Необычные очки, которые добавят стиля и утонченности любому занятию

Очки для мужика.
Очки вещь невероятно полезная, способна выручить в самых разных ситуациях. А еще это та вещь, которая способно десятикратно увеличить стиль и крутость отдельно взятого человека. В число таких замечательных очков входит и наша новинка.
Широкий набор.
Признаемся себе в том, что большинству из нас далеко не безразлично, как именно мы выглядим. Именно по этой причине, а вовсе не из каких-то практических соображений люди приобретают многочисленные аксессуары, стабильно обновляют свой гардероб и даже если не следят за последними трендами моды, то хотя бы пытаются уловить их, анализируя то, как выглядят окружающие. И хотя большинство людей относится с пренебрежением к «высокой моде», все хотят выглядеть хорошо, и ничего плохого в этом нет.
Оценят активные парни.
Очки в целом и солнечные очки в частности являются одной из тех вещей, что нравится едва ли не всем людям на земле. Ни что не способно добавить столько стиля и «крутости», как добротные черные очки. И здесь речь идет именно о таких. Называются они Electric и позиционируются, как универсальные защитные очки. Работать в них в тяжелых и экстремальных условиях конечно нельзя, однако очки способны удовлетворить почти все стилистические нужды человека.
Невероятно стильная штука.
Созданы очки были группой дизайнеров. Их главной особенностью является возможность переконструировать себя в другой тип очков, например, после присоединения пары элементов Electric из обычных очков, могут превратиться в очки для вождения мотоцикла. Речь здесь идет о небольших съемных щитках, которые должны защищать глаза от ветра. Линзы же способны остановить 100% ультрафиолетового излучения! Вдобавок они покрыты гидрофобным и антибликовым материалом.
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