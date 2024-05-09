Что общего у голливудской звезды Джонни Деппа и российского актера Анара Халилова

Тайная и явная жизнь известных актеров всегда интриговала их поклонников. Анара Халилова в России называют русским Джонни Деппом. Да, схожесть есть, но талант и амбиции разные. А ведь Анар хотел стать эквилибоистом, а не актером. Но Судьба внесла свои коррективы. Его кино карьера началась с 2014 года. А зрители его помнят по фильмам «Любимцы», «Гости», «Этерна». А вот его личная жизнь вообще отсутствует. Правда, ходили слухи о романе Халилова и Медведевой, но, видимо, актер пока целиком посвятил себя работе или что-то скрывает.
Как Анар Халилов прославился как актер
Известно, что Анар по национальности азербайджанец, но всегда ощущал, что он русский человек до мозгов костей. Его воспитывала только мама, иногда помогала бабушка. Его мама была артисткой цирка, и брала мальчика с собой на гастроли с 5 лет. Анар был под впечатлением от выступлений цирковых артистов. Не удивительно, что он хотел стать эвкилибристом. Халилов учился в школе, занимался бальными танцами. Но одноклассники его невзлюбили и всячески травили. В 2009 году Анар приезжает в Москву к матери, и решает учиться на ландшафтного дизайнера.
Сниматься Халилов в кино стал с 2014 года. / Фото:uznayvse.ru
Параллельно он посещает актерские курсы, понимая, что это именно то, что ему нужно.
Будущая звезда поступила в «Щуку» в 2013 году. Анар очень благодарен таким актрисам, как Валентина Николаенко, Ольга Яковлева, Людмила Максакова за поддержку и всему, чего его научили. Сниматься в кино Халилов стал еще с 2014 года. Он получил небольшую роль в сериале «Пятая стража», и отлично с ней справился. Потом были роли в фильме «Танцуй со мной» и «Юрочка». Но первая главная роль Анара Халилова была в фильме азербайджанского производства «Ичери шехер». Для юного актера это было испытанием, ведь играть нужно было на азербайджанском языке, который тот слегка подзабыл.
Анар Халилов сыграл запоминающуюся роль в фильме-ужастике Гости.
Карьера юного артиста пошла в гору, а режиссеры предлагали все новые сценарии. Он засветился в фильме «Любимцы», «Серебряный бор». Очень впечатлил зрителей в 2019 году фильм ужасов «Гости», где Анар исполнил одну из главных ролей. А вот 2020 год для Халилова был не очень плодотворен. Он получил всего 2 небольшие роли. Вероятно, его главные роли будут еще впереди, и Халилов точно покажет все, на что способен. Хотя по словам актера, он не всегда выкладывается на все 100%. По его мнению, игра хорошего актера не должна отличаться от повседневных жизненных ситуаций. А вот в 2021 году Анару Халилову посчастливилось сняться в судьбоносной роли, которая стала вехой в его карьере. Это фэнтези-фильм «Этерна» Веры Камши. Амбициозный артист убедил на кинопробах, что он лучший кандидат на роль принца. На широкие экраны фильм вышел в январи 2022 года и понравился зрителям. А вот критики по-разному отреагировали на этот проект.
За что Халилов ударил Калюжного
Халилов снялся в сериале Новенький 3-й сезон вместе в Глебом Калюжным. / Фото:www.kp.ru
Недоразумения или форс-мажоры бывают даже с известными людьми. Долгое время обсуждали историю, когда Анар побил своего коллегу по съемочной площадке Глеба Калюжного. Однако это не пьяные разборки или выяснение отношений. Эта ситуация произошла на съемочной площадке 3-го сезона сериала «Новенький». В тот день Анар практически не спал. Поэтому, чтобы взбодриться перед съемками, он выпил несколько чашек крепкого кофе. Его организм походу «запустился», и началась тахикардия.
По сценарию нужно было отснять драку. Конечно, на камеру дерутся ведь не по-настоящему, а только создают видимость происходящего. Однако Анар в этот раз просто не рассчитал свой удар, неправильно определив расстояние до лица Калюжного. Поэтому Глеб получил от Халилова по лицу внушительный удар прямой рукой. Калюжный упал. Анар даже немного опешил от сложившейся ситуации.
Анар не рассчитал расстояние до лица Калюжного и, попал ему прямо в скулу.
