красивой формой и обильным цветением каждый год важно вовремя и правильно провести обрезку.
Несколько простых советов помогут вам правильно обрезать гортензии и не допустить ошибок, губительных для этого чудесного растения.


Как правильно обрезать гортензию

Определите, на каких побегах цветет гортензия

Прежде чем приступать к обрезке, следует определить, на каких побегах появляются цветы: на побегах прошлого года, или же на побегах текущего года.
Определить это можно по времени появления цветов. Гортензии, которые образуют цветы на прошлогодних побегах, зацветают примерно в начале лета и радуют своей красотой до середины июля. После периода цветения на растении начнут образовываться новые почки, из которых появятся цветы на будущий год.
Для гортензий, цветущих на побегах текущего года, характерно более позднее образование цветов, примерно в середине лета.

Обрезка гортензии, цветущей на побегах прошлого года

Кусты следует обрезать сразу после периода цветения до образования новых почек. Эти меры необходимы во-первых для того, чтобы случайно не срезать побеги с новыми почками. Во-вторых растение успеет восстановиться к зиме и направит все ресурсы на образование новых почек, а не на поддержание старых, ненужных побегов. Обрежьте увядающие цветки чуть ниже головки. Кроме того, обязательно следует удалить больные и засохшие веточки на уровне земли.

Как правильно обрезать гортензию

Обрезка гортензии, цветущей на побегах текущего года

Обрезка гортензии, цветущей на побегах текущего года, радикально отличается от предыдущего варианта.
Обрезку следует проводить ранней весной, обрезают все прошлогодние побеги, оставляя одну пару почек. С наступлением тепла из оставшихся почек появятся новые здоровые и крепки побеги, на которых расцветут соцветия гортензии.

Как правильно обрезать гортензию

После периода цветения рекомендуется удалить засохшие и больные побеги, а также отцветшие соцветия.
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