Что общего у голливудской звезды Джонни Деппа и российского актера Анара Халилова

Как Анар Халилов прославился как актер

Сниматься Халилов в кино стал с 2014 года. / Фото:uznayvse.ru

Анар Халилов сыграл запоминающуюся роль в фильме-ужастике Гости.

За что Халилов ударил Калюжного

Халилов снялся в сериале Новенький 3-й сезон вместе в Глебом Калюжным. / Фото: www.kp.ru

Анар не рассчитал расстояние до лица Калюжного и, попал ему прямо в скулу.

Личная жизнь российского Джонни Деппа

Анар Халилов - мужчина модельной внешности, но личная жизнь у него не на первом плане. / Фото: www.vokrug.tv

Ходили слухи о романтических отношениях Халилова и фигуристы Медведевой.

Неожиданные факты о Халилове, о которых мало кто знал

Анара Халилова сравнивают с голливудской звездой Джонни Деппом и американским артистом Тимати Шаламе.

Анар Халилов следит за своим внешним видом и регулярно ухаживает за лицом и волосами.