Зачем нужен ручной тормоз, и как его отремонтировать без обращения на СТО

Несмотря на то, что автомобили 21 века имеют максимальный набор активной безопасности, обычный ручной стояночный тормоз не перестаёт быть в этом отношении главным предметом. Заводы-производители гарантируют надёжную фиксацию автомобилей ручным тормозом на уклоне до 30 градусов, при этом ручник обязательно должен находиться в исправном состоянии.
1. Почему нельзя ездить с неисправным ручником
У ручника есть и другая немаловажная функция. Мало кто знает, но он является прекрасной альтернативой срочному торможению, когда штатные тормоза по какой-либо причине отказали или потеряли эффективность.
Обрыв шланга, залив колодок машинным маслом, сильный износ тормозных дисков – все эти причины не позволят автомобилю затормозить экстренно, поэтому в дело вступает трансмиссия и ручной тормоз.
Чем опасны любые неисправности ручника? Во-первых, на большинстве автомобилей с механическими коробками передач нет другой альтернативы ручному тормозу.
Новые двигатели устроены таким образом, что компрессия в цилиндрах после выключения зажигания стравливается до нуля, и оставить машину на первой передаче уже не получится. Автоматические же коробки передач не позволят оставить машину только в режиме паркинга даже на небольшом уклоне, не говоря уже о пятнадцати или тридцати градусах.
Вывод очевиден – даже при малейших неисправностях ручник необходимо срочно ремонтировать.
2. Основные виды поломок ручного тормоза
Что может быть не так со стояночным тормозом? Есть несколько причин, по которым ручник может работать не эффективно либо не работать совсем:
- Не работает кнопка. То есть, ручник не фиксируется в крайнем верхнем положении. Для решения проблемы открутите кнопку ручника, выньте пружинку и растяните её буквально на пару сантиметров. Соберите всё в обратном порядке – кнопка должна заработать;
- Ручник не удерживает автомобиль в состоянии покоя даже на небольшом уклоне. При этом до того, как дойти до упора, он издаёт не привычные два-три, а шесть-семь щелчков. У вас растянулся тросик ручника, и его нужно просто подтянуть. Для этого необходимо подлезть под машину, найти регулировочный болт ручника и подтянуть его так, чтобы после трёх щелчков ручник смог удержать ваш автомобиль на склоне;
- Очень тугая ручка стояночного тормоза говорит о том, что в трубку, где ходит тросик, попала влага, и началась коррозия металла. В качестве временного решения проблемы можно нажать кнопку и несколько раз дёрнуть ручник вверх.
- Лёгкий ход ручника, слабые или и вовсе отсутствующие стояночные тормоза – всё это говорит о том, что тросик ручника оборвался на одном или на двух колёсах сразу. Единственный способ восстановить работу ручного тормоза – это купить и установить оригинальный трос ручника самостоятельно или в автосервисе.
Иногда ручник, как и положено, отщёлкивает три раза до крайнего верхнего положения, однако тормоза продолжают плохо работать. Не помогает даже замена тормозных колодок. Виной тому – изношенные стенки тормозного барабана. Водители, установившие новые барабаны на свои автомобили, утверждают, что ручник стал работать, как на новой машине.
3. Рекомендации для водителей
Если хотите проверить состояние ручника на ровной поверхности без уклонов, поставьте автомобиль на ручной тормоз, заведите двигатель, включите передачу и медленно отпустите сцепление. При исправном ручнике двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, и автомобиль начал движение, требуется регулировка или ремонт стояночного тормоза.
Для правильной регулировки тросика необходимо поставить ручник в положение на два щелчка вверх, после чего затянуть регулировочный болт до того момента, пока трос не станет упругим. Перетягивать тросик тоже не стоит, иначе поставить автомобиля на ручник будет трудно.
Если же ручник отрегулирован правильно, вы уверены в качестве всех тормозных элементов узла, но тормоз работает с переменным успехом, скорее всего, между колодками и барабанами попала тормозная жидкость. Нужно разобрать оба колеса, устранить причину протечки – чаще всего это тормозной клапан – вытереть насухо трущиеся элементы тормозов, а лучше заменить колодки на новые.
Проблема с ручным тормозом иногда появляется после замены задних тормозных колодок на новые. Скорее всего, вам продали бракованные детали, и чтобы восстановить тормозную способность ручника, придётся купить и установить оригинальные колодки.
Если долго не пользоваться ручным тормозом, происходит его закисание в местах соприкосновения троса с фиксирующими элементами тормозной системы. Привычка оставлять автомобиль на первой передаче может привести к тому, что когда понадобится использовать ручник, он может попросту не включиться.
А вот к преждевременному износу тормозных колодок и барабанов приводит элементарная невнимательность водителей. Всегда проверяйте, до конца ли опущена ручка стояночного тормоза. Если она будет натянута даже на высоту одного щелчка, колодки будут слегка задевать барабаны, провоцируя износ. При этом внутри тормозного узла неизбежно будет собираться повышенное количество тормозного мусора, который также препятствует нормальному торможению автомобиля.
Если сломался механизм отвода колодок к стенкам барабана, при попытках поставить автомобиль на ручной тормоз будет наблюдаться слабое либо повышенное усилие, которое нужно прилагать к ручке тормоза. При этом могут слышаться посторонние звуки из заднего колеса, где присутствует неисправность. Разобрать устройство и устранить проблему нужно в ближайшее время.
На автомобилях с электрическими ручниками может сломаться электропривод или винтовой механизм натяжителя тросика, порваться ремень или разлететься редуктор планетарного типа. Такие ручники наряду с гидравлическими считаются менее надёжными и обслуживаются исключительно в специализированных мастерских.
