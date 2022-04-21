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Необычные очки, которые добавят стиля и утонченности любому занятию


Очки для мужика.

Очки для мужика.

Очки вещь невероятно полезная, способна выручить в самых разных ситуациях. А еще это та вещь, которая способно десятикратно увеличить стиль и крутость отдельно взятого человека. В число таких замечательных очков входит и наша новинка.

Широкий набор.

Широкий набор.

 

Признаемся себе в том, что большинству из нас далеко не безразлично, как именно мы выглядим. Именно по этой причине, а вовсе не из каких-то практических соображений люди приобретают многочисленные аксессуары, стабильно обновляют свой гардероб и даже если не следят за последними трендами моды, то хотя бы пытаются уловить их, анализируя то, как выглядят окружающие. И хотя большинство людей относится с пренебрежением к «высокой моде», все хотят выглядеть хорошо, и ничего плохого в этом нет.
Оценят активные парни.

Оценят активные парни.

 

Очки в целом и солнечные очки в частности являются одной из тех вещей, что нравится едва ли не всем людям на земле. Ни что не способно добавить столько стиля и «крутости», как добротные черные очки. И здесь речь идет именно о таких. Называются они Electric и позиционируются, как универсальные защитные очки. Работать в них в тяжелых и экстремальных условиях конечно нельзя, однако очки способны удовлетворить почти все стилистические нужды человека.

Невероятно стильная штука.

Невероятно стильная штука.

 

Созданы очки были группой дизайнеров. Их главной особенностью является возможность переконструировать себя в другой тип очков, например, после присоединения пары элементов Electric из обычных очков, могут превратиться в очки для вождения мотоцикла. Речь здесь идет о небольших съемных щитках, которые должны защищать глаза от ветра. Линзы же способны остановить 100% ультрафиолетового излучения! Вдобавок они покрыты гидрофобным и антибликовым материалом.

Помимо всего этого в набор Electric входит несколько полезных аксессуаров, которые по достоинству оценят не столько простые любители стиля, сколько люди с активным образом жизни.

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Необычные очки, которые добавят стиля и утонченности любому занятию

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Необычные очки, которые добавят стиля и утонченности любому занятиюПодписаться на мой Instagram
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