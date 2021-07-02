Сладкий наркотик: какой вид шоколада самый вредный и может ли он быть полезным в общепринятом смысле

Когда-то шоколад продавали в аптеках. |Фото: yandex.kz.

Сегодня в шоколаде много примесей. |Фото: chocolatery.net.

Виной добавкам - желание сэкономить. |Фото: ochocolate.ru.

Хуже всего дела обстоят с белым и молочным сортом. |Фото: chocolatier.ru.

Лучше скушайте морковку. ¦Фото: mail.kz.