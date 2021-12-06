Почему работать ночью вредно и как это влияет на организм

Наверное, многие из нас стояли перед выбором: доделать работу и лечь спать поздно или же оставить всё как есть и пойти спать пораньше? На самом деле, вариант, который предполагает ночное бдение, должен даже не возникать в твоей голове.
Часы показывают далеко за полночь, но ведь это детское время, да? Ведь впереди еще куча работы, непрочитанные статьи, недоделанная смета, а утром нужно встать пораньше и бежать на работу. Ну, вот как можно провалиться в царство Морфея, когда вот всё-всё нужно переделать?
А ведь завтрашний день предполагает не меньше работы и твой 3-х часовой сон может вылезти тебе головной болью, рассеянностью, нарушенной концентрацией внимания и заторможенностью. Работа не будет идти ни в какую и в итоге, что ты получишь? Да, именно его. Именно нагоняй от начальства.
Так что мой тебе совет, закрой быстро ноутбук или отложите книгу и отправляйтесь к Морфею, поверь, он тебя уже заждался.
Как недосып влияет на наш организм
Если ты любишь посидеть примерно до трех часов утра, то эта информация будет для тебя полезней витамина С.
1. Буквально одна ночь, а именно бессонная ночь, способна повлиять на иммунитет, так же как и день полноценного стресса. Из-за недостатка сна, снижается уровень белых кровяных телец, что приводит к частым ОРВИ;
2. Помимо этого, ночь без сна повышает артериальное давление. Вот тебе нужны звезды перед глазами и черная бездна?
3. За то время, пока ты сидишь за компьютером или читаешь книгу, твоя эндокринная система страдает. Изменяется циркуляция гормонов, которые отвечают за чувство сытости. Именно этот проблема приводит к тому, что за время бессонной ночи, ты можешь съесть массу всего ненужного и набрать пару кило.
4. Запомни, даже шесть часов сна не являются нормой. Человек должен спать примерно семь-восемь часов именно тогда организм не будет находиться в постоянном стрессе. Если ты на протяжении недели недосыпал, то это может сказаться на твоей сердечно-сосудистой системе. Чтобы хоть как-то дать организму отдохнуть, постарайся выспаться в выходной.
5. Не стоит забывать также о таком важном факторе, как зрение. Ведь оно в разы больше падает, когда ты проводишь ночь за компьютером или же лежа за книгой.
Влияние недосыпа на мозг
Лишь одна бессонная ночь, может повлиять на координацию движений, концентрацию внимания, а также в значительные разы уменьшает скорость зрительных реакций. Чувство усталости и разбитости преследует тебя именно потому, что ты не можешь дать отдохнуть мозгу, то и дела перенапрягая его.
Если говорить о хроническом недосыпе, то тут дело серьёзнее. Кроме того, что ты можешь поправиться не на пару килограмм, а на добрый десяток, в значительной степени ухудшается долгосрочная и кратковременная память. Ты не можешь быстро принять решение, концентрироваться на чем-то и в принципе подавать хоть какие-то признаки того, что ты именно здесь, а не где-то там.
Волнение не дает уснуть
Да, не спорю, бывают такие ситуации, в которых сон нам только снился. Причины для волнения у каждого свои, к примеру, завтра важное собеседование и ты перед сном постоянно перебираешь в голове, что лучше сказать, как одеться, на чем лучше добраться до места встречи, как пригласить на свидание человека, который тебе нравится и так далее, и тому подобное. Сумбур в голове, да и только. Как найти выход?
В первую очередь постарайся закончить все свои дела до того момента, как тебе нужно выходить. Ну, а если серьёзно, то постарайся не работать за компьютером перед важным днем. Установи пару новых программ, которые автоматом меняют яркость монитора после захода солнца. Хорошим помощником по успокоению нервов может служить легкая музыка и дыхательная гимнастика.
Наверное, ты и сам понимаешь, что постель – это место исключительно для сна и секса, а больше в ней делать нечего. Поэтому если ты лежишь, и тебя трясет от мыслей о собеседовании, то лучше всего встань и сделай себе какой-то травяной чай, опять же послушай что-то легкое и снова попробуй лечь спать.
Утро вечера мудренее
Помни, работа, учёба, проблемы, любовь всего этого в твоей жизни будет предостаточно. Но мозг у тебя один. Поэтому давай ему отдыхать. Это самый лучший вариант, который ты можешь сделать для себя самого.
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