Его рука была тяжелой, а у Калюжного даже вспухла скула. Халилов воспринял этот «мордобой», как непрофессионализм со своей стороны. Ему были ужасно неловко перед коллегой. А вот Глеб Калюжный проявил понимание и спокойствие. Он не ответил в ответ, а только иронично улыбнулся. У каждого бывают подобного рода «косяки». У Анара за 9 лет кино съемок это произошло впервые.
Личная жизнь российского Джонни Деппа
Казалось бы, что модельная внешность, высокий рост, прекрасно сложенная фигура просто притягивают женский пол к такому мужчине. Но вот в случае Анара Халилова это не так. На первом месте для актера любимая работа, а вот личной жизни юноша практически не уделяет внимания. Вероятно, причиной тому его сложный характер, который только вредит полноценным отношениям. Халилов одиночка. Он не хочет тратить силы и время на пустые романы и интрижки. Артист не готов к серьезным отношениям и считает, что это у него еще впереди. Страдать, уступать или идти на компромиссы ради других – это пока не для него.
Анар Халилов - мужчина модельной внешности, но личная жизнь у него не на первом плане. / Фото:www.vokrug.tv
Возможно, к такой позиции его подтолкнула одна неприятная ситуация, пережитая ранее. Несколько лет назад он сильно влюбился, но его чувства были безответными. Эту боль он пережил в себе, скрывая даже от близких друзей свое состояние. С тех пор, что-то внутри его изменилось, затвердело как лед. Анар подчеркнул, что он не влюбчивый человек. Хотя влюбленность он может фантастически сыграть. Актер с трудом представляет, что должна сделать женщина, чтобы покорить его сердце. Возможно, в разы круче, чем он сам. Он даже толком не знает, какие девушки могут ему понравиться. Наверное, потому что не думает об отношениях на данном этапе жизни вообще.
Ходили слухи о романтических отношениях Халилова и фигуристы Медведевой.
Хотя вокруг Анара Халилова в 2019 году ходили слухи о его романе с фигуристкой Евгенией Медведевой и актрисой Аглаей Тарасовой. Поводы для разговоров нашлись. Анар и Аглая вместе участвовали в фотосессии, и вели себя перед камерой, как настоящие влюбленные. По словам артиста, эта была только очередная съемка и все. А вот с Евгенией Медведевой у Анара только дружеские отношения. У них есть много общего, а главное им весело вместе. Видятся они нечасто из-за загруженности работой.
Неожиданные факты о Халилове, о которых мало кто знал
У Анара Халилова очень привлекательная и запоминающаяся внешность. Если внимательно присмотреться, то можно найти сходство с другими известными людьми. Некоторые поклонники утверждают, что актер очень похож на голливудскую звезду Джонни Деппа. Другие говорят, что Анар чем-то напоминает российско-татарского актера Риналя Мухамедова. А также есть большое сходство между Халиловым и американским актером Тимати Шаламе.
Анара Халилова сравнивают с голливудской звездой Джонни Деппом и американским артистом Тимати Шаламе.
К сожалению, в жизни звезды были и неприятные ситуации. Анар рассказал, что, будучи подростком, он подвергался буллингу. Его не любили и не понимали одноклассники, всячески издеваясь. А все потому, что он тогда занимался бальными танцами и посещал художественную школу. Одноклассники считали его «хлюпиком», не понимая, зачем это нужно. Ну, понятно, в провинциальном городке другие нравы. А Халилов был уверен, что он круче всех, поскольку тот занимается интересными для него занятиями, да и в семье его любят и поддерживают. Правда, и с учителями в школе был конфликт из-за длины волос. Он носил хвостик, из-за которого его даже могли не пустить на урок.
Чаще всего женщины уделяют своей внешности много внимания, а не мужчины.
Анар Халилов следит за своим внешним видом и регулярно ухаживает за лицом и волосами.
Анар считает, что это привилегия не только слабого пола. В этом плане актер очень ответственный человек и думает с юных лет о красоте и молодости своей кожи и волос. Поэтому в его арсенале всегда есть тоник или пенка для умывания, крема (особенно с SPF защитой), сыворотки, пилинги и маски. О волосах Халилов тоже не забывает ухаживать. Ухоженная внешность важна для любого артиста. И неважно кто ты, женщина или мужчина.
Как-то у Анара Халилова спросили, кем бы он мог стать, если не актером. Вероятно, он бы смог стать человеком, который помогает людям. Например, психологом. Правда, помогает Анар только тогда, когда полностью уверен в своих силах. К нему часто обращаются друзья и родные за советом. У него всегда получается решать любые проблемы. Иногда Судьба не бывает благосклонной к известным артистам.
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