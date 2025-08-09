Почему в СССР майонез был так популярен, и зачем производили другие виды этого соуса

Майонез — это очень универсальный соус, который можно использовать с различными блюдами. Он пользуется большой популярностью не только в нашей стране, но и в других. Кроме того, этот соус является неотъемлемой частью многих кулинарных шедевров. Ведь он обладает очень нежным и сливочным вкусом. Но знали ли вы о том, что свою популярность он обрёл ещё в советское время?
Оказывается, что в СССР майонез являлся очень популярным продуктом, без которого невозможно было представить любое праздничное застолье. Впервые на столах людей этот соус появился аж в 1936 году. Многим советским гражданам майонез пришелся по вкусу. Стоит отметить, что готовили его по особенной рецептуре, которую нельзя было менять вплоть до 90-х годов. В состав соуса входили яичные желтки, масло, горчица, соль,сахар и уксус. Также в майонез добавляли различные специи, которые придавали ему очень нежный и выраженный вкус. Отдельно стоит отметить то, что данный соус не имел в своем составе каких-либо вредных веществ. В его рецептуре невозможно было обнаружить усилители вкуса и консерванты.
Советский майонез можно было найти на прилавках магазинов лишь перед праздниками / Фото: http://xxx-shoping.ru
История появления данного соуса берет свое начало ещё в 1815 году. Впервые об его существовании упомянул повар из Франции Луи Эсташа Уде. Но в СССР майонез появился гораздо позже.он вернулся, он привез очень много идей для пищевого производства. Одна из его идей заключалась в создании этого вкусного соуса. После этого в Москве на производственной площадке Шелепиха началась активная работа по разработке и созданию майонеза. Когда была произведена первая партия соуса, его отвезли на дегустацию самому Сталину. Майонез пришелся ему по вкусу, поэтому его начали производить в огромных количествах.
Сам Иосиф Сталин одобрил производство данного соуса / Фото: picworld.ru
В то время многие производители выпускали данный товар в стеклянных банках. Отдельно стоит отметить то, что майонез продавали в емкостях не более 200 грамм. Это связано с тем, что срок годности у данного товара был не очень большим. Так как в составе этого продукта не было консервантов, хранился он всего лишь около месяца. Конечно, покупать такой продукт заранее на праздничный стол решались немногие. Но несмотря на то, что он имел очень маленький срок годности, он обладал по истине нежным вкусом, который сводил с ума многих советских граждан.
Чаще всего майонез добавляли в салаты / Фото: emilia-spanish.ru
Советские граждане никогда не выбрасывали стеклянные баночки из под майонеза. Когда соус заканчивался, некоторые хозяйки могли использовать данную ёмкость повторно. Многие люди использовали баночки для хранения других продуктов. А кто-то и вовсе мог заменить обыкновенный стакан для газировки этой ёмкостью. Иногда эти баночки использовали даже для сдачи анализов в медицинских учреждениях.
В СССР майонез считался одним из главных праздничных продуктов. Просто так его не всегда можно было обнаружить на полках магазинов, но в преддверии Нового года этот соус завозили в огромных количествах. Многие советские граждане приобретали его незадолго до праздника, а после добавляли его в различные блюда. В советское время многие хозяйки использовали майонез для приготовления салатов. Тогда очень популярны стали такие салаты, как «Мимоза», «Селедка под шубой» и «Оливье». Иногда его использовали для приготовления каких-либо закусок. В повседневной жизни никому и в голову не приходило использовать майонез просто так. В обычное время вместо майонеза салаты могли заправить сметаной или же маслом.
Сейчас в магазине есть огромный выбор данного соуса / Фото: za-edoy.ru
Также в Советском Союзе были не только классические варианты этого соуса. Мало кто знал, но люди могли приобрести майонез даже с хреном и тмином. Но особый ажиотаж вызвал апельсиновый майонез. Такой вариант соуса приходился по вкусу лишь истинным любителям. Более того, данный соус был очень сладким и являлся десертным продуктом. Он обладал ярко-выраженным вкусом апельсинов, ведь в него добавляли апельсиновый сок, а иногда вместо него использовали джем. Также в его состав входила фруктовая эссенция, кукурузный крахмал и лимонная кислота. Также, как и классический вариант этого соуса, апельсиновый майонез хранился не очень долго.
Современные хозяйки тоже готовят салаты с этим соусом / Фото: mykaleidoscope.ru
Сейчас данный соус считается не менее популярным продуктом, ведь он прочно вошёл в жизнь многих людей. Теперь майонез не является чем-то особенным, ведь его с лёгкостью можно приобрести в любом продуктовом магазине. Кроме того, в современном мире существует огромное количество вариантов этого соуса. Каждый человек может выбрать именно тот, который придётся ему по душе. Именно поэтому многие хозяйки используют его для приготовления различных салатов, закусок и даже бутербродов.
