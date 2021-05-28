«Мишка на Севере», «Белочка», «Кара-кум» - конфеты, которые делали советских детей счастливее

В Советском Союзе конфеты, как и шоколад, производились на фабриках, открытых еще в дореволюционные времена. В восемнадцатом году прошлого столетия, они из частных превратились в государственные. Согласно декрету Совнаркома, выданному в ноябре того же года, все кондитерские предприятия национализировали и переименовали. Названия промышленных объектов выбирались согласно новому политическому направлению.
Конфеты в СССР пользовались большим спросом / Фото: rus-buy.ru
Отрасль в течение всего последующего времени попеременно переживала взлеты и падения. Период НЭПа был благотворным для развития кондитерской промышленности, но введенная вслед за этим плановая экономика спровоцировала снижение показателей. Стоит отметить, что глобального ухудшения в данной отрасли не наблюдалось, какими бы ни были внешние факторы. Различные конфеты, шоколадные изделия и печенье у населения пользовались огромным спросом всегда. Были и такие сладости, которые представители более старшего поколения с течением времени не забыли и вспоминают о них и сегодня. В этот список входят конфеты под названием «Птичье молоко», «Белочка» и не только. Именно без них не обходился ни один праздник.
1. Мишка косолапый
Мишка косолапый популярен и сегодня / Фото: auction.ru
История выпуска этих удивительных конфет началась еще в царской России. Это было пралине миндальное в вафлях и глазури из шоколада. Изначально лакомство выпускалось в стенах производства «Эйнемъ». Изменение политической ситуации в стране никак не повлияло на производство этих сладостей. Конфеты не стали историческим фактом. Их выпуск продолжался, причем, огромными партиями.
2. Белочка
Самые любимые конфеты в СССР / Фото: ababilova.com
Это незатейливое название находилось на слуху у всех без исключения. В составе конфет был фундук, измельченный до состояния крошки. Потрясающе вкусная начинка была немного специфической, что существенно улучшала качество лакомства. На обертке была изображена белочка, держащая в лапках орешек. Многие годы дизайн фантиков оставался неизменным. Конфеты появились впервые в сороковых годах прошлого века. Делались они на кондитерской фабрике имени Крупской. На огромном предприятии за год производили не одну тысячу тонн конфет.
3. Кара-кум
Ореховое пралине делало вкус Кара-кум необычным / Фото: yandex.ua
Еще одни шоколадные конфеты, отличающиеся необычным вкусом. Начинка в них была из орехового пралине. В нее добавлялось незначительное количество какао и измельченных вафель. Производство конфет было налажено в Таганроге.
4. Мишка на Севере
Мишка на Севере полюбился всем советским людям / Фото: pinterest.ru
Вкус этих конфет был таким же удивительным, как и у предыдущих. Внутри были орешки в вафлях. Лакомство любили абсолютно все граждане СССР, но особенно оно нравилось детям. На новогодние праздники все старались их купить для подарочков. «Мишка на Севере» выпускался на фабрике имени Крупской еще до того, как началась Великая отечественная война. В военные годы кондитерское производство не прекращало свою деятельность. Даже в блокаду Ленинграда фабрика функционировала, причем за год выпускали не одну тонну шоколадных конфет.
5. Красный мак
Красный мак - конфеты родом из детства / Фото: test.meshok.net
Конфеты, на фантиках которых изображались цветы этого растения, относились к продукции среднего ценового диапазона. Это было пралине из леденцовой крошки в шоколадной глазури с добавлением ароматизаторов лесного ореха (фундука) и ванили.
6. Раковые шейки
Раковые шейки любят и взрослые, и дети / Фото: tgrm.me
Советские люди очень любили эти недорогие, но такие вкусные конфеты. Это были подушечки, внутри которых находилась начинка – смесь какао с обжаренным миндалем, сильно измельченным.
Покупались «Раковые шейки» и просто, чтобы полакомиться вкусненьким, и целенаправленно к чаю. Эти кондитерские изделия, как и многие другие, производили еще в дореволюционное время на фабрике Алексея Абрикосова. На этом же производстве изготавливались продукты с названиями «Утиные носики» и «Гусиные лапки». Не поменялся ассортимент и после того, как предприятие было национализировано.
7. Ну-ка, отними!
Ну-ка, отними! - говорит девочка собачке / Фото: aperturescience.ru
Конфеты со столь провокационным названием внутри содержали пралине, а сверху были покрыты шоколадной глазурью. Впервые выпущены на знаменитом в советское время кондитерском предприятии «Эйнемъ». Разработка дизайна обертки принадлежит Мануилу Андрееву. Художник изобразил крупного мальчика, державшего в руках биту и шоколадную плитку. Угрожающий внешний вид главного героя говорил о том, что отобрать у него сладости практически невозможно.
Это интересно! Во времена Советского Союза фантик для конфет видоизменили. Злой мальчишка в брюках с заплатками не вписывался в идеологию того времени. Советские ребятишки так выглядеть не могли. Приняли решение переделать обертку. Реализация этого мероприятия произошла в очень сжатые сроки. Изображенные мальчик получил улыбку и более благонадежный вид. Убрали и биту, а руку спрятали в карман. Со временем вместо мальчика на фантике появилась девочка с милой беленькой собачкой. Ребенок не хотел давать лакомство животному.
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