Сладкий наркотик: какой вид шоколада самый вредный и может ли он быть полезным в общепринятом смысле

Кондитерское дело не стоит на месте. Только за XX век появилось огромное количество новых видов шоколада. Тем не менее, каноническими и наиболее распространенными разновидностями остаются темный (горький) шоколад, молочный шоколад, а также белый шоколад. Самое время узнать, чем они отличаются и действительно среди них есть тот, что может быть полезен для здоровья.
Когда-то шоколад продавали в аптеках. |Фото: yandex.kz.
Начать стоит с того, что еще в XIX веке в аптеках продавали горячий шоколад, как средство для поднятия сил и получение заряда бодрости. Ученые до сих спорят о том, почему именно шоколад способен вызывать поднятие настроения. Единственное, что очевидно, так это то, что данное лакомство на самом деле не вызывает болезненной зависимости. И все-таки в любом шоколаде содержится большое количество сахара и жира. Для каноничного темного шоколада содержание данных элементов на 100 грамм продукта составляет 54 и 27 грамм соответственно. При этом, объем сахара может быть увеличен в темном шоколаде еще больше. Это позволяет менять его вкусовые качества от горького до полностью сладкого.
Важно: даже темный горький шоколад может легко стать причиной ожирения и развития сахарного диабета, если злоупотреблять его употреблением.
Сегодня в шоколаде много примесей. |Фото: chocolatery.net.
Условно, темный шоколад можно назвать самым полезным. Однако, современные исследования показывают, что в горьком шоколаде все чаще встречаются опасные для здоровья элементы. В том числе кадмий. При этом хуже всего дела обстоят именно с молочным шоколадом, который из трех основных видов – самый вредный. Все потому, что помимо всего прочего, при его производстве используется не только сахар, но также ванилин и сухое молоко. Тоже самое касается и белого шоколада.
Виной добавкам - желание сэкономить. |Фото: ochocolate.ru.
Важно: все виды шоколада содержат различные нездоровые примеси. Чаще всего они появляются из-за желания производителя сэкономить на масле какое. Зачастую вместо него добавляются различные трансжиры, в том числе кокосовое масло и гидрогенизированное пальмовое масло.
Хуже всего дела обстоят с белым и молочным сортом. |Фото: chocolatier.ru.
Таким образом со всей уверенностью можно сказать, что современный шоколад не обладает хоть сколь-нибудь полезными свойствами. Безусловно, они есть. Например, любой шоколад все еще содержит вещества из группы флавоноидов, которые могут быть полезны для сердца и сосудов (они же содержаться в винограде и закономерным образом в вине). Но любые подобные «достоинства» легко перекрываются указанными выше недостатками.
Примечание: флавоноиды запрещены к употреблению людям с предрасположенностью к развитию камней в почках.
Лучше скушайте морковку. ¦Фото: mail.kz.
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